Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, sobre Miguel Uribe: “En algún momento iba a ser presidente”

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático - crédito Centro Democrático

En diálogo con Blu Radio, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, expresó un sentido homenaje a la memoria del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 9 de agosto, y resaltó las cualidades que, a su juicio, lo perfilaban como un futuro presidente de la República.

“Miguel tenía una energía impresionante, yo estaba convencido de que en algún momento iba a ser presidente. Le diría hoy: te necesitamos en el ruedo político, Colombia te necesita luchando por el país”, manifestó Vallejo durante su intervención en el programa Recap de esa emisora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Foto de archivo del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. EFE/ Carlos Ortega

El dirigente señaló que el fallecimiento del congresista y precandidato presidencial ha dejado un vacío en la política nacional y en su colectividad, la cual, según explicó, ha suspendido temporalmente sus actividades proselitistas como muestra de respeto. En sus palabras, el partido se encuentra “en un momento muy doloroso” y, tras el periodo de duelo, buscará seleccionar un candidato que pueda “ganarse el cariño y la confianza de los colombianos”.

Vallejo también se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el homicidio de Uribe Turbay, indicando que el mandatario presentó varias posibles hipótesis sobre el caso. “No es lógico ni responsable que un jefe de Estado hable de tres o cuatro hipótesis. Esto, como va, quedará en la impunidad, y solo dirán que capturaron a los autores materiales, pero Colombia necesita saber la verdad y quién dio la orden”, puntualizó.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, se despachó en contra del presidente Gustavo Petro - crédito @cedemocratico - Presidencia

En ese sentido, el director del Centro Democrático afirmó que la colectividad cuenta con material que, según él, demuestra una “estigmatización permanente” del Gobierno hacia sectores políticos de oposición. “Vamos a denunciar la responsabilidad política que tiene Gustavo Petro. Tenemos evidencias en sus trinos y discursos, y el magnicidio agrava la situación porque sigue con ese discurso de odio y violencia”, señaló.

El dirigente relató que el mensaje oficial que el partido presentó a la familia de Uribe Turbay y al país, durante la instalación de la cámara ardiente, fue redactado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Cada letra que leía me traía a la mente a Miguel, a su familia y a Colombia”, recordó Vallejo.

- crédito Mariano Vimos/Colprensa

Uribe Turbay, quien había anunciado su intención de aspirar a la presidencia, se desempeñaba como senador por el Centro Democrático y era reconocido por su trabajo legislativo y su papel como opositor al actual Gobierno. Su asesinato ha generado múltiples reacciones de líderes políticos y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que han pedido esclarecer los hechos y judicializar a todos los responsables.

De acuerdo con la información recopilada por Blu Radio, las investigaciones sobre el crimen continúan en curso y, hasta el momento, las autoridades han informado sobre la captura de presuntos autores materiales, sin que se haya revelado oficialmente quién habría ordenado el atentado.

Vallejo insistió en que la colectividad mantendrá una posición firme frente a lo que considera un clima de hostilidad política. Según indicó, el asesinato de Uribe Turbay no solo representa una pérdida humana y política, sino que plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad y el respeto por la oposición en el país.

En su mensaje final, el director del Centro Democrático reiteró el compromiso del partido de rendir homenaje a la memoria del senador asesinado, retomando sus banderas políticas y trabajando para, en sus palabras, “honrar su legado”. Añadió que el reto de la colectividad será continuar defendiendo sus principios, aun en un contexto que describió como adverso para la oposición.