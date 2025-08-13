Encuentro bilateral entre Colombia y Ecuador fortalece cooperación migratoria, seguridad y agenda regional

En el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana, la Canciller (e) de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, sostuvieron un encuentro para blindar la cooperación en migración, seguridad, energía y comercio, y trazar una hoja de ruta con acciones concretas que permitan superar los desafíos comunes en la frontera y en la agenda regional.

En respuesta a las tensiones de julio por el retorno de connacionales privados de la libertad desde Ecuador, Colombia planteó la creación de un protocolo binacional que garantice el respeto de los derechos y la dignidad de las personas en proceso de deportación. De acuerdo con la Cancillería, el objetivo es que toda entrega se coordine con las autoridades consulares, con plena identificación y claridad sobre la situación jurídica, evitando cuellos de botella en pasos como Rumichaca.

La propia Villavicencio enfatizó ante cámaras: “El motivo principal era establecer una gobernanza para el tema de las deportaciones”, y subrayó que se busca resolverlo con mecanismos ejecutivos: “Hemos quedado en armar, en conformar unas comisiones (…) que den una salida ejecutiva y rápida para solucionar estos aspectos”.

Las cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron en Quito y acordaron medidas concretas para mejorar la cooperación migratoria, reforzar la seguridad fronteriza y coordinar la agenda regional. - crédito Cancillería

Seguridad fronteriza y crimen transnacional: eje prioritario

Las cancillerías alinearon estrategias contra la delincuencia organizada transnacional, con foco en narcotráfico, minería ilegal, terrorismo y delitos conexos, especialmente en la franja limítrofe. En palabras de Villavicencio Mapy, “ha habido mucha amabilidad, mucha hospitalidad y mucho respeto mutuo y reciprocidad”, lo que facilita escalar la cooperación operativa entre fuerzas e instituciones. Fortalecer la seguridad en frontera se posiciona como un pilar central de la nueva hoja de ruta.

Soberanía energética e integración económica

La agenda bilateral también avanzó en soberanía y seguridad energética, con proyectos enmarcados en la Comunidad Andina (CAN) y en la CELAC. La canciller colombiana fue explícita: “Trabajar en temas estratégicos como la necesidad que tenemos con Ecuador de garantizar soberanía energética y ver los proyectos que están planteados en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, de la CELAC”.

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, el diálogo se basó en el respeto mutuo y la diplomacia, pilares que ambos gobiernos desean consolidar en la relación binacional. - crédito Cancillería

En lo económico, se acordó destrabar cuellos de botella en comercio y logística, así como modernizar corredores para el transporte de carga. Villavicencio detalló que se abordaron “aspectos que tienen que ver con el comercio, con incrementar nuestro intercambio comercial, con solucionar temas referidos al transporte de mercancías, al paso de la carga pesada”. La conformación de comisiones interministeriales busca resultados rápidos y verificables, con beneficios directos para poblaciones fronterizas y exportadores.

Agenda multilateral: CAN, Amazonía y migración global

El encuentro incluyó la coordinación para el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la CAN de Colombia a Ecuador, previsto para el 30 de septiembre de 2025 en Bogotá. Además, se confirmó la participación ecuatoriana en la reunión de alto nivel de la Cumbre Amazónica y en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (2–4 de septiembre de 2025, Riohacha). La canciller colombiana lo resumió así: “Van a asistir a la reunión de alto nivel de la Cumbre Amazónica, de la Cuenca Amazónica. También participarán activamente en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, como en la CELAC”.

Con ello, Colombia reafirma su apuesta por la integración regional y la articulación de posiciones en escenarios clave para clima, Amazonía, movilidad humana y desarrollo sostenible.

El diálogo, celebrado en Quito durante la visita oficial de la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy a Ecuador, reunió a la diplomática colombiana con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. - crédito cancillería

Superar la tensión: del choque por deportaciones al diálogo operativo

El acercamiento se produce tres semanas después del roce diplomático por el retorno de reclusos colombianos desde Ecuador. Bogotá calificó el episodio como una deportación masiva y unilateral, mientras Quito aseguró que los procedimientos se ajustaron a la ley y a estándares internacionales.

Según el recuento colombiano, la notificación inicial habría incluido 348 personas, pero el número finalmente entregado ascendió a 603, lo que generó represamiento y la necesidad de activar un protocolo de contingencia en la frontera.

Frente a ese antecedente, la instrucción política es clara: institucionalizar un protocolo binacional que evite improvisaciones y garantice derechos. En palabras de Villavicencio, el encuentro dejó “un balance muy positivo de un trabajo de cuatro horas”, y la decisión de traducir los acuerdos en “salidas ejecutivas y rápidas” para que “las relaciones bilaterales históricas (…) continúen y superen los pequeños obstáculos”.