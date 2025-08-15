Colombia

Colombia y China sellan memorando para ampliar cooperación comercial en el marco de la Ruta de la Seda

La Superintendencia de Industria y Comercio y su homóloga china acordaron fortalecer vínculos en regulación y calidad de productos

Por Mauricio Villamil

Guardar
Firma que confirma el ingreso
Firma que confirma el ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda con China - crédito Cancillería

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de la República Popular China firmaron un memorando de entendimiento que establece lineamientos de colaboración en distintos frentes regulatorios y comerciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El documento, que no constituye un contrato vinculante, sienta las bases para futuras acciones conjuntas en materia de competencia, asuntos jurisdiccionales, propiedad industrial, metrología legal y protección al consumidor.

El acuerdo se inscribe dentro de la estrategia de consolidación de la denominada Ruta de la Seda, una iniciativa de alcance global impulsada por China para fortalecer las relaciones económicas, logísticas y comerciales con más de 150 países. En el caso de Colombia, este memorando busca potenciar la regulación y supervisión de productos, así como promover estándares de calidad en los bienes que circulan entre ambos mercados.

“La conjunción de estas capacidades y necesidades nos permitirá avanzar hacia un comercio más seguro, innovador y sostenible, y facilitará la integración de nuestras economías en cadenas de valor globales, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza entre nuestras instituciones”, expresó la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, durante el acto de firma.

La funcionaria recordó que el pasado 14 de mayo Colombia oficializó su adhesión a la Ruta de la Seda. En aquella ocasión, Rusinque, en su calidad de ministra de Comercio encargada, participó en la ceremonia que formalizó el ingreso del país a este esquema internacional de cooperación económica.

La Ruta de la Seda contemporánea, conocida oficialmente como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, es un proyecto económico y geopolítico creado por el presidente chino Xi Jinping en 2013. Su meta es consolidar la posición de China como un actor central en el comercio mundial mediante el desarrollo de redes de infraestructura, intercambio y cooperación que abarcan múltiples continentes.

En entrevista con Caracol Radio, Hugo Guerrero, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar, subrayó que esta estrategia “va mucho más allá de un símbolo diplomático”. Según explicó, se trata de un entramado que involucra inversiones en transporte, energía, telecomunicaciones y logística, con el objetivo de facilitar la circulación de bienes y servicios en mercados interconectados.

Guerrero destacó que el nombre de la iniciativa remite a la antigua Ruta de la Seda, que durante siglos funcionó como un corredor comercial y cultural entre Asia, Europa y Medio Oriente. “El ingreso de Colombia a esta estrategia representa también un cambio en la política exterior del país: una apertura a nuevas alianzas en un mundo multipolar”, afirmó.

El académico añadió que el escenario geopolítico actual es distinto al de décadas anteriores. “Hoy el mundo no es como hace 30 años. Estados Unidos ha perdido influencia en muchas regiones, mientras otras potencias como China, India o Brasil ganan espacio. Y eso para países como Colombia es una oportunidad para diversificar sus alianzas”, señaló.

Dentro de los alcances que plantea el memorando, se prevé un intercambio técnico y normativo entre las autoridades de supervisión de ambos países. Esto podría incluir la capacitación de funcionarios, la adopción de mejores prácticas en la vigilancia de mercados y la coordinación en la respuesta a incidentes que afecten la calidad o seguridad de productos de exportación e importación.

La cooperación también abarcará el fortalecimiento de la protección al consumidor, con énfasis en garantizar que los artículos que ingresen a cada país cumplan con los estándares legales y técnicos exigidos. La metrología legal, es decir, el control de los instrumentos de medición en transacciones comerciales, será otro de los puntos de trabajo conjunto.

El contexto de este entendimiento bilateral está marcado por un incremento del intercambio comercial entre Colombia y China en los últimos años. China se ha posicionado como uno de los principales socios comerciales del país sudamericano, especialmente en sectores como maquinaria, tecnología, productos químicos, textiles y alimentos.

Aunque el documento firmado no tiene carácter contractual, abre un canal formal para que las instituciones de ambos países puedan desarrollar proyectos conjuntos y coordinar políticas públicas relacionadas con el comercio y la protección de mercados. La expectativa, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, es que este sea el primer paso hacia acuerdos más amplios y específicos que fortalezcan las relaciones bilaterales.

Temas Relacionados

Ruta de la SedaColombiaChinaSuperIndustriaAcuerdos comercialesColombia-noticias

Más Noticias

Sinuano Noche resultado oficial jueves 14 de agosto 2025

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Sinuano Noche resultado oficial jueves

Congresistas en la Andi expresan temores y llamados a la defensa democrática tras muerte de Miguel Uribe

En el Congreso de la Andi, parlamentarios abordaron el panorama electoral y recordaron al senador Miguel Uribe Turbay

Infobae

Santoral del 15 de agosto: qué santos se festejan este viernes

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del 15 de agosto:

Efemérides 15 de agosto: los acontecimientos más importantes de hoy

El calendario señala las fechas más importantes en la historia de la humanidad, enseguida las este viernes

Efemérides 15 de agosto: los

Resultados Chontico Noche 14 de agosto 2025; último sorteo

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados Chontico Noche 14 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Postres con “odio” en ‘MasterChef

Postres con “odio” en ‘MasterChef Celebrity’ protagonizaron el reto por equipos: las peleas no faltaron

Shakira contó detalles de su nuevo atuendo diseñado por Versace: “Estoy obsesionada”

Mr. Beast transmitirá en vivo hasta reunir cinco millones de dólares para llevar agua potable a La Guajira y otras zonas del mundo

Leo y Deisy protagonizaron fuerte agarrón en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Estúpido, inservible”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Vasco da Gama oficializó la

Vasco da Gama oficializó la llegada de un exMillonarios: regresó a Sudamérica desde Francia

Santa Fe anunció el regreso de Hugo Rodallega a los entrenamientos grupales tras lesión en medio de final con Medellín

Alberto Gamero generó controversia entre la hinchada por revelación de final del fútbol colombiano: “La que más disfruté”

Gerente de club colombiano fue acusado de alterar la edad de juveniles: equipo se defendió

TransMilenio fue utilizado por Los Angeles Lakers para anunciar su calendario de partidos de la NBA