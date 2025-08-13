Colombia

Luis Alfonso sorprendió en Bogotá con mini concierto y emotivo recorrido en TransMilenio: “Me siento demasiado honrado”

El artista volvió a la capital del país y descrestó con su sencillez con el público que ha seguido su carrera

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Luis Alfonso sorprendió con nueva visita a la capital del país y se tomó fotos con sus fans - crédito Luis Alfonso / Instagram

El cantante de música popular Luis Alfonso continúa conquistando corazones a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que demuestra en cada uno de sus conciertos, en los que es ovacionado y sus éxitos son coreados ampliamente. Precisamente, los seguidores del artista están atentos a cada uno de los anuncios relacionados con su concierto en el estadio El Campín, en Bogotá, que se llevará a cabo el 4 de octubre de 2025.

El famoso montañero sigue haciendo la promoción del popular evento que promete bastantes sorpresas y no duda en compartir con sus seguidores, teniendo en cuenta que son los que reproducen a diario sus éxitos musicales y lo continúan posicionando como uno de los artistas más escuchados del género.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la agenda relacionada con el impulso a su concierto, el artista decidió visitar el centro de la capital del país, hasta donde llegó acompañado por su equipo y algunos agentes de la Policía Nacional, que se encargaron de velar por su seguridad en medio de la jornada.

Y es que el artista se subió hasta el TransMilenio, transporte masivo de la capital del país en el que se movilizan los residentes de la ciudad a diario para llegar a sus destinos. El momento en el que estuvo en una de las estaciones no pasó desapercibido y muchos de sus seguidores lo reconocieron y en los videos compartidos por Luis Alfonso se escuchaban los gritos de emoción por parte de los bogotanos.

El artista demostró su humildad una vez más - crédito Luis Alfonso / Instagram

Después de este corto trayecto, el famoso llegó al lugar donde iba a ofrecer un pequeño concierto. Se trata del centro comercial Nodo Móvil 13G, que se ubica en la calle 13 #15-73, en la localidad de Los Mártires, donde a diario se encuentran gran cantidad de comerciantes y compradores que se emocionaron con la presencia del cantante de Chismofilia y Contentoso.

Sin embargo, no solo contaron con la valiosa presencia del artista, sino que este cantó algunos de sus temas musicales más reconocidos y aprovechó su intervención para agradecer a Bogotá, conocida como la ciudad de las oportunidades.

En su discurso dijo lo siguiente: “Me siento demasiado honrado, demasiado agradecido. A Bogotá le debemos todo, le debemos muchísimo: siempre estuvieron en nuestros inicios. Hace unos años llegué aquí siendo un niño soñador, hoy estoy soñando en llenar el Coliseo, el estadio El Campín. Tenemos que llenarlo ese 4 de octubre con la grande por allá, los esperamos a todos”, dijo el Señorazo en su invitación.

Sus palabras fueron recibidas con mucho cariño por los asistentes a este mini concierto - crédito Luis Alfonso / Instagram

Los afortunados asistentes no solo recibieron los agradecimientos por parte del montañero más querido del momento, sino que lo escucharon interpretar Chismofilia y otros de sus temas más famosos. Aunque llamó la atención que en los clips compartidos se puede ver que los niños que se encontraban en el lugar fueron los que más disfrutaron de la presentación, pues se les vio corear todos los temas y hasta algunos de ellos tuvieron el privilegio de subir a la tarima a cantar con el artista.

Los más pequeños son los que más disfrutaron el evento - crédito Luis Alfonso / Instagram

Además, algunas de las personas recibieron sombreros firmados por el artista y lograron hasta tomarse fotos con él en medio del evento. Así, Luis Alfonso continúa demostrando su sencillez y que valora a cada una de las personas que lo ha acompañado en su proceso para convertirse en una de las figuras más reconocidas de la escena musical.

Sus seguidores están a la espera de que su evento en El Campín sea exitoso, pues cuenta con invitados como Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez y Jhon Álex Castaño. Aunque promete tener aún más sorpresas para los asistentes.

Temas Relacionados

Luis AlfonsoLuis Alfonso en BogotáLuis Alfonso en el centroLuis Alfonso en El CampínLuis Alfonso cantó en el centroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

América de Cali vs. Fluminense en vivo: El local busca empatar el partido en la segunda parte

Con tantos de Agustín Canobbio y en contra de Yerson Candelo, el visitante saca ventaja en el partido de ida

América de Cali vs. Fluminense

Carlos Fernando Galán expresó su solidaridad al alcalde de Medellín tras conocerse presunto plan para atacarlo: “No podemos permitir que ocurra otra tragedia”

El mandatario capitalino solicitó al Gobierno nacional reforzar la seguridad de los alcaldes del país, así como de los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño en 2026

Carlos Fernando Galán expresó su

EN VIVO l Nacional vs. São Paulo: los antioqueños no pueden abrir el marcador en la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Javier Gandolfi busca conseguir una victoria contra el equipo de Hernán Crespo para llegar con cierta ventaja a la vuelta en territorio brasileño

EN VIVO l Nacional vs.

Muerte de Miguel Uribe: Enrique Gómez, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, insistió en responsabilidad política de Petro

El ex candidato presidencial y que recogió las banderas del partido de Salvación Nacional, le salió al paso a las afirmaciones del presidente de la República, que insistió en demandar a todos los que insinúen que es culpable del magnicidio del joven político

Muerte de Miguel Uribe: Enrique

Contraloría indaga millonario sobrecosto en motos para la Policía de Chapinero

La diferencia de valores con otras localidades generó sospechas. El futuro del caso depende de los hallazgos de los entes de control

Contraloría indaga millonario sobrecosto en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Esta es la nueva reina

Esta es la nueva reina del Carnaval de la 44 que pondrá a bailar a todo el “bordillo”

Camila Cabello revivió clásico de Shakira y causó sensación en redes sociales: “Te esperamos en Colombia”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Reviven la participación de Shakira en un capítulo de famosa serie española

Melina Ramírez se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo por la separación de Mateo Carvajal durante su embarazo

Deportes

EN VIVO l Nacional vs.

EN VIVO l Nacional vs. São Paulo: Edwin Cardona erró su segunda pena máxima en la Copa Libertadores

América de Cali vs. Fluminense en vivo: El local busca empatar el partido en la segunda parte

Atlas confirmó la llegada de un viejo conocido de Camilo Vargas a la dirección técnica: “Volver a trabajar juntos”

Fluminense oficializó el reemplazo de Jhon Arias: ficharon a figura colombiana de la MLS

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord