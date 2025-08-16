Reconocida influenciadora tuvo que recibir atención médica de emergencia durante su participación en un “reality show”: esto sucedió

La creadora de contenido cartagenera Karola, participante de "La casa de Alofoke", alarmó a sus seguidores al tener que ser atendida por fuertes dolores - crédito VisualesIA y @matiasalofoke/TikTok

Aunque el formato de reality show se ha mantenido vigente desde sus inicios en los 90 hasta nuestros días, durante los últimos años parece haber visto potenciado su impacto por cuenta de las redes sociales, que brindan formas de interacción al público con lo que sucede en este tipo de formatos más inmediatas y significativas de las que se podían apreciar en otras épocas.

Esa situación derivó en que los creadores de contenido adquirieran un rol fundamental para impulsar este tipo de formatos en años recientes, como se ha visto en La casa de los famosos Colombia en sus dos temporadas realizadas hasta la fecha, pero también se transformó en un formato que le permite a los propios creadores de contenido idear sus propios espacios de telerrealidad.

En este último grupo se ubica La casa de Alofoke, un formato ideado por el empresario y creador de contenido dominicano Alofoke. Siguiendo el formato de otros reality de convivencia, aquí 10 participantes deben convivir y mantenerse en competencia en busca de un premio mayor de un millón de pesos dominicanos (más de 65 millones de pesos colombianos).

Entre las participantes se encuentra una creadora de contenido colombiana, que le dio un buen susto a sus seguidores el pasado jueves 14 de agosto, luego de que la transmisión en el canal de YouTube mostrara cómo tuvo que ser atendida de emergencia por un grupo de paramédicos.

Karola Icendra le envió mensaje a Meliss Gate - crédito @karolalcendra_ y @canalrcn/IG

Se trata de Karol Alcendra, conocida en el ámbito de las redes sociales como Karola. Durante las últimas semanas adquirió impacto en plataformas digitales al revelarse como la mejor amiga de Emiro Navarro, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, así como por su enfrentamiento con Melissa Gate.

La influenciadora, originaria de Cartagena, cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, se encuentra participando en La Casa de Alofoke, y venía destacando por las historias que viene protagonizando en el formato.

Sin embargo, el pasado jueves 14 de agosto preocupó a sus fans y a la producción luego de reportar que se sentía descompensada, quejándose de sentir fuertes dolores abdominales que la llevaron a estar tendida en cama.

La cartagenera reportó fuertes dolores en su abdomen que obligó el ingreso del personal de salud - crédito @Matiasalofoke/TikTok

Ante esta situación, y por petición de Karola, los paramédicos pudieran ingresar y monitorear su estado de salud. Acto seguido, la participante fue llevada a un lugar privado para poder realizar los chequeos correspondientes y medicarla.

Aunque había incertidumbre sobre si podría seguir en el juego, finalmente la atención fue oportuna y efectiva, reportando una mejoría en su salud tras ser medicada, motivo por el que pudo continuar su participación en el reality show sin problemas.

Horas después, según se pudo rescatar de la transmisión en YouTube y en las cuentas oficiales de La casa de Alofoke, Karola explicó que los dolores que presentó estuvieron relacionados con su salud menstrual. Así lo dio a conocer durante su diálogo con otros participantes, preocupados sobre su situación de salud.

“¡Qué miedo! A mí me vino ayer, gracias a Dios, le dije a la producción: ‘Producción, a mí me tiene que venir el periodo hoy, ¡ya! Si a mí me viene el periodo hoy, me traen tres velones: uno rojo, uno blanco, uno azul, porque monto mi Jesucristo. Mi altar, lo monto ahí”, relató la cartagenera, alarmada de que los síntomas fuesen producto de un embarazo.

Pese a ello, Karola aseguró entre risas que sus palabras eran en tono de broma, debido a que no venía teniendo relaciones íntimas recientemente. “Yo no he tenido ni relaciones, imagínate tú. Estaba asustada, porque uno no sabe. Cosas del pasado, porque es que hay embarazos que salen a los dos, tres meses...“, expresó.