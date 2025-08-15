Canciller Rosa Villavicencio confirmó asistencia de su homólogo peruano, Elmer Schialer, pese a tensión diplomática con ese país

El presidente de Brasil y el canciller de Perú asistirán a la V Cumbre Amazónica en Bogotá del 19 al 22 de agosto, indicó la canciller Rosa Villavicencio - crédito Colprensa

La próxima edición de la Cumbre Amazónica en Bogotá contará con la participación confirmada del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del canciller de Perú, Elmer Schialer, pese a recientes tensiones bilaterales entre los dos países.

Este encuentro de alto nivel, que busca definir acciones conjuntas en defensa de la Amazonía, se desarrollará en la capital colombiana del 19 al 22 de agosto.

El evento, convocado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), reunirá a representantes de los ocho países firmantes del acuerdo: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

El bloque, responsable de coordinar políticas en la región de la selva tropical más extensa del mundo, afronta desafíos ligados tanto a la protección ambiental como a la estabilidad política y diplomática.

La agenda de la Cumbre Amazónica abordará cambio climático, deforestación, combustibles fósiles y minería ilegal - crédito Colprensa

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó el jueves 14 de agosto la plena disposición de Brasil y Perú para asistir a la cita.

En referencia a la asistencia del país inca la canciller dijo: “Hay un buen diálogo con ellos, la diferencia no implica que haya mala relación, porque lo cortés no quita lo valiente y estamos en un diálogo permanente, tendremos muchas conversaciones en este marco para llegar también a acuerdos, pero ellos han sido los primeros que han manifestado que van a venir”.

La funcionaria destacó el carácter estratégico del encuentro para alcanzar una posición unificada ante la próxima cumbre mundial del clima (COP30) que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belén, ubicada en la región brasileña del Amazonas.