Colombia

Mujer estuvo a punto de caer al vacío durante un accidente en una obra de construcción

La ciudadana quedó colgando y, afortunadamente, los trabajadores evitaron que el desenlace fuera fatal

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El video sorprendió a los internautas - crédito Colombia Oscura / X

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia el rescate de una mujer en una obra de construcción en Cartagena, después de que quedara suspendida, aparentemente, por una caída repentina. La escena fue grabada por los residentes de edificios cercanos a donde se está construyendo el nuevo inmueble y compartida ampliamente en las plataformas digitales, lo que reavivó el debate sobre la ausencia de protocolos de protección en el sector de la construcción en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la mañana del jueves 14 de agosto de 2025, en el momento en el que una mujer, que estaría adelantando su labor como supervisora de los trabajos que se están adelantando en el lugar, quedó suspendida de un pequeño muro en un piso elevado del edificio. Aunque llamó especial atención que no tendría ningún tipo de arnés ni equipo de seguridad.

Las imágenes, captadas desde un edificio cercano, muestran cómo dos albañiles y luego otros cuatro trabajadores intervinieron de inmediato para evitar que la mujer cayera al vacío. En el video se observa cómo tres de ellos la sujetan de las manos, mientras otros tres empujan sus pies para ayudarla a reincorporarse a la superficie segura.

Tras varios minutos de tensión, los obreros lograron ponerla a salvo, evitando una tragedia. Sin embargo, desataron toda una ola de reacciones sobre lo ocurrido en el lugar, teniendo en cuenta que la víctima no habría cumplido las medidas de seguridad para estar en el lugar.

La imagen le dio la vuelta a las redes sociales - crédito Freepik

La reacción de los trabajadores fue ampliamente reconocida en las redes sociales, donde usuarios calificaron su intervención como decisiva para evitar una tragedia. No obstante, la viralización del video demostró la precariedad de las condiciones laborales en muchas obras de Cartagena, de acuerdo con las denuncias ciudadanas.

Los empleados de las obras en Cartagena no tienen quién los regule o están sin ley. Ahora es muy frecuente este tipo de incidentes y accidentes”, denunció otro internauta, con lo que demostró la preocupación generalizada por la falta de supervisión y cumplimiento de las normas de seguridad.

Según las imágenes difundidas, la mujer se encontraba supervisando la obra cuando, presuntamente, dio un paso en falso y quedó colgada en el borde del muro. Ninguno de los presentes portaba los elementos de protección personal exigidos por la normativa vigente para trabajos en altura, lo que incrementó el riesgo de un desenlace fatal.

La rápida intervención de los obreros fue determinante para evitar consecuencias mayores, pero el caso puso en tela de juicio la responsabilidad de las empresas constructoras y la eficacia de los controles estatales: “Exijan sus implementos de trabajo y seguridad, la vida se acaba y la construcción continúa como nada si hubiera pasado”, reclamó otra persona en redes sociales.

Otros etiquetaron al Ministerio de Trabajo en X para cuestionar “¿Quién garantiza que los trabajadores de las constructoras sean cubiertos por la seguridad y salud en el trabajo?“; a su vez otra persona se dirigió al secretario de Distriseguridad, Jaime Hernández Amin, al que le dijo lo siguiente: ”Eviten una tragedia, a revisar normas de seguridad con la constructora".

La comunidad exige todos los implementos de seguridad para los obreros - crédito Freepik

El episodio, ampliamente comentado y difundido en las plataformas digitales, sirvió como recordatorio de la importancia de exigir y garantizar condiciones seguras en los entornos laborales, especialmente en sectores donde los riesgos son elevados, como ocurre en las obras de construcción. Entre tanto, la difusión del video sirvió como un impulso para que los ciudadanos reclamaran una mayor revisión y la provisión obligatoria de equipos de seguridad para todos los trabajadores y supervisores en obras de construcción.

