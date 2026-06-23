Colombia

Bogotá estrenará el primer laboratorio público de semaforización con bolardos luminosos y botones de demanda para cruces peatonales

La nueva instalación replicará cruces de la capital para ensayar, diagnosticar y desarrollar tecnología del sistema inteligente, con simulaciones y validaciones previas a su despliegue en calles, informó la entidad distrital

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La secretaria saliente de Movilidad, Claudia Díaz, señaló que el laboratorio busca reducir 30% los tiempos de respuesta ante fallas y sostener 99% de disponibilidad del sistema - crédito Secretaría de Movilidad - crédito @BogotaTransito/X
La secretaria saliente de Movilidad, Claudia Díaz, señaló que el laboratorio busca reducir 30% los tiempos de respuesta ante fallas y sostener 99% de disponibilidad del sistema - crédito Secretaría de Movilidad - crédito @BogotaTransito/X

Bogotá se convierte en el primer laboratorio público de semaforización del país, con el inicio de pruebas de un espacio pionero que permitirá probar, diagnosticar y desarrollar soluciones tecnológicas para el Sistema de Semaforización Inteligente, con el objetivo de reducir fallas, optimizar respuestas y mejorar la experiencia vial de millones de ciudadanos, anunció la Secretaría Distrital de Movilidad.

Según la entidad, la capital colombiana dio un paso decisivo hacia la modernización de la gestión del tráfico con la puesta en marcha del Laboratorio de Semaforización, un entorno especializado que replica el comportamiento real de las intersecciones semaforizadas de Bogotá y permite validar tecnologías, simular funcionamiento, optimizar la atención de incidentes y desarrollar innovaciones antes de que lleguen a las vías.

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Un entorno de pruebas para la movilidad inteligente

La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Movilidad, permitirá a los equipos técnicos verificar el desempeño de controladores, comunicaciones y demás componentes del sistema en condiciones reales, sin afectar el tráfico cotidiano. En el laboratorio se podrán simular nuevos planes semafóricos, detectar fallas de manera anticipada y ajustar soluciones de forma preventiva, garantizando que solo las tecnologías más robustas lleguen a las calles.

El Laboratorio de Semaforización replica intersecciones semaforizadas de Bogotá y permite validar tecnologías sin afectar el tráfico cotidiano - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá
El Laboratorio de Semaforización replica intersecciones semaforizadas de Bogotá y permite validar tecnologías sin afectar el tráfico cotidiano - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

El espacio también funcionará como plataforma para la incorporación de dispositivos innovadores, como bolardos luminosos, cintas led de piso para reforzar la seguridad peatonal y botones de demanda que facilitan el cruce a personas con discapacidad.

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Además, se implementarán protocolos para otorgar prioridad semafórica al transporte público y vehículos de emergencia, y se desarrollarán gemelos digitales que simulan el comportamiento de las intersecciones más complejas de la ciudad, permitiendo pruebas avanzadas de movilidad.

Impacto directo en la ciudadanía y la seguridad vial

La puesta en marcha del laboratorio permitirá reducir en un 30% los tiempos de respuesta ante fallas del sistema semafórico, disminuir la recurrencia de incidentes y mantener una disponibilidad del sistema del 99% del tiempo.

Para peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y usuarios del transporte público, esto se traducirá en mayor confiabilidad, operaciones más estables y la certeza de que toda solución ha sido probada y verificada antes de ser implementada en la vía pública.

Si nota que su localidad hay un semáforo con fallas o intermitencia, puede adelantar el reporte
La Secretaría Distrital de Movilidad podrá simular planes semafóricos, detectar fallas de forma anticipada y ajustar soluciones antes de llevarlas a las vías – crédito Alcaldía de Bogotá

La optimización de la semaforización impactará directamente en la reducción de congestiones, la prevención de accidentes y la mejora de la movilidad en una ciudad donde el tráfico es uno de los principales retos urbanos. El laboratorio también contribuirá a combatir los hurtos de equipos semafóricos, al permitir ajustes y pruebas en un entorno controlado y seguro.

Crecimiento y transformación del sistema semafórico en Bogotá

Durante la actual administración, Bogotá ha incrementado el número de intersecciones semaforizadas, pasando de 1.612 a 1.742, todas conectadas al Sistema de Semaforización Inteligente de Bogotá. Más de 700 intersecciones han sido actualizadas y optimizadas con planes ajustados a las condiciones reales de movilidad, garantizando una respuesta eficiente ante las necesidades de una ciudad en constante transformación.

Según la secretaria saliente de Movilidad, Claudia Díaz, “estamos dando un nuevo paso en la modernización de la movilidad de Bogotá. Así como el Centro Estratégico de Movilidad transformó la manera en que monitoreamos y gestionamos el tráfico en tiempo real, este laboratorio nos permitirá mejorar los procedimientos preventivos, desarrollar soluciones propias y responder con mayor rapidez y eficiencia a las necesidades de la ciudad”.

El laboratorio de la Secretaría de Movilidad cuenta con 1.300 videodetectores capaces de leer en tiempo real la cantidad de vehículos en cada intersección, información que permite ajustar automáticamente los tiempos de los semáforos según la demanda. Estas herramientas tecnológicas posibilitan una gestión dinámica, adaptándose a los flujos cambiantes y mejorando la seguridad y fluidez del tránsito.

Semáforos de Bogotá
El laboratorio incorporará bolardos luminosos, cintas led de piso y botones de demanda para reforzar la seguridad peatonal y facilitar el cruce de personas con discapacidad - crédito Secretaría de Movilidad

La incorporación de nuevas tecnologías también contempla soluciones para la gestión de emergencias y el transporte público, con protocolos que permiten la priorización de buses y ambulancias, facilitando su circulación en momentos críticos. El desarrollo de gemelos digitales permitirá anticipar escenarios de tráfico, probar estrategias y validar planes de manera segura y eficiente.

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