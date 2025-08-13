Luis Alfonso sorprendió en Bogotá con mini concierto y emotivo recorrido en TransMilenio: “Me siento demasiado honrado”

Luis Alfonso sorprendió con nueva visita a la capital del país y se tomó fotos con sus fans - crédito Luis Alfonso / Instagram

El cantante de música popular Luis Alfonso continúa conquistando corazones a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que demuestra en cada uno de sus conciertos, en los que es ovacionado y sus éxitos son coreados ampliamente. Precisamente, los seguidores del artista están atentos a cada uno de los anuncios relacionados con su concierto en el estadio El Campín, en Bogotá, que se llevará a cabo el 4 de octubre de 2025.

El famoso montañero sigue haciendo la promoción del popular evento que promete bastantes sorpresas y no duda en compartir con sus seguidores, teniendo en cuenta que son los que reproducen a diario sus éxitos musicales y lo continúan posicionando como uno de los artistas más escuchados del género.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la agenda relacionada con el impulso a su concierto, el artista decidió visitar el centro de la capital del país, hasta donde llegó acompañado por su equipo y algunos agentes de la Policía Nacional, que se encargaron de velar por su seguridad en medio de la jornada.

Y es que el artista se subió hasta el TransMilenio, transporte masivo de la capital del país en el que se movilizan los residentes de la ciudad a diario para llegar a sus destinos. El momento en el que estuvo en una de las estaciones no pasó desapercibido y muchos de sus seguidores lo reconocieron y en los videos compartidos por Luis Alfonso se escuchaban los gritos de emoción por parte de los bogotanos.

El artista demostró su humildad una vez más - crédito Luis Alfonso / Instagram

Después de este corto trayecto, el famoso llegó al lugar donde iba a ofrecer un pequeño concierto. Se trata del centro comercial Nodo Móvil 13G, que se ubica en la calle 13 #15-73, en la localidad de Los Mártires, donde a diario se encuentran gran cantidad de comerciantes y compradores que se emocionaron con la presencia del cantante de Chismofilia y Contentoso.

Sin embargo, no solo contaron con la valiosa presencia del artista, sino que este cantó algunos de sus temas musicales más reconocidos y aprovechó su intervención para agradecer a Bogotá, conocida como la ciudad de las oportunidades.

En su discurso dijo lo siguiente: “Me siento demasiado honrado, demasiado agradecido. A Bogotá le debemos todo, le debemos muchísimo: siempre estuvieron en nuestros inicios. Hace unos años llegué aquí siendo un niño soñador, hoy estoy soñando en llenar el Coliseo, el estadio El Campín. Tenemos que llenarlo ese 4 de octubre con la grande por allá, los esperamos a todos”, dijo el Señorazo en su invitación.

Sus palabras fueron recibidas con mucho cariño por los asistentes a este mini concierto - crédito Luis Alfonso / Instagram

Los afortunados asistentes no solo recibieron los agradecimientos por parte del montañero más querido del momento, sino que lo escucharon interpretar Chismofilia y otros de sus temas más famosos. Aunque llamó la atención que en los clips compartidos se puede ver que los niños que se encontraban en el lugar fueron los que más disfrutaron de la presentación, pues se les vio corear todos los temas y hasta algunos de ellos tuvieron el privilegio de subir a la tarima a cantar con el artista.

Los más pequeños son los que más disfrutaron el evento - crédito Luis Alfonso / Instagram

Además, algunas de las personas recibieron sombreros firmados por el artista y lograron hasta tomarse fotos con él en medio del evento. Así, Luis Alfonso continúa demostrando su sencillez y que valora a cada una de las personas que lo ha acompañado en su proceso para convertirse en una de las figuras más reconocidas de la escena musical.

Sus seguidores están a la espera de que su evento en El Campín sea exitoso, pues cuenta con invitados como Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez y Jhon Álex Castaño. Aunque promete tener aún más sorpresas para los asistentes.