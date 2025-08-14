Las graves acusaciones del expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, a Ricardo Roa: “Corre riesgo mi vida”

El presidente del conglomerado energético colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa, está en el ojo del huracán por recientes acusaciones de exdirectivo de filial de la petrolera - crédito Luisa González/REUTERS

El jueves 14 de agosto, Luis Enrique Rojas Cuéllar, expresidente de Hocol, filial clave de Ecopetrol, difundió un comunicado en el que denuncia presiones internas, campañas de desprestigio en su contra y posibles riesgos para su seguridad.

El exdirectivo cuestionó abiertamente a la alta dirección de la empresa estatal petrolera y vinculó sus señalamientos a hechos ocurridos durante su gestión y a irregularidades en contratos de venta de gas.

La salida de Rojas Cuéllar se habría producido tras acusaciones sobre la presunta filtración de información interna y el manejo de investigaciones abiertas en la Fiscalía.

Luis Enrique Rojas señaló que desde las directivas de Ecopetrol se habría orquestado una campaña de desprestigio en su contra - crédito Luis Enrique Rojas/LinkedId

En su momento, el exejeutivo aseguró que las medidas de reorganización al interior de Hocol, que implicaron la desvinculación de varios empleados, generaron tensiones y descontentos. “He realizado muchos cambios. Por optimizaciones, saqué a algunas personas. Me imagino que eso generó descontento”, declaró Rojas Cuéllar a El Tiempo.

Ahora, en el comunicado que dio a conocer este jueves, señala que existió una campaña orquestada para atribuirle una gestión deficiente en Hocol durante 2024 y que la junta directiva le habría solicitado la renuncia por supuestos malos resultados.

“Un grupo de personas, por orden del mismo alto directivo de Ecopetrol, se encargó de sacar en varios medios de comunicación, entre finales de febrero y finales de abril, que mi gestión en Hocol había sido mala, que Hocol había dado pérdidas en el 2024 y que la junta directiva me había pedido la renuncia por esos malos resultados”, afirmó el exdirectivo en la carta conocida por medios como El Tiempo y Cambio.

El exdirectivo insistió en que su salida se produjo tras denunciar presuntas irregularidades - crédito Luisa González/Reuters

Según expuso Rojas, el 10 de enero de 2025 remitió un correo a la junta directiva de Hocol, presidida por Ricardo Roa, alertando sobre varias irregularidades. Entre ellas, advirtió sobre el incremento de reservas en los campos Chuchupa y Ballena, adquiridos de Chevron en 2020, pasando de 10 a 40 millones de barriles equivalentes de petróleo, un error que, según el exdirectivo, implicó la futura desincorporación de la mayor parte de ese volumen y expuso a la empresa a compensaciones de hasta 180 millones de dólares por contratos de venta de gas en 2021.

La carta de Rojas Cuéllar señala que tras su salida el 30 de abril de 2025, el esquema de seguridad proporcionado por Hocol se extendió hasta el 31 de julio. Pocos días después, al menos 12 ejecutivos que ingresaron durante su gestión también fueron desvinculados de la compañía.

“¿Quién dio la orden de pedirle la renuncia a estos directivos violando el gobierno corporativo y poniendo en riesgo a la empresa de demandas laborales? ¿Es esto una clara señal de persecución y hostigamiento en mi contra?”, expresó Rojas Cuéllar.

El exdirectivo también denunció la intervención ilegal de su celular y la instalación de micrófonos en su oficina. Aseguró que especialistas en inteligencia confirmaron la existencia de cables típicos para micrófonos, que fueron retirados sin identificación del responsable.

Además, relató la existencia de un complot contra su vida y seguimiento físico y telefónico por parte de terceros. Habló de un hecho ocurrido el 6 de diciembre de 2024, cuando su vehículo de seguridad fue interceptado, y una llamada intimidatoria posterior, fueron reportados a la Fiscalía.

Rojas Cuéllar afirmó que altos directivos de Ecopetrol habrían contratado investigadores privados para revisar su vida personal y la de los ejecutivos que llegaron con él. “La información que recibí es que, las personas cercanas al alto directivo de Ecopetrol contrataron una oficina de investigadores para que revisaran toda mi vida, la de mi familia y la de los ejecutivos que entraron a Hocol después de mi entrada”, aseguró, y añadió que se habría pagado cerca de $300 millones por estos servicios.

El exdirectivo confirmó que habría recbidido información de que sí se llevó a cabo supuesta reunión en España - crédito Luisa González/ REUTERS

El exejecutivo también hizo referencia a una supuesta reunión en España, en la que habrían participado Ricardo Roa y otros funcionarios, para discutir temas vinculados al campo de gas natural Chuchupa. A través de un mensaje de WhatsApp, Rojas habría sido alertado de esa reunión y de la supuesta oferta de contratos millonarios para perjudicarlo jurídicamente.

Por último, dejó en claro que no tiene enemigos ni intenciones de acabar con su vida, por lo que señaló si algo le llegase a pasar sería por lo que se llegue a comprobar de la supuesta reunión en España.

“¿Si se comprueba que esa reunión se dio, que hacía Ricardo Roa reunido con Juan Mancera en España o Italia? ¿Por qué Ricardo Roa negó mi solicitud de ampliación de mi esquema de seguridad a pesar del alto peligro que corre mi vida?Si esta reunión se dio es claro que mi vida corre peligro, pues he sido víctima de persecución, acoso y hostigamiento sistemático, de un alto directivo de Ecopetrol, y responsabilizo a estas personas, mencionadas en dicho mensaje, de cualquier atentado contra mi integridad y mi vida, Amo la vida y no sufro de depresión y nunca he pensado en ideas suicidas. No tengo ningún enemigo ni ningún tipo de amenaza, salvo esta posible amenaza de este mensaje".

En reacción a las acusaciones, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha negado cualquier responsabilidad en presiones indebidas, filtraciones o actos contra Rojas Cuéllar.

“Ecopetrol y Ricardo Roa hemos sido víctimas de una campaña sistemática de desprestigio. Esto no es espontáneo ni accidental. Tiene un objetivo político claro. He sido sujeto de ataques, amenazas de muerte y hasta de acoso, que ha afectado también a mi familia. He actuado con rectitud y transparencia en mi gestión”, indicó Roa, citado por Cambio, medio que recientemente lo consultó por su opinión ante las acusaciones, pero no fue posible.