Vicky Dávila también criticó a Juan Manuel Santos por hacer presencia en las honras fúnebres de Miguel Uribe: “Me estremeció ver al expresidente”

La periodista y candidata presidencial expresó su incomodidad ante la presencia de Juan Manuel Santos en el homenaje póstumo, sumándose a las críticas de Álvaro Uribe

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El sepelio del senador Miguel Uribe Turbay estuvo marcado por la polémica, luego de que Vicky Dávila y Álvaro Uribe cuestionaran la presencia de Juan Manuel Santos, acusándolo de falta de sinceridad - crédito @juanmanuelsantos - @vickydavilah/Instagram

El sepelio del senador Miguel Uribe Turbay, que impactó a Colombia, estuvo acompañado de una tensa confrontación política entre exjefes de Estado.

Durante el homenaje póstumo en el Capitolio Nacional, Álvaro Uribe Vélez, expresidente y figura central del Centro Democrático, cuestionó la presencia de Juan Manuel Santos, también exmandatario, y lo señaló de actuar con “hipocresía”.

A las críticas de Álvaro Uribe Vélez se sumó la periodista y candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos,​ más conocida como Vicky Dávila, quien también cuestionó la presencia de Juan Manuel Santos en las exequias de Miguel Uribe. La periodista expresó: “Me estremeció ver al expresidente”.

Vicky Dávila se refirió a la presencia de Juan Manuel Santos en la cámara ardiente en honor a Miguel Uribe con palabras críticas, haciendo énfasis en la contradicción que percibe entre el expresidente y los hechos ocurridos.

“Me estremeció ver al expresidente Juan Manuel Santos en la cámara ardiente en honor a Miguel Uribe. Sí, él que pactó impunidad con criminales estaba ahí y Miguel Uribe, muerto a manos de las balas criminales, y Álvaro Uribe, detenido, viendo por televisión. Nada es coincidencia”, escribió en su cuenta de X la candidata presidencial.

Vicky Dávila también criticó la presencia de Juan Manuel Santos - crédito @VickyDavilaH

Dávila también compartió en su publicación un extracto de una entrevista que concedió a LA FM. Allí, al abordar la presencia de Juan Manuel Santos en las honras fúnebres de Miguel Uribe, manifestó comprender la inconformidad de Álvaro Uribe, quien no pudo participar en la ceremonia debido a su situación de detención.

Según expresó Dávila, considera que se está llevando adelante una estrategia para suprimir a un sector político del país. “Para mí es un plan de eliminación de un sector de Colombia”, afirmó.

La candidata asoció a Juan Manuel Santos con acciones gubernamentales que, en su opinión, permitieron la impunidad de grupos armados. También hizo referencia al expresidente Ernesto Samper, señalando su llegada al poder con respaldo del cartel de Cali, y mencionó a Gustavo Petro al citar testimonios de su hijo sobre el proceso electoral. “Uribe está preso y Miguel está muerto, pero los criminales de lesa humanidad están libres”, expresó.

Al finalizar la entrevista, Dávila compartió un llamado a la fortaleza. “Colombia es valiente, no nos rendimos, no nos rinden este dolor tan grande ni la amenaza criminal. Vamos a salir de esto”, afirmó.

Por otro lado, en relación al expresidente, Vicky Dávila había publicado anteriormente un mensaje en el que afirmó: “Santos, el principio del mal criminal que enfrenta hoy Colombia”.

Vicky Dávila contestó a la publicación de Álvaro Uribe sobre Juan Manuel Santos - crédito @VickyDavilaH

En cuanto a las declaraciones de Álvaro Uribe al respecto, imposibilitado para asistir a la ceremonia, utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras observar a Juan Manuel Santos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. En una publicación en X, expresó su pesar por no participar en el homenaje a Miguel Uribe y, además, cuestionó con firmeza la presencia de quien fuera su sucesor en la Presidencia.

Uribe fue más allá de un señalamiento aislado y acusó a Santos de actuar con “hipocresía”, además de atribuirle la responsabilidad de haber permitido que organizaciones criminales ganaran influencia a partir de sus políticas.

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales”, escribió en su mensaje el expresidente colombiano.

El Centro Democrático, partido fundado por Álvaro Uribe y al que pertenecía Miguel Uribe Turbay, también expresó su postura tras el mensaje del exmandatario. Mediante sus plataformas institucionales, la organización política manifestó su desaprobación por la aparición de Juan Manuel Santos en el acto de homenaje, calificando su presencia como un agravio. El partido argumentó que las acciones y decisiones adoptadas por Santos y su entorno político propiciaron el auge de la violencia que afecta al país.

El Centro Democrático criticó con dureza la presencia de Santos en las exequias. - crédito X @CeDemocratico

“Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado y el de sus aliados contribuyó a la violencia que hoy enluta al país… Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor”, escribió en su cuenta oficial el partido político.

