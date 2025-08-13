Colombia

En medio de confusos hechos durante un partido de fútbol en Huila, usaron gas lacrimógeno en vez de bengalas

La emergencia obligó a jugadores, árbitros y asistentes evacuar la cancha por la irritación y el malestar generado por el gas

Por Daniela Beltrán

Momentos de pánico vivieron ciudadanos del municipio de Garzón, en el Huila, en medio de un evento deportivo - crédito Capturada video

La confusión y el malestar dominaron el cierre de la final de fútbol de veteranos en el municipio de Garzón (Huila), luego de que gases lacrimógenos se dispersaron entre los asistentes en el momento del espectáculo de cierre, modificando por completo la atmósfera festiva que se esperaba para el evento.

Lo que comenzó como una jornada de integración comunitaria terminó con jugadores, árbitros y público evacuando el estadio debido a la irritación y el malestar provocados por el gas.

Las personas afectadas buscaron aire fuera del recinto, muchos con signos visibles de incomodidad. En las imágenes difundidas en las redes sociales, se pudo evidenciar que el incidente ocurrió durante los actos protocolarios del encuentro deportivo.

Testigos describieron la escena con preocupación, remarcando que “el incidente generó caos y preocupación, especialmente entre adultos mayores y niños presentes en las graderías”.

Durante los actos protocolarios de un encuentro deportivo, los jugadores, árbitros y hasta los asistentes tuvieron que evaucar por el gas - crédito @ColombiaOscura_/X

El secretario de Gobierno, Elkin Lloreda, confirmó que el incidente donde se liberó humo durante una actividad pública no se debió a efectos pirotécnicos, sino a gases lacrimógenos.

En declaraciones concedidas a Blu Radio, el funcionario explicó que, tras el hecho, se procedió a una revisión para determinar las causas y el origen de los elementos responsables de la emisión del gas. Lloreda aseguró que, a pesar del susto generado entre los asistentes, “afortunadamente, el hecho no dejó personas afectadas”.

El propósito es establecer de manera precisa las circunstancias que rodearon el incidente, y determinar si hubo negligencia o alguna acción premeditada que pusiera en riesgo a los asistentes.

De acuerdo con lo sostenido por el secretario de Gobierno, las primeras indagaciones buscan establecer responsables y evitar futuras situaciones similares, garantizando la seguridad en eventos públicos.

La emergencia obligó a jugadores, árbitros y asistentes evacuar la cancha por la irritación y el malestar generado por el gas - crrédito Redes sociales

Las autoridades señalaron que el proceso de revisión involucra tanto al personal a cargo del espectáculo como a los encargados de la seguridad, con el propósito de evitar que un hecho como este se repita en próximas ocasiones.

