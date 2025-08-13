Colombia

EN VIVO: honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto, serán transmitidas en pantalla gigante | siga el minuto a minuto

El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe, será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

En el Congreso de la República se realiza una cámara ardiente para despedir a Miguel Uribe - crédito Luisa González/REUTERS
14:08 hsHoy

Leen el Rosario en el Congreso

A esta hora se realiza un acto privado, donde familiares y personas cercanas a Miguel Uribe rezan el Rosario.

Se espera que en los próximos minutos abran las puertas del salón Elíptico de la Cámara Representantes para que los colombianos despidan a Miguel Uribe.

El féretro de Miguel Uribe saldrá a las 11:00 a. m. a la Catedral Primada de Bogotá y posteriormente será llevado al Cementerio de Bogotá.

Rezan el Rosario en el Congreso de la República - crédito canal del Congreso
14:03 hsHoy

Cierres viales

Los actos conmemorativos en honor al senador Miguel Uribe Turbay este miércoles 13 de agosto generan cierres viales de importancia en el centro de Bogotá, según las autoridades de Movilidad Bogotá. La jornada contempla restricciones que afectan varios puntos estratégicos de la ciudad, con horarios diferenciados para cada sector.

Entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. queda restringido el tránsito vehicular dentro del cuadrante formado por la Calle 7 y la avenida Calle 19, y entre la avenida Carrera 10 y la Carrera 7.

De acuerdo con la información difundida por Movilidad Bogotá, la avenida Carrera 7, entre las calles 11 y 26, se mantendrá cerrada entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Adicionalmente, se han dispuesto restricciones desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en la avenida Calle 26, entre la avenida NQS y la Carrera 5, y en la Calle 24, entre la Diagonal 22 Bis y la Carrera 17.

Desde el 9 de agosto, y hasta las 4:00 p.m. del miércoles, permanecen vigentes los cierres en la avenida Calle 19, entre las carreras 4 y 10, y en la calzada oriental mixta de la Avenida Carrera 10, entre la avenida Calle 6 y la Avenida Calle 26. La entidad capitalina mencionó que las restricciones permanecerán activas hasta el cumplimiento de los actos oficiales en memoria del senador.

Cierres viales por honras fúnebres de Miguel Uribe - crédito X
13:37 hsHoy

Sepelio de Miguel Uribe no tendrá mensajes políticos

En los Secretos de Darcy Quinn de La FM, informaron que María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe; y su padre, Miguel Uribe Londoño, enviarán mensajes de reconciliación y de justicia.

La periodista informó que no se hará entrega de banderas ni legados de Miguel Uribe, y tampoco tendrá actos políticos.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe; y su padre, Miguel Uribe Londoño, enviarán mensajes de reconciliación y de justicia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El jueves 14 de agosto de 2025, Miguel Uribe Londoño viajará a Cartagena a recibir un homenaje que hará la Asamblea de la Andi a su hijo.

13:30 hsHoy

Honras fúnebres serán trasmitidos en pantalla gigante

La Alcaldía de Bogotá transmitirá en pantallas gigantes las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay y se podrán ver en los siguientes puntos:

  • Parque Bicentenario
  • Cercanías al Cementerio Central
  • Plaza de Bolívar
13:18 hsHoy

Francia Márquez asistirá a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, el presidente Petro ya habría descartado su asistencia

El acto final de despedida al senador del Centro Democrático tendrá lugar este miércoles en la Catedral Primada, donde la vicepresidenta representará al Gobierno nacional en el tributo

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La vicepresidenta acompañará a los familiares y colegas del senador asesinado durante la ceremonia privada de este miércoles en la Catedral Primada - crédito Colprensa - REUTERS/Luisa Gonzalez

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, confirmó su asistencia a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado durante un ataque armado en Bogotá.

Leer la nota completa
12:46 hsHoy

Úlltimo día de cámara ardiente

Este miércoles 13 de agosto de 2025, será el último día de despedida a Miguel Uribe Turbay, que falleció el lunes 11 de agosto de 2025 a causa de un atentado con arma de fuego.

Luego de dos días de velación en cámara ardiente en el Congreso de la República, el féretro saldrá del Capitolio para las honras fúnebres.

La jornada iniciará en la Catedral Primada de Bogotá, donde se llevará a cabo una eucaristía en su nombre.

Posteriormente, el cuerpo del senador y precandidato asesinado, será trasladado al Cementerio Central, donde será enterrado.

