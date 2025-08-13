Colombia

Margarita Rosa de Francisco cuestionó las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay: “¿Por qué a Harold lo entierran hoy sin capilla ardiente ?"

De Francisco se refirió al caso de Harold Arcoca, menor de edad asesinado en Bogotá

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
De Francisco se refirió al
De Francisco se refirió al caso de Harold Aroca - crédito Colprensa

En la mañana del miércoles 13 de agosto la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco compartió el video de una transmisión en vivo del canal de Youtube Palabras mayores Colombia’ en donde se aborda el caso de Harold Aroca, asesinado en Bogotá.

El video titula, en mayúscula sostenida, “¿POR QUÉ A HAROLD LO ENTIERRAN HOY SIN CAPILLA ARDIENTE ?“, y así lo compartió De Francisco, cuestionando, a través de esa frase, el porqué a un senador de la República se le rinden homenajes fúnebres de alta solemnidad y no a un ciudadano como el joven Aroca.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Con trino, Margarita Rosa habló
Con trino, Margarita Rosa habló del caso de Harold Aroca - crédito X

El caso de Harold y la sevicia de quienes lo mataron

El homicidio de Harold Aroca García, un adolescente de 16 años encontrado sin vida en los cerros orientales de Bogotá, ha generado conmoción y presión sobre las autoridades para esclarecer lo ocurrido. El cuerpo, hallado el 10 de agosto en un área boscosa cercana al Acueducto de Bogotá, en la localidad de Santa Fe, presentaba signos de tortura y un mensaje escrito en un papel, considerado por los investigadores como una evidencia clave.

La víctima había desaparecido el 5 de agosto después de salir de su vivienda en el barrio El Parejo con destino a Los Laches, donde asistía a entrenamientos de fútbol. Su rutina diaria incluía colegio, almuerzo y práctica deportiva, pero aquel día no regresó a casa. Según información preliminar, en la zona donde más tarde sería hallado su cuerpo se escucharon disparos.

La búsqueda se extendió por cuatro días, hasta que la madre del menor, Carolina García Clavijo, guiada por un mensaje recibido a través de redes sociales, localizó el cadáver. Durante el tiempo de desaparición, familiares reportaron llamadas y mensajes provenientes del teléfono del joven, presuntamente enviados por otra persona, lo que ha llevado a considerar la hipótesis de un secuestro previo al homicidio.

El hallazgo del cuerpo de
El hallazgo del cuerpo de Harold Aroca, de 16 años, con signos de tortura y un mensaje intimidante, conmociona a Bogotá - crédito X

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana y la Fiscalía, se investiga la participación de estructuras delictivas que disputan el control del microtráfico de drogas sintéticas, en especial tusi, en el sector de Los Laches y sus alrededores. Las autoridades han conformado una unidad especial para avanzar en las pesquisas. Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de que el menor hubiese tenido conocimiento sobre un homicidio ocurrido recientemente, lo que habría motivado una acción violenta en su contra.

Un video difundido en redes sociales, en el que Harold aparece rodeado por al menos cinco personas, ha sido incorporado al proceso judicial. Versiones extraoficiales señalan que dos de los presuntos implicados fueron capturados e identificados, aunque posteriormente recuperaron la libertad por falta de pruebas suficientes.

Defensores de derechos humanos han expresado preocupación por posibles vínculos entre integrantes de la Policía local y las organizaciones criminales que operan en el área, lo que, según esas denuncias, habría afectado la respuesta inicial de las autoridades.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Harold Aroca García de 16 años - crédito Redes sociales

La muerte de Harold ha reavivado el debate sobre la seguridad de los menores en zonas urbanas con alta incidencia de violencia y criminalidad. Miembros del Concejo de Bogotá han solicitado celeridad en las investigaciones, mientras que la Alcaldía informó que desde el 6 de agosto se desplegaron operativos de búsqueda con participación del Gaula, la Sijín y la Secretaría de Seguridad.

“Cada muerte violenta de un menor es un fracaso de todos como sociedad. No podemos aceptar más casos como el de Harold ni seguirles fallando a nuestros niños”, afirmó en su momento el alcalde Carlos Fernando Galán.

El caso se suma a otros hechos violentos que han incrementado la preocupación por la protección de la niñez y adolescencia en la capital, y ha motivado llamados de diversos sectores para reforzar la presencia institucional y prevenir que más menores sean víctimas de la confrontación entre grupos armados urbanos.

Temas Relacionados

Margarita Rosa de FranciscoHarold ArocaMiguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Envían a la cárcel a mujer que habría obligado a su nieta a tener relaciones sexuales con un docente universitario en Barranquilla: no aceptó cargos

El juez envió a prisión a Ingrid María Meza Cantillo, de 59 años, tras ser señalada de proxenetismo agravado y explotación sexual de una menor de 13 años en la capital del Atlántico

Envían a la cárcel a

Conozca el municipio antioqueño que rinde homenaje a un expresidente colombiano: queda a dos horas de Medellín

El municipio, que se destaca por su variedad de climas, rutas ecológicas y patrimonio arquitectónico, es una opción para quienes buscan naturaleza, historia y un buen descanso

Conozca el municipio antioqueño que

Nicolás Maduro llamó “hombre honesto” a Gustavo Petro después del apoyo recibido frente a la recompensa ofrecida por Estados Unidos

El líder del régimen chavista elogió la ética del presidente Gustavo Petro y propuso reforzar la cooperación contra el delito ante la nueva recompensa internacional

Nicolás Maduro llamó “hombre honesto”

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: comienza la misa en la Catedral Primada de Colombia

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

EN VIVO: Funeral de Miguel

Así se despidió María Claudia Tarazona de Miguel Uribe Turbay durante sus honras fúnebres: “Eres el amor de mi vida”

El senador y precandidato presidencial murió luego de una larga lucha por sobrevivir tras el atentado del 7 de junio, un asesinato que ha generado conmoción en la política y la sociedad colombiana

Así se despidió María Claudia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

A empleada de una joyería

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada habló del error

Alejandro Estrada habló del error que cometió con Dominica Duque y que ya había repetido con Nataly Umaña: “No escuché”

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

Camilo Cifuentes, el ‘influenciador anónimo’, lanzó advertencia a sus seguidores como a emprendedores: “Es una pelea todos los días”

Esto quería el papá de Beéle que pasara con él después de su fallecimiento: video viral del señor hablando sobre su posible muerte y del cantante

Valentina Taguado explicó el motivo por el que actualmente no tiene una relación sentimental: “El amor no se busca”

Deportes

Cuando será el duelo por

Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán habló tras su lesión y dio parte de tranquilidad en el partido del Fenerbahçe ante Feyenoord por la Copa de Europa: “No hay que preocuparse”

Javier Gandolfi habló sobre los dos tiros penales errados por Edwin Cardona en el Nacional vs. São Paulo: “Hay que pensar en lo que viene”

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores