Gritaron “fuera Petro” en homenaje al expresidente Álvaro Uribe durante la Feria de las Flores en Medellín: también se escuchó en la velatón a Miguel Uribe en Bogotá

El video fue compartido por parte de la compañera de trabajo del precandidato presidencial, y también aspirante, Paola Holguín, en uno de los eventos de cierre de la feria en la capital de Antioquia

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

La senadora y precandidata presidencial
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático compartió el video de lo ocurrido el 9 de agosto de 2025 en Medellín, dos días antes de que se confirmara la muerte de Miguel Uribe Turbay en Bogotá, el lunes 11 de agosto de 2025

Dos días antes de que se confirmara la muerte del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el sábado 9 de agosto se conoció un video en redes sociales por cuenta de la colega y compañera de trabajo del político colombiano de 39 años, Paola Holguín, y cuyo fallecimiento se confirmó la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 en Bogotá.

La también precandidata por el mismo partido político subió la grabación a su cuenta de X, en la que hizo un paneo del evento que albergó la 66 Expointernacional Equina Feria de las Flores 2025, que se desarrolló en Medellín (Antioquia).

“Fuera Petro”, se escuchó al unísono por parte de las centenas de espectadores, y por supuesto, el momento no pasó inadvertido para la senadora Holguín.

La congresista acompañó el video de las siguientes palabras: “Feria Equina de Medellín: Fuera Petro”.

Los gritos de los asistentes dejaron ver el malestar y el desacuerdo con la forma en la que el gobernante colombiano ha llevado las riendas del país, y en medio de un ambiente polarizado que se agitó más luego de el comunicado que dio a conocer la Fundación Santa Fe de Bogotá pasadas las 6:15 a. m. del lunes, y tras más de dos meses de asistencia incansable por parte del personal médico.

Esto ocurrió en la 66 Expointernacional Equina Feria de las Flores 2025 crédito @PaolaHolguin/X

Senadora y precandidata Paola Holguín dejó mensaje en sus redes por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Luego de que el féretro de Miguel Uribe Turbay llegó pasadas las 9:00 p. m. del lunes 11 de agosto al Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Colombia (Bogotá), familiares, allegados y colegas de bancada del Centro Democrático permanecieron unidos en un momento solemne y de reflexión.

De parte del Gobierno nacional, solo asistieron el ministro del Interior, Armando Benedetti; y la directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), Angie Rodríguez.

La mañana del día siguiente (martes 12 de agosto), Paola Holguín compartió otro mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde dejó este mensaje: “Que Miguel desde el cielo guíe a Colombia y que su lucha se ejemplo para las nuevas generaciones”.

El mensaje y una de
El mensaje y una de las fotografías que compartió Paola Holguín a modo de homenaje a su compañero de trabajo, Miguel Uribe Turbay

El detalle de la no presencia del mandatario en el evento y la demora en su mensaje luego de que se confirmó la muerte de Uribe Turbay, y que la misma Fiscalía General de la Nación calificó como un magnicidio, y cuyo atentado se presentó la tarde del sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia (localidad de Fontibón, occidente de Bogotá), hicieron que este grito se volviera a escuchar luego de la velatón que se hizo en ese mismo lugar por los vecinos del sector.

Vecinos en Modelia gritaron “Fuera Petro” luego de la velatón tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

Horas antes de que el cuerpo de Miguel Uribe Turbay llegara al Salón Elíptico del Capitolio, por medio de redes sociales y grupos de mensajería instantánea, vecinos del sector de Modelia y habitantes de Bogotá convocaron a una velatón por la memoria del precandidato presidencial, cuyo final fue igual de violento que el de su mamá, Diana Turbay, asesinada en medio de un intento de rescate tras su secuestro en 1991.

El acto se llevó a cabo en la esquina del parque El Golfito del barrio Modelia (Fontibón), en Bogotá, punto en el que Miguel Uribe Turbay daba un discurso la tarde del sábado 7 de junio de 2025, cuando fue impactado de espaldas por un sicario de 15 años en tres oportunidades - crédito @pauladpablos/IG

En medio del silencio que se turnaba con los rezos, la mayoría de los residentes (muchos adultos mayores), prendieron velas blancas, y al final de la congregación, gritaron “Fuera Petro”.

El malestar en redes ha sido mayor, luego de que solo fueron dos miembros del Gobierno en calidad de representantes del presidente colombiano.

Sin embargo, se espera que el presidente asista a las honras fúnebres, pero esta determinación no se conoce por el momento.

Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre
Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre la muerte de Miguel Uribe

En su mensaje a través de X, Petro expresó su “sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología”.

Más adelante del extenso comunicado, el gobernante precisó que “la investigación debe profundizarse”, y “serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento”.

“Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar.Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad”, agregó Petro, que puntualizó al final: “No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”.

Los vecinos se unieron al rechazo por el mandatario colombiano luego de finalizar la velatón - crédito @pauladpablos/IG

