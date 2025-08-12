Colombia

Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Un comentario viral de la creadora de contenido puso de nuevo en el centro de la polémica a la pareja

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La creadora de contenido se sumó a los rumores de la posible separación entre Altafulla y Karina - crédito letengoelchisme / Instagram

Los seguidores de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia siguen atentos a cada uno de los rumores en torno a la posible ruptura sentimental entre Karina García y Andrés Altafulla, que, tras finalizar su participación en el reality, mostraron que su relación parecía consolidarse fuera de cámaras. Y es que la modelo y el cantante compartieron gran parte de su tiempo tras el programa, al punto de que la modelo adaptó un espacio en su propio closet para que el cantante pudiera alojarse cómodamente en su vivienda.

Los dos demostraron públicamente y en repetidas oportunidades que sentían una fuerte conexión. Incluso, ya discutían proyectos a futuro, lo que llevó a sus seguidores a creer en esta unión. Sin embargo, esta percepción cambió en agosto de 2025, debido a que empezaron a subir contenido cada uno por su cuenta, lo que fue interpretado por muchos como una clara señal de ruptura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales encendió las alarmas entre sus seguidores, que interpretaron este silencio digital como un posible indicio de crisis. Las especulaciones se intensificaron cuando Karina García compartió en TikTok una serie de videos en los que aparece sola y pronuncia frases que muchos interpretaron como señales de soltería.

En uno de esos clips, la modelo escribió: “No me he vuelto lesbiana porque amo la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes de esas porquerías”, esta declaración, que hace parte de un famoso trend, reavivó los rumores de la posible confirmación de que la relación con Andrés Altafulla habría llegado a su fin.

Melissa Gate aprovechó sus redes
Melissa Gate aprovechó sus redes sociales para hablar del tema del momento - crédito La casa de los famosos Colombia / Canal RCN

Melissa Gate no se quedó callada ante la supuesta ruptura

La intervención de Melissa Gate reavivó los rumores, pues la joven, desde su posición como una de las creadoras de contenido más populares del reality, reveló su propia interpretación sobre el motivo de la posible separación de una de las parejas más polémicas de la segunda temporada.

La popular influenciadora aseguró que todo se debió a la supuesta tacañería de Andrés Altafulla con Karina García, lo que contribuyó a alimentar la controversia y el debate en plataformas digitales.

“Ahora el otro por allá, que terminó con la otra, que era un tacaño, que no sé qué. Mi amor, eso lo pasa”, expresó Melissa Gate en un video difundido en TikTok. La declaración, que rápidamente se viralizó, reavivó el debate en redes sociales sobre el estado actual de la pareja.

Tras las declaraciones de la creadora de contenido, los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos se enfocaron en el rumor de separación, otros se fueron en contra de la famosa: “Y ella qué hace opinando de ellos, no que está enfocada en ella”, “Esta vieja se apagó y quiere prenderse otra vez” y “Que pereza ver, escuchar a esta señora”.

Karina García habría terminado con
Karina García habría terminado con Altafulla - crédito cortesía Canal RCN

Entre tanto, otros usuarios y seguidores de la pareja optaron por sugerir que el distanciamiento se debe a la carga de compromisos laborales que ambos enfrentan. En este sentido, se especula que Andrés Altafulla estaría enfocado en su carrera artística, lo que habría limitado el tiempo que puede dedicar a la relación. Aunque esta hipótesis no ha logrado frenar la ola de rumores que circula en redes sociales.

Hasta el momento, ni Karina García ni Andrés Altafulla han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta la ruptura y la incertidumbre persiste, por lo que los seguidores están a la expectativa de una aclaración directa por parte de los protagonistas, teniendo en cuenta que están bastante confundidos sobre lo que pudo haber pasado entre sus personajes favoritos.

Temas Relacionados

Melissa GateKarina GarcíaAltafullaKarina y AltafullaLa casa de los famososColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Magnicidio de Miguel Uribe enfrentó a Daniel Mendoza con Daniel Quintero, por polémico mensaje: “¿Por qué no deja de ser tan hij....?”

El abogado y creador de la controversial serie web ‘Matarife’, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sorprendió con su fuerte arremetida contra un viejo aliado, el imputado exalcalde de Medellín, que es uno de los precandidatos del Pacto Histórico al primer cargo de la nación

Magnicidio de Miguel Uribe enfrentó

Murió Miguel Uribe: instalan oficialmente la cámara ardiente del senador asesinado

En medio de actos solemnes por el fallecimiento del precandidato presidencial, llevados a cabo en Salón Elíptico, el Gobierno colombiano anunció duelo nacional durante 24 horas

Murió Miguel Uribe: instalan oficialmente

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Habitantes de zonas rurales en Tame y Puerto Rondón enfrentan toque de queda nocturno tras anuncio del grupo armado, que justifica la medida por enfrentamientos con bandas rivales y advierten sobre consecuencias para quienes colaboren con adversarios

Comunicado del ELN genera alarma

Así buscan eliminar el reclutamiento de mercenarios colombianos para guerras extranjeras: cómo va la repatriación de los connacionales abatidos en Sudán

El ministro de Defensa señaló que desde el Legislativo se trabaja en identificar canales de captación, rutas internacionales y estructuras que facilitan la salida de exmilitares hacia conflictos en el exterior

Así buscan eliminar el reclutamiento

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

El conjunto Verdolaga se medirá con el equipo dirigido por Hernán Crespo por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional dio a conocer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Jhonny Rivera respondió a las críticas tras la fuerte caída de Jenny López: “Estaba llorando”

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Él es el padre de Miguel Uribe Turbay: el asesinado senador no tenía ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Deportes

Atlético Nacional dio a conocer

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila

Atlas de México llevaría a un viejo conocido de Camilo Vargas tras salida de su entrenador: ya fue campeón

Luis Díaz siguió los pasos de Manuel Neuer y se metió al arco del Bayern Múnich: “Aprende rápido”