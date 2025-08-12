Andrea Guerrero corrige trino de pastor Saade y pide llamar “asesinato” a la muerte de Miguel Uribe

Andrea Guerrero subrayó la importancia de emplear el término "asesinato" en el caso de Miguel Uribe. - crédito @andreaguerreroquintero/Instagram y @SenadoGovCo/X

La muerte de Miguel Uribe Turbay ha generado un profundo impacto en Colombia. El precandidato presidencial falleció este lunes 11 de agosto tras permanecer más de dos meses en coma en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Desde tempranas horas de la mañana, la noticia recorrió el país y desató reacciones inmediatas de diversos sectores políticos, sociales y mediáticos. El fallecimiento ha sido considerado como un magnicidio, dada la relevancia política y pública de la víctima, y ha puesto nuevamente en el centro del debate la situación de seguridad en Colombia y la vulnerabilidad de los líderes políticos ante la violencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un mensaje que generó polémica

Entre quienes se pronunciaron frente a la muerte de Uribe Turbay estuvo Alfredo Saade, pastor y jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Saade compartió el comunicado de la Fundación Santa Fe y expresó:

“Lamento profundamente la muerte de Miguel. A su familia, abrazos llenos de amor y paz, orando para que Dios todopoderoso llene el espacio vacío que deja.”

El mensaje, aunque cordial, fue cuestionado por la periodista y presentadora deportiva Andrea Guerrero, quien respondió de forma tajante: “El asesinato.” Con esta corrección, Guerrero enfatizó que el fallecimiento de Uribe Turbay no fue producto de una enfermedad o causa natural, sino el resultado de un ataque violento y planificado.

La periodista y presentadora deportiva Andrea Guerrero respondió de forma tajante con "el asesinato". - crédito X @AndreaGuerreroQ

La intervención de Andrea Guerrero subrayó en las redes sociales la importancia de emplear términos precisos en la narración de los hechos públicos, especialmente en casos tan delicados como el asesinato de un líder político.

En el contexto colombiano, donde la violencia política ha cobrado la vida de numerosos dirigentes, utilizar eufemismos reduce según usuarios de internet el impacto social de estas tragedias y puede contribuir a la impunidad y la trivialización de los actos violentos.

Reacciones frente al uso del término “asesinato”

Tras la intervención de Guerrero, decenas de ciudadanos y figuras públicas respaldaron su observación. Muchos usuarios de redes sociales señalaron que el correcto uso de las palabras es fundamental para mantener viva la memoria y la exigencia de justicia. Otros consideraron que las autoridades, y especialmente los funcionarios del gobierno, deben tener especial cuidado al referirse a crímenes de alto impacto.

Claudia Tarazona, esposa del senador opositor y aspirante a la presidencia de Colombia Miguel Uribe, quien murió a causa de las heridas sufridas cuando recibió un disparo durante un mitin político, asiste a una ceremonia en honor a su marido en el Congreso de Bogotá, Colombia, el lunes 11 de agosto de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)

Silencio inicial y respuestas oficiales

La respuesta de la bancada de gobierno ante la muerte de Uribe Turbay fue más lenta de lo esperado. Varios miembros del gabinete y congresistas enviaron sus condolencias horas después de conocerse la noticia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro expresaron su pesar y pidieron que se esclarezcan los hechos, aunque evitaron utilizar el término “magnicidio”.

Por su parte, la familia Uribe Turbay agradeció las manifestaciones de apoyo, pero reclamó una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades y pidió respeto y precisión en la forma de informar sobre la tragedia.

Contexto: Uribe Turbay y la violencia política

Miguel Uribe Turbay, abogado con amplia trayectoria y precandidato a la presidencia, era considerado una de las figuras emergentes del centro político en Colombia. Su ataque ocurrió durante un evento público el pasado 7 de junio. El atentado, que lo dejó en estado crítico, reavivó la preocupación por la seguridad de los líderes en campaña.

Durante los dos meses que Uribe permaneció hospitalizado, organizaciones civiles y políticas reclamaron mayores garantías y una pronta acción estatal frente al aumento de los ataques a líderes sociales y políticos.

La muerte de Miguel Uribe Turbay ha generado un profundo impacto en Colombia. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Un debate nacional sobre el lenguaje y la justicia

La exigencia de Andrea Guerrero de llamar “asesinato” al crimen de Uribe Turbay reabre la discusión sobre el rol del lenguaje en la esfera pública. Para muchos, no se trata solo de un tema de precisión semántica, sino de memoria, justicia y dignidad para las víctimas. El caso de Uribe Turbay, que aún espera por el esclarecimiento de sus autores intelectuales y materiales, se suma a una larga lista de crímenes que marcan la historia reciente del país.