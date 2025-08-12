Colombia

Petrona Martínez fue operada de la vesícula en Cartagena: esto se sabe de su estado de salud

La artista permanece en recuperación luego de la intervención realizada en Cartagena, mientras su familia y médicos monitorean su estado de salud

La reconocida cantante fue intervenida exitosamente para extraer cálculos biliares, según confirmó su hijo - crédito Colprensa

Petrona Martínez, conocida como la “Reina del Bullerengue”, fue sometida con éxito a una cirugía de cálculos en la vesícula en un centro médico de Cartagena.

Su hijo, el músico Álvaro Llerena, informó que la intervención se realizó en horas de la tarde y que la artista se encuentra en recuperación.

“Mi mamá, en el día de hoy, hace aproximadamente una hora le practicaron una cirugía de los cálculos de la vesícula. En estos momentos está en sala de recuperación”, explicó Llerena a El Heraldo Sobre el estado de la reconocida cantadora, agregó: “Todo ha salido satisfactoriamente, gracias a Dios. Bueno, y estamos muy contentos de que se vaya recuperando, aunque sea lento, pero muy satisfactoriamente”.

La atención en salud de Petrona Martínez se demoró debido a la congestión de las vías de Cartagena - crédito Redes sociales/X

El pasado 6 de agosto, la ganadora del Grammy debió ser trasladada de urgencia al hospital de Arjona por dolencias abdominales y luego fue remitida al Hospital Universitario del Caribe para recibir atención especializada.

En primera instancia, los médicos diagnosticaron la presencia de cálculos en la vesícula y evaluaron las alternativas médicas disponibles, optando finalmente por la cirugía.

Petrona Martínez ha enfrentado complejidades de salud en los últimos años. En mayo de 2017 sufrió una isquemia cerebral, situación que la obligó a retirarse temporalmente de los escenarios.

A pesar de este antecedente, la cantadora volvió a recibir homenajes, el más reciente durante la Noche del Río el pasado 27 de febrero en Barranquilla, donde fue celebrada junto a sus hijos y la agrupación Los Herederos de Petrona.

La evolución de Petrona Martínez es monitoreada por el equipo médico y su familia, quienes determinarán si podrá recibir el alta en los próximos días, de acuerdo a su progreso en la recuperación.

La intervención se realizó tras un diagnóstico emitido luego de que la artista acudiera al hospital el 6 de agosto por dolencias abdominales; los médicos optaron por la cirugía como el tratamiento más adecuado - crédito Colprensa

La noticia genera alivio y expectativa positiva entre sus seguidores y en el ámbito cultural de la música tradicional colombiana, dado el valioso aporte de la artista a la difusión del bullerengue en el país y el mundo.

La cantante alertó a sus seguidores con su quebranto de salud

Hace unos días, la cantautora Petrona Martínez atravesó un episodio delicado de salud que terminó con su hospitalización en Cartagena. El miércoles 6 de agosto de 2025, la artista de 86 años fue ingresada al Hospital Universitario del Caribe tras complicaciones de un cuadro viral. Su familia informó que presentó síntomas como fiebre alta y vómito, además de un recuento de plaquetas bajo, lo que obligó a trasladarla desde el municipio de Arjona.

Antes de su ingreso, Martínez permaneció un tiempo considerable en una ambulancia debido al tráfico de Cartagena, lo que retrasó su atención médica. Finalmente, fue puesta en observación con signos vitales estables. El primer diagnóstico confirmó la presencia de un cuadro viral, pero durante los chequeos se detectaron cálculos en la vesícula, situación que llevó a los especialistas a evaluar la conveniencia de una intervención quirúrgica.

La cantante Petrona Martínez encendió las alertas entre sus seguidores tras ser hospitalizada en Cartagena por complicaciones de salud - crédito Colpresa

Cálculos en la vesícula: síntomas, riesgos y complicaciones

Los cálculos en la vesícula, también conocidos como colelitiasis, son depósitos duros que se forman en el interior de la vesícula biliar, un pequeño órgano situado bajo el hígado.

Según información de Mayo Clinic, los cálculos pueden variar de tamaño y no siempre causan síntomas visibles. Sin embargo, cuando uno de estos cálculos obstruye un conducto biliar, puede provocar dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen, náuseas, vómito e incluso fiebre, como fue el caso de Petrona.

IMayo Clinic advierte que cuando un cálculo obstruye un conducto biliar puede generar dolor abdominal severo, náuseas, vómito y fiebre, síntomas similares a los que presentó Petrona Martínez - crédito lustrativa Infobae

Las complicaciones vinculadas a los cálculos en la vesícula incluyen inflamación del órgano (colecistitis), obstrucción del conducto biliar común, pancreatitis y, en situaciones más graves, infecciones que requieren atención médica inmediata. Estas afecciones suelen demandar intervención quirúrgica para evitar daños permanentes u otras complicaciones en el sistema digestivo.

Factores de riesgo como el sobrepeso, la edad avanzada, antecedentes familiares, una dieta alta en grasas y ciertos trastornos médicos pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cálculos biliares. En muchos casos, se recomienda la extirpación de la vesícula para prevenir recurrencias y preservar la salud del paciente, según detalló Mayo Clinic.

