Colombia

A la cárcel José David Payares, manager señalado de matar a joven psicóloga en discoteca de Cartagena

José David Payares Rodríguez fue enviado a la Cárcel de Ternera por un juez de Control de Garantías, tras el homicidio de Seili Paola de Hoyos Acosta, ocurrido mientras celebraba un cumpleaños

Santiago Cifuentes Quintero

Santiago Cifuentes Quintero

Se entregó José David Payares
Se entregó José David Payares Rodríguez el Peri manager de artistas señalad de asesinar a Seily Paola De Hoyos una joven psicóloga en una discoteca de Cartagena - crédito Facebook

Un juez de Control de Garantías de Cartagena dictó medida de aseguramiento intramural contra José David Payares Rodríguez, maánager de artistas locales, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, tras el asesinato de la psicóloga Seili Paola de Hoyos Acosta.

La decisión judicial ordena su reclusión en la Cárcel de Ternera, otorgándole un plazo de 48 horas para presentarse ante las autoridades.

La defensa anunció que apelará la medida, mientras la familia de la víctima exige que se haga justicia y que se esclarezcan todos los hechos que rodearon la tragedia.

El crimen ocurrió la madrugada del martes 8 de julio, alrededor de las 4:40 a. m., en una discoteca del barrio El Bosque, en la conocida calle de El Mamón.

Según relató Gilberto De Hoyos, padre de la víctima, la familia estaba celebrando el cumpleaños de un cuñado en el local, donde habían reservado una mesa.

El padre permaneció hasta la una de la madrugada, momento en el que dejó a Seili con su tío y dos amigas, sin imaginar que horas después la celebración terminaría en tragedia.

De acuerdo con los testimonios recopilados por la familia, el presunto agresor ingresó al establecimiento en estado de embriaguez y sin ser requisado.

“Desde que llegó fue sacando la pistola y amenazando a las mujeres, porque él supuestamente era conocido de mi hija y de otra amiga de ella”, explicó Gilberto De Hoyos.

Apodado “el Peri” y residente del barrio Escallón Villa, comenzó a manipular el arma frente a varias personas, incluyendo a Seili y sus amigas.

Los hechos ocurrieron en una
Los hechos ocurrieron en una discoteca del barrio El Bosque de Cartagena - crédito Redes sociales

“Comenzó a amagarle y amagarle a ellas con la recocha. En esos momentos se le salió el tiro y ahí fue cuando impactó a mi hija en la frente”, relató el padre.

Tras el disparo, Seili Paola de Hoyos Acosta fue trasladada de urgencia en taxi al Hospital Universitario del Caribe, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Los médicos confirmaron su fallecimiento a las 11:35 a. m..

La joven, de 28 años, era oriunda de Cartagena, se había graduado como psicóloga en el Tecnológico de Comfenalco en 2022 y trabajaba en la Dirección de Operaciones de Transcaribe.

Vivía con sus padres en el barrio El Campestre y era la mayor de dos hermanas.

La indignación de la familia se centra en la facilidad con la que el presunto responsable accedió armado al establecimiento y manipuló el arma en un ambiente festivo.

“Cómo es posible que una persona entre a una discoteca borracho, sin ser requisado y se ponga a jugar y amagar con un arma de fuego delante de gente que lo que está haciendo es compartiendo en familia, celebrando un cumpleaños”, expresó Gilberto de Hoyos.

La familia de Seili Paola
La familia de Seili Paola De Hoyos Acosta exige justicia tras el asesinato de la joven psicóloga en Cartagena - crédito red social Facebook

La Fiscalía General de la Nación imputó a Payares Rodríguez por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, celebrada el martes 12 de agosto, el juez acogió la solicitud del ente acusador y dispuso la detención preventiva en centro carcelario.

La abogada defensora, Carmen Elena Urrutia Quintana, aseguró que su cliente “desea afrontar las consecuencias surgidas por estos hechos y que su intención es el esclarecimiento de los mismos, sin ánimo alguno de querer evadir la justicia”.

Payares Rodríguez había sido citado previamente a audiencia el 5 de agosto, donde no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Sin embargo, hasta el momento de la medida de aseguramiento, permanecía en libertad.

José David Payares Rodríguez, manager
José David Payares Rodríguez, manager de artistas locales, señalado como responsable del homicidio de Seili Paola De Hoyos - crédito red social Facebook

La familia de la víctima insiste en que se investigue la falta de controles en la discoteca, que permitió el ingreso de un individuo armado y en estado de embriaguez.

El sistema de transporte Transcaribe lamentó públicamente la muerte de su colaboradora: “Con profundo dolor, lamentamos el fallecimiento de Seili Paola de Hoyos”, expresó la entidad, que también manifestó solidaridad con la familia y allegados de la joven.

