Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Los seguidores de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia siguen atentos a cada uno de los rumores en torno a la posible ruptura sentimental entre Karina García y Andrés Altafulla, que, tras finalizar su participación en el reality, mostraron que su relación parecía consolidarse fuera de cámaras. Y es que la modelo y el cantante compartieron gran parte de su tiempo tras el programa, al punto de que la modelo adaptó un espacio en su propio closet para que el cantante pudiera alojarse cómodamente en su vivienda.

Los dos demostraron públicamente y en repetidas oportunidades que sentían una fuerte conexión. Incluso, ya discutían proyectos a futuro, lo que llevó a sus seguidores a creer en esta unión. Sin embargo, esta percepción cambió en agosto de 2025, debido a que empezaron a subir contenido cada uno por su cuenta, lo que fue interpretado por muchos como una clara señal de ruptura.

La ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales encendió las alarmas entre sus seguidores, que interpretaron este silencio digital como un posible indicio de crisis. Las especulaciones se intensificaron cuando Karina García compartió en TikTok una serie de videos en los que aparece sola y pronuncia frases que muchos interpretaron como señales de soltería.

En uno de esos clips, la modelo escribió: “No me he vuelto lesbiana porque amo la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes de esas porquerías”, esta declaración, que hace parte de un famoso trend, reavivó los rumores de la posible confirmación de que la relación con Andrés Altafulla habría llegado a su fin.

Melissa Gate no se quedó callada ante la supuesta ruptura

La intervención de Melissa Gate reavivó los rumores, pues la joven, desde su posición como una de las creadoras de contenido más populares del reality, reveló su propia interpretación sobre el motivo de la posible separación de una de las parejas más polémicas de la segunda temporada.

La popular influenciadora aseguró que todo se debió a la supuesta tacañería de Andrés Altafulla con Karina García, lo que contribuyó a alimentar la controversia y el debate en plataformas digitales.

“Ahora el otro por allá, que terminó con la otra, que era un tacaño, que no sé qué. Mi amor, eso lo pasa”, expresó Melissa Gate en un video difundido en TikTok. La declaración, que rápidamente se viralizó, reavivó el debate en redes sociales sobre el estado actual de la pareja.

Tras las declaraciones de la creadora de contenido, los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos se enfocaron en el rumor de separación, otros se fueron en contra de la famosa: “Y ella qué hace opinando de ellos, no que está enfocada en ella”, “Esta vieja se apagó y quiere prenderse otra vez” y “Que pereza ver, escuchar a esta señora”.

Entre tanto, otros usuarios y seguidores de la pareja optaron por sugerir que el distanciamiento se debe a la carga de compromisos laborales que ambos enfrentan. En este sentido, se especula que Andrés Altafulla estaría enfocado en su carrera artística, lo que habría limitado el tiempo que puede dedicar a la relación. Aunque esta hipótesis no ha logrado frenar la ola de rumores que circula en redes sociales.

Hasta el momento, ni Karina García ni Andrés Altafulla han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta la ruptura y la incertidumbre persiste, por lo que los seguidores están a la expectativa de una aclaración directa por parte de los protagonistas, teniendo en cuenta que están bastante confundidos sobre lo que pudo haber pasado entre sus personajes favoritos.