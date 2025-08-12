Tras la muerte de Miguel Uribe, se reveló el audio que María Claudia Tarazona le puso antes de morir: “Vete a buscar los brazos de tu mamá que yo me hago cargo”

Maria Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, contó sobre los audios que le pusieron al senador - crédito @fernandohakimneurocirujano - @maclaudiat/Instagram

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, murió en la madrugada del lunes 11 de agosto, tras permanecer más de dos meses internado en la Fundación Santa Fe, de Bogotá, luchando por su vida.

El político de 39 años recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político ante simpatizantes, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Los especialistas de la clínica intentaron estabilizarlo a través de diferentes procedimientos, pero la condición crítica nunca se revirtió, pese a momentos esporádicos de leve mejoría.

Tras confirmarse su fallecimiento, cobró especial notoriedad una entrevista en la que María Claudia Tarazona, viuda del senador, relató un momento íntimo cuando le advirtieron que le quedaban pocas horas de vida a Uribe Turbay.

La viuda pidió a sus hijas y a Alejandro que grabaran unas palabras para el precandidato presidencial, y lo reprodujo cuando él se encontraba en la UCI - crédito Luisa Gonzalez / REUTERS

Según su testimonio, tras recibir el diagnóstico adverso sobre la salud del político de 39 años, decidió informar a sus hijas sobre la gravedad de la situación.

“Me dijeron ‘es cuestión de horas’. Les dije: Miguel no lo logró y Miguel se va a morir. Mándenle un mensaje a Miguel, muy importante hacer un cierre, despedirse”, expresó Tarazona al programa Los informantes.

Tarazona detalló que ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se recostó junto a su esposo y le dirigió palabras al oído. Le prometió que velaría por sus hijos y narró cómo organizó la despedida para que la familia pudiera manifestar su afecto y apoyo.

“Yo voy a la clínica con los audios de las niñas en mi celular, entro a despedirme de él, me acuesto encima de él y le digo: ‘amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso, no solamente en nuestra familia con nuestro hijo, con las niñas, conmigo, con tu papá, sino en Colombia y vete tranquilo que mi promesa es que yo voy a estar aquí para Alejandro (su pequeño hijo), lo voy a cuidar con todas las fuerzas de mi corazón. Y cuando Alejandro tenga hijos y sus hijos tengan hijos, te voy a ir a buscar y va a haber una segunda oportunidad para ti y para mí. Vete a buscar los brazos de tu mamá que yo me hago cargo’”, detalló en la entrevista para el programa mencionado.

Miguel Uribe sumió la crianza de las tres hijas de su esposa María Claudia Tarazona con quien tuvo a su único hijo - crédito @maclaudiat/Instagram

Mensaje luego del fallecimiento de Miguel Uribe

A las pocas horas de la confirmación del fallecimiento, la viuda del senador, expresó su dolor en redes sociales con un mensaje emotivo dedicado a su esposo. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico”, manifestó María Claudia Tarazona a través de Instagram, junto a una fotografía familiar.

El mensaje continuó con una promesa: “Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

El senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el Centro Democrático, falleció a la 1:56 a. m. el lunes 11 de agosto.

Su esposa, María Claudia Tarazona publicó una foto junto a su esposo y dedicó unas palabras que resonaron entre sus seguidores. - crédito Instagram @maclaudiat

En un comunicado oficial, la Fundación Santa Fe de Bogotá informó: “La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a las 1:56 de la madrugada de hoy”.

El centro médico explicó el contexto de los cuidados recibidos: “El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”.

Durante este periodo, los médicos lucharon contra múltiples complicaciones. El equipo enfrentó una grave crisis de salud durante los últimos días de hospitalización del senador, situación que finalmente llevó a un desenlace fatal, pese a repetidos esfuerzos que incluyeron maniobras para revertir los daños causados por los proyectiles.

El reporte de la clínica concluyó: “A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”.