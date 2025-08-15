Liberaron a dos menores que habían sido secuestrados junto a su madre en Valle del Cauca: ella aún permanece en cautiverio

Madre y sus hijos secuestrados en Sevilla, Valle del Cauca - crédito redes sociales/X

La Policía del departamento del Valle del Cauca, en conjunto con los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), desplegaron un operativo para dar con el paradero y posterior liberación de dos menores de edad que fueron secuestrados junto a su madre en el municipio de Sevilla en la jornada del 14 de agosto de 2025.

De acuerdo con información suministrada por el portal El País, de Cali, los dos pequeños, que no superan los 12 años de edad, recobraron su libertad sobre las 9:40 p. m. de ese jueves, sin embargo, se desconoce la situación de Daniela Hernández Montoya, su madre y demás detalles del caso.

El personal médico atendió a los menores, los cuales quedaron bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia mientras se efectúan labores para encontrar a la médica del Hospital Centenario y reconocida empresaria de la región.

Infobae Colombia confirmó que en horas de la mañana del 15 de agosto se llevará a cabo un consejo de seguridad y, acto seguido, se entregarán las declaraciones pertinentes sobre la situación.

En imágenes de cámaras de seguridad que están circulando por las redes sociales, se ve cómo en una de las calles del municipio aparecen dos vehículos particulares, uno color gris y una camioneta blanca, en la que, al parecer, estaban siendo trasladadas las tres personas.

De acuerdo con Blu Radio seccional Pacífico, la mujer se encontraba recogiendo a sus dos hijos en el colegio sobre el mediodía cuando fue interceptada por jóvenes armados que los intimidaron y obligaron a subir a los vehículos.

El colegio San Luis de Sevilla se pronunció sobre el secuestro por medio de un comunicado oficial: “Con profundo respeto y solidaridad, invitamos a toda nuestra comunidad a unirnos en una cadena de oración por la familia Gómez Hernández, quienes atraviesan un momento difícil. Elevamos nuestras plegarias con fe, esperanza y amor, confiando en que muy pronto puedan reencontrarse con la paz, la fortaleza y la tranquilidad que tanto merecen”.

Por el momento, ningún grupo se ha atribuido el acto de violencia, sin embargo, no se descarta que sea alguna de las organizaciones criminales que se mueven en el territorio y que las causa sea una posible extorsión.