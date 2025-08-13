EN VIVO: honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto, serán transmitidas en pantalla gigante | siga el minuto a minuto

A esta hora se realiza un acto privado, donde familiares y personas cercanas a Miguel Uribe rezan el Rosario.
Se espera que en los próximos minutos abran las puertas del salón Elíptico de la Cámara Representantes para que los colombianos despidan a Miguel Uribe.
El féretro de Miguel Uribe saldrá a las 11:00 a. m. a la Catedral Primada de Bogotá y posteriormente será llevado al Cementerio de Bogotá.
Los actos conmemorativos en honor al senador Miguel Uribe Turbay este miércoles 13 de agosto generan cierres viales de importancia en el centro de Bogotá, según las autoridades de Movilidad Bogotá. La jornada contempla restricciones que afectan varios puntos estratégicos de la ciudad, con horarios diferenciados para cada sector.
Entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. queda restringido el tránsito vehicular dentro del cuadrante formado por la Calle 7 y la avenida Calle 19, y entre la avenida Carrera 10 y la Carrera 7.
De acuerdo con la información difundida por Movilidad Bogotá, la avenida Carrera 7, entre las calles 11 y 26, se mantendrá cerrada entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m.
Adicionalmente, se han dispuesto restricciones desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en la avenida Calle 26, entre la avenida NQS y la Carrera 5, y en la Calle 24, entre la Diagonal 22 Bis y la Carrera 17.
Desde el 9 de agosto, y hasta las 4:00 p.m. del miércoles, permanecen vigentes los cierres en la avenida Calle 19, entre las carreras 4 y 10, y en la calzada oriental mixta de la Avenida Carrera 10, entre la avenida Calle 6 y la Avenida Calle 26. La entidad capitalina mencionó que las restricciones permanecerán activas hasta el cumplimiento de los actos oficiales en memoria del senador.
En los Secretos de Darcy Quinn de La FM, informaron que María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe; y su padre, Miguel Uribe Londoño, enviarán mensajes de reconciliación y de justicia.
La periodista informó que no se hará entrega de banderas ni legados de Miguel Uribe, y tampoco tendrá actos políticos.
El jueves 14 de agosto de 2025, Miguel Uribe Londoño viajará a Cartagena a recibir un homenaje que hará la Asamblea de la Andi a su hijo.
La Alcaldía de Bogotá transmitirá en pantallas gigantes las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay y se podrán ver en los siguientes puntos:
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, confirmó su asistencia a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado durante un ataque armado en Bogotá.
Este miércoles 13 de agosto de 2025, será el último día de despedida a Miguel Uribe Turbay, que falleció el lunes 11 de agosto de 2025 a causa de un atentado con arma de fuego.
Luego de dos días de velación en cámara ardiente en el Congreso de la República, el féretro saldrá del Capitolio para las honras fúnebres.
La jornada iniciará en la Catedral Primada de Bogotá, donde se llevará a cabo una eucaristía en su nombre.
Posteriormente, el cuerpo del senador y precandidato asesinado, será trasladado al Cementerio Central, donde será enterrado.