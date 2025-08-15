Colombia

Terrible accidente en Bogotá entre bus de servicio público y del Sitp deja al menos 29 heridos: choque con un separador ocasionó la emergencia en la avenida Boyacá con Primero de Mayo

Las autoridades atienden la emergencia que colapsó la movilidad en la localidad de Kennedy, donde ya hay por lo menos veinte ambulancias

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

crédito comunidad motera

La movilidad en Bogotá amaneció con un accidente que se presentó en la localidad de Kennedy.

Un bus de servicio público chocó contra un separador a la altura de la avenida Boyacá con av. Primero de Mayo, sentido sur-norte, de acuerdo con el reporte preliminar que brindó la cuenta de Bogotá Tránsito en X, pasadas las 8:15 a. m. del viernes 15 de agosto de 2025.

El bus impactó, además, a otro bus del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público), y de manera preliminar se cuentan 29 heridos, y al menos veinte ambulancias atienden el caso.

crédito comunidad motera | @BlackTThunder/X
crédito comunidad motera | @BlackTThunder/X
crédito comunidad motera

“Por siniestro vial en la avenida Boyacá con calle 4 sur, sentido sur - norte, los servicios de TransMizonal de la zona pueden tener retrasos”, indicó la cuenta de X de Transmilenio, y se suma al otro hecho que ha ocasionado problemas en la movilidad capitalina.

De igual forma, un vehículo presenta fallas técnicas próximo a la estación San Mateo, y por tal motivo la flota troncal realiza retornos desde la estación Terreros.

crédito comunidad motera

Noticia en desarrollo...

