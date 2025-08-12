Durante los homenajes a Miguel Uribe Turbay, David Luna hizo un llamado a los sectores políticos a unirse para exigir la verdad sobre el atentado

David Luna pidió celeridad en las investigaciones por el atentado del que fue víctima Miguel Uribe - crédito X

El precandidato presidencial David Luna llegó al Congreso de la República para despedir a Miguel Uribe Turbay, quien fuera su compañero durante su paso por el Senado. El también precandidato falleció el 11 de agosto de 2025, luego de dos meses de luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

A raíz de su fallecimiento se programaron homenajes en las instituciones públicas, siendo la velación en cámara ardiente al interior del Salón Elíptico del Capitolio Nacional uno de los más relevantes. Durante la jornada se registró la presencia de diversas figuras políticas que le expresaron sus condolencias a María Claudia Tarazona, esposa del senador fallecido, así como a los hijos y demás allegados de Uribe Turbay.

En su llegada al Salón Elíptico, el también exsenador David Luna se refirió a su relación con Miguel Uribe y destacó las cualidades del precandidato fallecido que se veían reflejadas en su actividad política como parte de su aspiración a la Casa de Nariño en 2026. Adicionalmente, aseveró que el país necesita conocer la verdad sobre lo que sucedió en torno al atentado que le arrebato la vida al congresista.

“Asesinaron a un amigo. Asesinaron a un político ejemplar. Asesinaron a un padre de familia y a un esposo que lo dejó todo en la cancha por Colombia. Yo creo que el país necesita saber la verdad“, declaró Luna.

El aspirante al primer cargo de la nación hizo un llamado a los colombianos, así como a los actores políticos, de rodear al núcleo familiar de Uribe Turbay, no solo con palabras de apoyo y condolencias, sino con acciones que incluyan el desescalamiento del lenguaje en la confrontación política.

A su vez, explicó que la situación de violencia que atraviesa el país obliga a comprender que la historia colombiana ha dejado heridas profundas que, luego de años, todavía no han sanado, por lo que las secuelas siguen vigentes y, sumado a la coyuntura nacional, agrava los hechos de violencia que son noticia en el país.

“Creo que todos tenemos que rodear a la familia de Miguel. Acompañarlos en estos momentos tan difíciles, no solamente con palabras sino con hechos. Tenemos que desarmar la palabra, pero también tenemos que entender que Colombia tiene muchas heridas que necesitamos superar”, destacó el aspirante a la Casa de Nariño.

Adicionalmente, y consecuente con la tragedia del fallecimiento del senador, explicó que su candidatura presidencial es, de momento, irrelevante, por lo que hizo un llamado a dejar de lado las diferencias para invocar a la unión de los sectores políticos y lograr la construcción de un consenso de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

Finalmente, agregó que dicho consenso también debe ser el detonante para que se exija celeridad en las investigaciones que buscan esclarecer la situación en torno al atentado, perpetrado por un joven de apenas 15 años, que le quitó la vida al senador Uribe Turbay.

“Hoy mi candidatura presidencial es irrelevante frente a cualquier acto que este país pueda lograr para generar unión, para generar consenso, para generar algo tan importante como es el esclarecimiento de la verdad, que es lo que necesita Colombia”, finalizó.

Las declaraciones de que su candidatura pasa a un segundo plano luego del fallecimiento del senador van en sintonía con su pronunciamiento luego de que se conoció la trágica noticia. A través de su cuenta oficial de la red social X, el precandidato lamentó el deceso y expresó sus condolencias a los allegados de Uribe Turbay, a quien describió como un hombre de convicciones fuertes y un ejemplo para el país.

“Perdimos. Un amigo, un político excepcional. Un hombre de convicciones fuertes. Un hombre generoso como nadie. Una vida política bien hecha, sin escándalos, un caballero con el que siempre el diálogo primó, un hombre de familia, un papá y esposo ejemplar, una amistad sin sobresaltos. Es doloroso escribir lo que pierde esta sociedad. Queda honrar su vida. Mi cariño y oraciones con su familia y con los más cercanos. Qué tristeza. Miguel Uribe siempre será un ejemplo para Colombia”, escribió.