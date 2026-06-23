Edmundo González reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella y le hizo un llamado especial: “La verdadera prueba comienza después de las urnas”

González Urrutia enmarcó el resultado electoral dentro del funcionamiento de las democracias contemporáneas, señalando que la etapa posterior a las urnas exige transformar las mayorías electorales en consensos estables que permitan la convivencia institucional - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Europa Press

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia se pronunció sobre la elección presidencial en Colombia, luego de la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta celebrada el domingo 21 de junio, en la que se impuso a Iván Cepeda.

El pronunciamiento fue realizado a través de su cuenta en la red social X, donde el líder opositor venezolano se refirió a los retos de gobernabilidad que enfrenta el nuevo mandatario colombiano.

En su mensaje, González Urrutia enmarcó el resultado electoral dentro del funcionamiento de las democracias contemporáneas y señaló que la consolidación de acuerdos políticos es una tarea posterior a las urnas. El dirigente destacó la importancia de convertir las mayorías electorales en consensos estables que permitan la convivencia institucional.

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El dirigente afirmó que “Las elecciones definieron un ganador en Colombia. El desafío ahora es construir gobernabilidad" - crédito @EdmundoGU/X

En su publicación, Edmundo González Urrutia afirmó: “Las elecciones definieron un ganador en Colombia. El desafío ahora es construir gobernabilidad.”

Agregó además: "En sociedades democráticas, la verdadera prueba de liderazgo comienza después de las urnas. En ese momento el primer trabajo es convertir mayorías electorales en consensos duraderos y diferencias legítimas en convivencia democrática".

El dirigente venezolano también dirigió un mensaje al presidente electo al señalar: “Colombia y el presidente electo Abelardo de la Espriella comienzan esa tarea. ¡Enhorabuena!”.

Edmundo González aseguró que en sociedades democráticas, "la verdadera prueba de liderazgo comienza después de las urnas" - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En la víspera del pronunciamiento, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) había felicitado a Abelardo de la Espriella por su triunfo electoral y expresó su expectativa de que Colombia continúe siendo un aliado en la defensa de la democracia, la libertad y la justicia en la región.

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De igual forma, la dirigente venezolana María Corina Machado celebró la victoria del nuevo presidente colombiano, a quien calificó como un “gran aliado” en el proceso de transición democrática en Venezuela.

Según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, De la Espriella obtuvo 12.959.542 de votos (49,66%), frente a los 12.708.712 (48,70%) alcanzados por Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Verificación del escrutinio electoral

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), frente a 12.708.712 votos (48,70%) de Iván Cepeda - crédito Colprensa/EFE

El mismo martes, menos de 48 horas después del cierre de las urnas en las elecciones presidenciales en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio por concluido el escrutinio de primer nivel que fue adelantado por jueces de la República en todo el territorio nacional.

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Según la entidad, el proceso permitió alcanzar un 99,997% de coincidencia entre los resultados del preconteo y el escrutinio oficial, lo que, de acuerdo con su balance, ratifica la alta precisión de los datos divulgados inicialmente tras la jornada electoral.

La Registraduría señaló que este nivel de coincidencia respalda la eficiencia del preconteo como herramienta del sistema electoral colombiano, y destacó que su comportamiento durante el proceso contribuye a la transparencia en la divulgación de resultados.

Asimismo, el organismo confirmó que “cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas”, en el marco del cierre del escrutinio de primer nivel.

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La Registraduría indicó que más de un millón de personas participaron en la organización de los comicios, con acompañamiento de la fuerza pública y organismos de control para garantizar la integridad del proceso electoral - crédito Luisa González/REUTERS

En su balance, la entidad añadió que “este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, destacando la magnitud del operativo electoral.

De igual forma, la Registraduría explicó que el proceso de consolidación se desarrolló bajo esquemas de verificación simultánea en distintas regiones del país, con acompañamiento de autoridades judiciales y veedurías ciudadanas; y que los reportes fueron sistematizados en tiempo real para facilitar la trazabilidad de cada acta de escrutinio, lo que permitió contrastar de manera directa la información del preconteo con los resultados oficiales.

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Finalmente, la entidad indicó que el proceso se cierra tras la participación de más de un millón de personas involucradas en la organización y desarrollo de los comicios, incluyendo apoyo de la fuerza pública, organismos de control y misiones de observación electoral, lo que, según la entidad, permitió garantizar la integridad del proceso.