Colombia

Mabel Cartagena reveló qué es lo peor que ha hecho para superar una tusa, y tiene que ver con Silvestre Dangond: “Estaba con el alma hecha pedazos”

La presentadora barranquillera compartió una anécdota emotiva sobre cómo el cantante vallenato intervino durante una difícil ruptura, regalándole un momento inolvidable

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Mabel Cartagena revela emotiva anécdota
Mabel Cartagena revela emotiva anécdota con Silvestre Dangond - crédito @flakycartagena/Instagram

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la presentadora y creadora de contenido Mabel Cartagena sorprendió a sus seguidores al contar una de las anécdotas más curiosas —y emotivas— de su vida amorosa.

Luego de que una seguidora le preguntara sobre cómo intentó superar una tusa, pero revelando “lo peor” que hizo durante esa situación, la barranquillera terminó contando una historia inesperada en la que dejó ver que recibió hicieron una dedicatoria especial de nada más y nada menos que Silvestre Dangond.

Fiel a su estilo directo y lleno de humor, Mabel comenzó contándole a su fanática: “Yo a veces no sé si es que a mí me pasan full cosas o es que Dios me las hizo a propósito para poder entretenerlas a ustedes con mis historias”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Seguido a esto, la barranquillera recordó con detalles el episodio que ocurrió, según sus palabras, “hace 9 millones de años estelares”, cuando atravesaba una ruptura sentimental que calificó como “brava”.

Silvestre Dangond consoló a Mabel
Silvestre Dangond consoló a Mabel Cartagena con canción en plena tusa - crédito @flakycartagena/Instagram

En medio del dolor, decidió no quedarse en casa y se unió a un grupo de amigos que también estaban recién terminados para emprender un viaje particular: recorrer el país asistiendo a todas las fiestas patronales posibles, ya que esto le permitía estar distraída y también compartir publicaciones en sus redes sociales con las que demostrara que estaba pasando por un buen momento, así en el interior viviera lo contrario.

Uno de esos destinos fue Valledupar, donde coincidió con la celebración de las tradicionales velitas del 7 de diciembre en el club campestre de esa ciudad. Allí, llegó a celebrar con varios amigos y celebridades, pero detrás de las sonrisas que mostraba en sus redes sociales, Mabel confesó que estaba destrozada emocionalmente y quienes la vieron en vivo, evidenciaron que se lo pasaba llorando.

Yo subía puras fotos a Facebook feliz y sonriendo, pero mentira, yo estaba con el alma hecha pedazos”, confesó la presentadora.

En medio de ese ambiente festivo, la influenciadora vivió un momento inesperado, pues Silvestre Dangond, uno de los artistas vallenatos más reconocidos del país, notó su tristeza cuando se estaba presentado y decidió intervenir de la forma más auténtica que sabe: cantándole.

En esa me ve Silvestre Dangond llorando y el man ha cantado jajajjaja y con dedicatoria para que yo me sintiera mejor y dejara de llorar”, relató Cartagena.

Confesión viral de Mabel Cartagena
Confesión viral de Mabel Cartagena sobre su despecho y Silvestre Dangond - crédito @flakycartagena/IG

Mabel, actualmente tiene videos y registro de ese momento, así que decidió compartirlo con sus seguidores, publicó un video en el que aparece Silvestre cantando con su parranda vallenata en un espacio cerrado y al final es cuando le hace una inesperada dedicatoria con la que pretendía subirle el ánimo.

Oye, Mabel Cartagena, feliz cumpleaños, mi amor. Y ahora soltera, más, más, más”, fueron las palabras que le dijo Silvestre Dangond a Mabel, mientras interpretaba la canción 039 de Los Hermanos Zuleta.

Para Mabel, el gesto fue un verdadero honor, aunque también un recordatorio de la intensidad de su despecho, lo que la llevó a realizar acciones que para ella ahora son motivo de verguenza y que no volvería a hacer.

Que Silvestre me haya dedicado una canción en pleno despecho, fue un honor, pero lo de andar llorando en todas las fiestas patronales no lo repito”, expresó Mabel.

Mabel Cartagena revela la dedicatoria inesperada de Silvestre Dangond - crédito @flakycartagena/IG

Pero la historia no terminó ahí, ya que entre risas, reveló que la canción que le dedicó Dangond no era precisamente alegre, lo que hizo que el momento fuera aún más dramático: “Semejante canción tan trágica cuando estábamos en plenos viajes en carretera, parecía más bien un mensaje divino diciéndome: ‘niña, ve a llorar a ese sujeto quieta en tu casa’”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la confesión, llenando la caja de comentarios de risas, mensajes de apoyo y hasta preguntas sobre qué tema exacto interpretó el cantante vallenato aquella noche.

Temas Relacionados

Mabel CartagenaSilvestre DangondTusa Mabel CartagenaExpareja Mabel CartagenaExnovio Mabel CartagenaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el puntaje de pruebas Saber 11 que se necesita para obtener una beca: resultados se publicarán el 17 de octubre

Los que presentaron el examen el 10 de agosto podrán consultar su puntaje en la web oficial, y aquellos que superen los 350 puntos tendrán mayores oportunidades académicas

Este es el puntaje de

Keralty denunció que el Gobierno Petro no quiere devolverle la EPS Sanitas a pesar de fallo de la Corte Constitucional

La compañía reitera que no conoce los estados financieros desde la intervención y advierte que recurrirá a instrumentos legales si no se cumple el fallo a favor de la restitución

Keralty denunció que el Gobierno

Se define la culpabilidad del ‘abogangster’ Diego Cadena por presunta manipulación de testigos en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe

El juez Fabián Moreno evalúa las pruebas de sobornos y fraude procesal que vinculan a Cadena con la supuesta presión a exparamilitares para cambiar sus declaraciones a favor de Álvaro Uribe

Se define la culpabilidad del

Yina Calderón revela que no fue invitada al viaje de reencuentro de excompañeros de ‘La casa de los famosos’, y así reaccionó: “Estoy dolida”

La empresaria y creadora de contenido confesó que no fue invitada al reencuentro en San Andrés, aunque una de las presentes en el viaje es su amiga la Toxicosteña

Yina Calderón revela que no

Como lo ocurrido en Itagüí, habitante de calle agredió a una mujer que se negó a darle monedas en Montería

Habitantes y transeúntes reportan episodios constantes de intimidación y agresión, pidiendo atención inmediata y medidas efectivas para frenar el peligro que representa el agresor para la población

Como lo ocurrido en Itagüí,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón revela que no

Yina Calderón revela que no fue invitada al viaje de reencuentro de excompañeros de ‘La casa de los famosos’, y así reaccionó: “Estoy dolida”

Esto es lo peor que ha hecho Mabel Cartagena para superar una tusa: Silvestre Dangond figuró en la historia

Yina Calderón le dijo a Andrea Valdiri que no tiene miedo de enfrentarla en el ring de ‘Stream Fighters’: “No duerme pensando en mí”

Carlos Vives y el Grupo Niche se unieron para crear nueva versión de ‘La Tierra del Olvido’: así suena en verisón salsa

Valentino arremetió contra Melissa Gate por insultar a Karina García: “No tienes trabajo ni contratos, no eres la reina de nada”

Deportes

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

James Rodríguez preocupa: otra vez será baja para el partido del León ante Necaxa

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, el técnico del Bournemouth se refirió a su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”

Vasco da Gama oficializó la llegada de un exMillonarios: regresó a Sudamérica desde Francia