Mabel Cartagena reveló qué es lo peor que ha hecho para superar una tusa, y tiene que ver con Silvestre Dangond: “Estaba con el alma hecha pedazos”

Mabel Cartagena revela emotiva anécdota con Silvestre Dangond - crédito @flakycartagena/Instagram

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la presentadora y creadora de contenido Mabel Cartagena sorprendió a sus seguidores al contar una de las anécdotas más curiosas —y emotivas— de su vida amorosa.

Luego de que una seguidora le preguntara sobre cómo intentó superar una tusa, pero revelando “lo peor” que hizo durante esa situación, la barranquillera terminó contando una historia inesperada en la que dejó ver que recibió hicieron una dedicatoria especial de nada más y nada menos que Silvestre Dangond.

Fiel a su estilo directo y lleno de humor, Mabel comenzó contándole a su fanática: “Yo a veces no sé si es que a mí me pasan full cosas o es que Dios me las hizo a propósito para poder entretenerlas a ustedes con mis historias”.

Seguido a esto, la barranquillera recordó con detalles el episodio que ocurrió, según sus palabras, “hace 9 millones de años estelares”, cuando atravesaba una ruptura sentimental que calificó como “brava”.

En medio del dolor, decidió no quedarse en casa y se unió a un grupo de amigos que también estaban recién terminados para emprender un viaje particular: recorrer el país asistiendo a todas las fiestas patronales posibles, ya que esto le permitía estar distraída y también compartir publicaciones en sus redes sociales con las que demostrara que estaba pasando por un buen momento, así en el interior viviera lo contrario.

Uno de esos destinos fue Valledupar, donde coincidió con la celebración de las tradicionales velitas del 7 de diciembre en el club campestre de esa ciudad. Allí, llegó a celebrar con varios amigos y celebridades, pero detrás de las sonrisas que mostraba en sus redes sociales, Mabel confesó que estaba destrozada emocionalmente y quienes la vieron en vivo, evidenciaron que se lo pasaba llorando.

“Yo subía puras fotos a Facebook feliz y sonriendo, pero mentira, yo estaba con el alma hecha pedazos”, confesó la presentadora.

En medio de ese ambiente festivo, la influenciadora vivió un momento inesperado, pues Silvestre Dangond, uno de los artistas vallenatos más reconocidos del país, notó su tristeza cuando se estaba presentado y decidió intervenir de la forma más auténtica que sabe: cantándole.

“En esa me ve Silvestre Dangond llorando y el man ha cantado jajajjaja y con dedicatoria para que yo me sintiera mejor y dejara de llorar”, relató Cartagena.

Mabel, actualmente tiene videos y registro de ese momento, así que decidió compartirlo con sus seguidores, publicó un video en el que aparece Silvestre cantando con su parranda vallenata en un espacio cerrado y al final es cuando le hace una inesperada dedicatoria con la que pretendía subirle el ánimo.

“Oye, Mabel Cartagena, feliz cumpleaños, mi amor. Y ahora soltera, más, más, más”, fueron las palabras que le dijo Silvestre Dangond a Mabel, mientras interpretaba la canción 039 de Los Hermanos Zuleta.

Para Mabel, el gesto fue un verdadero honor, aunque también un recordatorio de la intensidad de su despecho, lo que la llevó a realizar acciones que para ella ahora son motivo de verguenza y que no volvería a hacer.

“Que Silvestre me haya dedicado una canción en pleno despecho, fue un honor, pero lo de andar llorando en todas las fiestas patronales no lo repito”, expresó Mabel.

Pero la historia no terminó ahí, ya que entre risas, reveló que la canción que le dedicó Dangond no era precisamente alegre, lo que hizo que el momento fuera aún más dramático: “Semejante canción tan trágica cuando estábamos en plenos viajes en carretera, parecía más bien un mensaje divino diciéndome: ‘niña, ve a llorar a ese sujeto quieta en tu casa’”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la confesión, llenando la caja de comentarios de risas, mensajes de apoyo y hasta preguntas sobre qué tema exacto interpretó el cantante vallenato aquella noche.