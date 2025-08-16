Colombia

Reconocido miembro de ‘El Chiringuito de Jugones’ visitó Colombia y habló maravillas del país: “Es el mejor viaje que he hecho”

Jota Jordi, exjugador de fútbol español, destacó la percepción de seguridad y hospitalidad que experimentó en su paso por diversos destinos del país

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Jota Jordi de 'El Chiringuito
Jota Jordi de 'El Chiringuito de Jugones' estuvo de vacaciones por el eje cafetero - crédito @jotajordi/Instagram

“Colombia es un país seguro, Colombia es un país bonito, Colombia tiene las mejores selvas, las mejores playas, las mejores ciudades, los mejores parques nacionales, la mejor comida, la mejor gente”. Con esta afirmación, Jota Jordi, exjugador de fútbol español y panelista del programa El Chiringuito y conocido por su cercanía al FC Barcelona, sintetizó la impresión que le dejó su reciente viaje por Colombia.

La contundencia de sus palabras, compartidas en su cuenta de X, no solo responde a quienes advierten sobre los riesgos de visitar el país, sino que también refuerza la imagen positiva que el destino proyecta entre los viajeros internacionales. En ese contexto, la experiencia de Jordi se convierte en un testimonio relevante para entender el atractivo que Colombia ejerce sobre el turismo extranjero.

Jordi, que recorrió junto a su esposa lugares emblemáticos como el Valle del Cocora y el pueblo colonial de Salento en el Eje Cafetero, no escatimó elogios al describir su travesía. En una de sus publicaciones, resumió su sentir con una frase categórica: “Se acabó este viaje y no tengo duda que es el mejor viaje que he hecho en mi vida y he viajado. Junto a mi tierra es el mejor país del mundo”. Esta declaración, difundida en sus redes sociales, se acompañó de imágenes y videos que documentan su paso por diversos destinos del país, reflejando la satisfacción y el asombro que le generó la diversidad natural y cultural de Colombia.

Jota Jordi habló maravillas de Colombia - crédito @jotajordi/Instagram

La percepción de seguridad y hospitalidad fue un aspecto central en el relato de exjugador. Frente a los comentarios que suelen advertir sobre posibles peligros al visitar Colombia, el periodista optó por desmentirlos de manera directa, subrayando la calidez de la población local y la riqueza de los paisajes. Su recomendación a otros viajeros fue clara: “les recomendó a los viajeros venir a Colombia, porque se van a enamorar igual que lo hizo él”. Además, expresó su gratitud por haber encontrado un destino que superó sus expectativas y anticipó su deseo de regresar acompañado de su familia.

Jota Jordi, exjugador de fútbol
Jota Jordi, exjugador de fútbol español, destacó la percepción de seguridad y hospitalidad que experimentó en su paso por diversos destinos del país - crédito @jotajordi/Instagram

El impacto de Colombia en los visitantes extranjeros no se limita a la experiencia de Jordi. Recientemente, otras turistas españolas compartieron impresiones similares a través de la red social TikTok.

En una grabación publicada en la cuenta @aitanaasoriano, relataron su entusiasmo por probar la gastronomía local en su primer día en el país. “Hoy es nuestro primer día oficial en Colombia y vamos a probar el ajiaco. Estamos muy emocionadas, hemos llegado a un sitio muy típico que se llama Puerta Falsa, es un lugar superacogedor de turistas”, comentaron mientras degustaban el tradicional ajiaco santafereño en un reconocido restaurante de Bogotá.

Turistas españolas en Colombia revelan
Turistas españolas en Colombia revelan cuál es su plato típico favorito - crédito @aitana/Tiktok

“Os vamos a explicar lo que lleva”, explicó una de las mujeres que aperece en el video, además de mencionar los ingredientes del platillo como tres tipos de papa, pollo, acompañado con arroz, mazorca, aguacate, crema de leche y alcaparras. “Te quedas tieso”, expresó ansiosa por degustar este plato típico colombiano, considerado uno de los más representativos de la gastronomía del país.

Y mencionó: “Sigo soñando con lo riquísima que estaba. ¡Qué ganas de seguir probando más y más cosas!”. Además de expresar su emoción por probar las frutas colombianas, “nos han dicho que aquí las frutas son increíbles y que tenemos que probar muchos jugos”.

La suma de estos testimonios, recogidos en las plataformas de X y en TikTok, refuerza la consolidación de Colombia como uno de los destinos preferidos por los viajeros internacionales. La combinación de biodiversidad, paisajes únicos y la amabilidad de sus habitantes se traduce en experiencias memorables que, según los propios visitantes, invitan a regresar y a recomendar el país como un lugar imprescindible para conocer.

