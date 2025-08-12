Colombia

Tiktoker se viraliza diciendo cuáles son las cosas de Colombia que como español no entiende que sucedan: “Voy con miedo”

El creador de contenido compartió su experiencia viviendo en el país y resaltó las diferencias con su ciudad natal, opiniones que generaron debate entre usuarios locales

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla


Tiktoker español sorprendido por costumbres
Tiktoker español sorprendido por costumbres cotidianas en Colombia - crédito @carloosgalan/TikTok

Carlos Galán, un joven creador de contenido español que desde hace un tiempo vive y estudia en Colombia, decidió compartir con sus seguidores en Tiktok un listado de aspectos de la cotidianidad colombiana que, según él, resultan inusuales comparados con su vida en España.

A través de un video, Galán empezó a enumerar varias de las situaciones y acciones que ha encontrado inusuales desde que llegó al país, y las comparó con lo que pasa en su tierra natal en esos casos.

Primero se refirió el tema de las madrugadas, ya que es algo que no se ve en normalmente en su tierra natal.

“Me parece excesivo los madrugones que se pega la gente aquí, tipo las clases de universidad empiezan a las 06:00 de la mañana, es demasiado pronto. En España empiezo a las nueve y ya me parece muy, muy”, comentó.

Seguido a esto, agregó que incluso ha escuchado que “la gente se levanta a las 04:00 de la mañana para ir a trabajar. ¡Guau!”, como si se tratara de una gran hazaña, mientras que para los colombianos en una parte del día a día.

Otro punto que destacó fue la seguridad, reconociendo que en España se siente más tranquilo al llevar objetos personales a la vista y que desde que llegó a Colombia es una acción que le tocó corregir porque no quiere que le pase nada malo.

“Está un poco cliché, pero la seguridad. Yo en España voy con mi móvil por la mano, llevo la cámara de fotos, voy con toda la seguridad de que nadie me va a hacer nada, que puede pasar Barcelona, pero yo aquí voy con miedo. Igualmente, debo decir que a mí no me ha pasado nada. Nadie me ha mirado raro, no he tenido ningún problema. Igualmente, prefiero no dar papaya porque ya luego me lamento", expresó el español.

El ruido también fue tema de su observación, pues según el tiktoker, los colombianos parecen “inmunes” a él y en su país estaba acostumbrado a tener restricciones al respecto.

He pasado por la calle a la 01:00 de la mañana y la gente sigue en su casa con la música a tope y los vecinos no se quejan. En España la gente llama a la policía después de las 12:00 de la media noche. Yo siento que aquí ya estoy acostumbrado, pero España eso no podría funcionar", confesó ‘Charles’.

Carlos Galán sorprende en TikTok
Carlos Galán sorprende en TikTok al revelar las costumbres colombianas que más lo desconciertan - crédito @carloosgalan/TikTok

Por último, Galán abordó un aspecto más personal, ya que habló sobre la frecuencia con la que, a su juicio, los colombianos se duchan.

“Voy a quedar un poco guarro (dejado). Me parece excesivo la cantidad de veces que la gente se ducha aquí. Yo me ducho una vez al día porque me parece lo lógico. Pero, por ejemplo, si por la mañana voy a clase y luego voy al gimnasio, pues ya me ducho después del gimnasio porque no me voy a duchar dos veces y mis amigos me dicen como que no lo ven normal y yo de por sí lo veo normal”, dijo, aunque admitió que entiende el beneficio de hacerlo más seguido: “Mientras más veces se ducha, más limpito y mejor”.

Su publicación generó reacciones divididas entre usuarios colombianos, algunos defendiendo las costumbres locales y otros reconociendo que, para quienes vienen del extranjero, ciertos hábitos pueden resultar curiosos.

El joven español se encuentra en Colombia debido a un intercambio estudiantil al que se postuló, según contó en otro video posteado en sus redes sociales, ese proceso dentro de Europa se llama Erasmus y sería un programa de fácil acceso porque poca gente se postula para esa parte del continente debido a que “les da miedo”.

Había muchísimas universidades de Bogotá, pero había una de Medellín y lo eché y me han cogido. O sea que estoy súper contento. Pero para que veáis que la gente no va porque le da miedo, me han cogido incluso habiendo solamente cuatro plazas. Y otro puntazo es que normalmente en España estamos en universidades públicas y a Colombia vamos a universidades privadas que allí contarían“, contó.

