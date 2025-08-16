Impresionante trancón para salir de Bogotá por puente festivo: reportan trancones de hasta cuatro horas

El monumental trancón ha retrasado a los viajeros que quieren escaparse de la ciudad durante el fin de semana con festivo del 18 de agosto - crédito redes sociales y Consorcio Iseacsa

En las horas de la mañana del sábado 16 de agosto se reportó un congestionamiento de gran dimensión salida del casco urbano por la autopista Sur, en el que los conductores reportaron arbitrariamente retrasos de hasta cuatro horas sus desplazamientos hacia fuera de Bogotá.

Esta situación afectó principalmente el tramo de Soacha, identificado como el punto más crítico debido a las intervenciones viales correspondientes a las fases II y III de TransMilenio, que incluyeron el traslado de redes y la construcción de nuevas calzadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las obras obligaron a ocupar varios carriles, lo que redujo la movilidad y aumentó la acumulación vehicular justo en el inicio del puente festivo de la Asunción de la Virgen.

El grupo de Tránsito Bogotá comunicó que el flujo vial ha sido alto durante toda la mañana, mientras “avanza el #PlanÉxodo. Continúa el alto flujo vehicular sobre la Calle 80, Autonorte, Autosur y Av. Centenario. Grupo Guía acompaña la salida segura de viajeros en este puente festivo. Conduce con precaución y atiende las recomendaciones del personal en vía”, comunicaron.