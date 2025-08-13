Colombia

Encuentro bilateral entre Colombia y Ecuador fortalece cooperación migratoria, seguridad y agenda regional

Se establecieron nuevos protocolos para el respeto de los derechos de los ciudadanos y el trabajo conjunto en temas estratégicos.

Por Dahana Ospina

Guardar

En el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana, la Canciller (e) de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, sostuvieron un encuentro para blindar la cooperación en migración, seguridad, energía y comercio, y trazar una hoja de ruta con acciones concretas que permitan superar los desafíos comunes en la frontera y en la agenda regional.

En respuesta a las tensiones de julio por el retorno de connacionales privados de la libertad desde Ecuador, Colombia planteó la creación de un protocolo binacional que garantice el respeto de los derechos y la dignidad de las personas en proceso de deportación. De acuerdo con la Cancillería, el objetivo es que toda entrega se coordine con las autoridades consulares, con plena identificación y claridad sobre la situación jurídica, evitando cuellos de botella en pasos como Rumichaca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propia Villavicencio enfatizó ante cámaras: “El motivo principal era establecer una gobernanza para el tema de las deportaciones”, y subrayó que se busca resolverlo con mecanismos ejecutivos: “Hemos quedado en armar, en conformar unas comisiones (…) que den una salida ejecutiva y rápida para solucionar estos aspectos”.

Las cancilleres de Colombia y
Las cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron en Quito y acordaron medidas concretas para mejorar la cooperación migratoria, reforzar la seguridad fronteriza y coordinar la agenda regional. - crédito Cancillería

Seguridad fronteriza y crimen transnacional: eje prioritario

Las cancillerías alinearon estrategias contra la delincuencia organizada transnacional, con foco en narcotráfico, minería ilegal, terrorismo y delitos conexos, especialmente en la franja limítrofe. En palabras de Villavicencio Mapy, “ha habido mucha amabilidad, mucha hospitalidad y mucho respeto mutuo y reciprocidad”, lo que facilita escalar la cooperación operativa entre fuerzas e instituciones. Fortalecer la seguridad en frontera se posiciona como un pilar central de la nueva hoja de ruta.

Soberanía energética e integración económica

La agenda bilateral también avanzó en soberanía y seguridad energética, con proyectos enmarcados en la Comunidad Andina (CAN) y en la CELAC. La canciller colombiana fue explícita: “Trabajar en temas estratégicos como la necesidad que tenemos con Ecuador de garantizar soberanía energética y ver los proyectos que están planteados en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, de la CELAC”.

De acuerdo con la Cancillería
De acuerdo con la Cancillería de Colombia, el diálogo se basó en el respeto mutuo y la diplomacia, pilares que ambos gobiernos desean consolidar en la relación binacional. - crédito Cancillería

En lo económico, se acordó destrabar cuellos de botella en comercio y logística, así como modernizar corredores para el transporte de carga. Villavicencio detalló que se abordaron “aspectos que tienen que ver con el comercio, con incrementar nuestro intercambio comercial, con solucionar temas referidos al transporte de mercancías, al paso de la carga pesada”. La conformación de comisiones interministeriales busca resultados rápidos y verificables, con beneficios directos para poblaciones fronterizas y exportadores.

Agenda multilateral: CAN, Amazonía y migración global

El encuentro incluyó la coordinación para el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la CAN de Colombia a Ecuador, previsto para el 30 de septiembre de 2025 en Bogotá. Además, se confirmó la participación ecuatoriana en la reunión de alto nivel de la Cumbre Amazónica y en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (2–4 de septiembre de 2025, Riohacha). La canciller colombiana lo resumió así: “Van a asistir a la reunión de alto nivel de la Cumbre Amazónica, de la Cuenca Amazónica. También participarán activamente en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, como en la CELAC”.

Con ello, Colombia reafirma su apuesta por la integración regional y la articulación de posiciones en escenarios clave para clima, Amazonía, movilidad humana y desarrollo sostenible.

El diálogo, celebrado en Quito
El diálogo, celebrado en Quito durante la visita oficial de la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy a Ecuador, reunió a la diplomática colombiana con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. - crédito cancillería

Superar la tensión: del choque por deportaciones al diálogo operativo

El acercamiento se produce tres semanas después del roce diplomático por el retorno de reclusos colombianos desde Ecuador. Bogotá calificó el episodio como una deportación masiva y unilateral, mientras Quito aseguró que los procedimientos se ajustaron a la ley y a estándares internacionales.

Según el recuento colombiano, la notificación inicial habría incluido 348 personas, pero el número finalmente entregado ascendió a 603, lo que generó represamiento y la necesidad de activar un protocolo de contingencia en la frontera.

Frente a ese antecedente, la instrucción política es clara: institucionalizar un protocolo binacional que evite improvisaciones y garantice derechos. En palabras de Villavicencio, el encuentro dejó “un balance muy positivo de un trabajo de cuatro horas”, y la decisión de traducir los acuerdos en “salidas ejecutivas y rápidas” para que “las relaciones bilaterales históricas (…) continúen y superen los pequeños obstáculos”.

Temas Relacionados

Colombia y Ecuadorprotocolo deportacionesseguridad fronterizasoberanía energéticaComunidad AndinaCELACColombia-Noticias

Más Noticias

Se levanta bloqueo en la mina Coscuez de Boyacá tras acuerdo entre Gobierno y Fura Gems

El pacto suscrito garantiza el reconocimiento de los distintos actores de la cadena minera y establece medidas para avanzar en la formalización de la minería artesanal e informal.

Se levanta bloqueo en la

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Jugada ganadora y resultado del

Números ganadores del Sinuano Noche: revise los detalles del sorteo del 12 del agosto

Las cifras ganadoras del sorteo podrían convertir el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Números ganadores del Sinuano Noche:

Manuel Rangel denuncia falta de protección de la UNP tras amenazas del Clan del Golfo

El líder social de La Guajira señaló que, pese a sus alertas, solo recibió un chaleco antibalas y un botón de pánico

Manuel Rangel denuncia falta de

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este miércoles 13 de agosto

Esto le interesa si va a conducir por las calles de ciudad este miércoles

Pilas: Así rotará el Pico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Fans de Shakira en República

Fans de Shakira en República Dominicana están preocupados ante falta de información de su concierto: “Pedimos respeto”

Abuelo se hizo viral por su reacción al cumplir su mayor sueño: entre lágrimas agradeció la oportunidad

Podcasts que encabezan la lista de los más populares en Spotify Colombia

Luis Alfonso sorprendió en Bogotá con mini concierto y emotivo recorrido en TransMilenio: “Me siento demasiado honrado”

Esta es la nueva reina del Carnaval de la 44 que pondrá a bailar a todo el “bordillo”

Deportes

Ramón Jesurún habló sobre la

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

Luis Sinisterra dejaría el fútbol europeo y ficharía por un poderoso equipo brasileño: ya habría acuerdo

Edwin Cardona erró dos penales y Nacional no pasó del empate con São Paulo: fue 0-0 por los octavos de la Copa Libertadores

América no defendió su casa y fue derrotado por Fluminense en el Pascual Guerrero

Atlas confirmó la llegada de un viejo conocido de Camilo Vargas a la dirección técnica: “Volver a trabajar juntos”