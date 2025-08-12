Colombia

Andrea Guerrero corrige trino de pastor Saade y pide llamar “asesinato” a la muerte de Miguel Uribe

La periodista exigió llamar los hechos por su nombre, subrayando la gravedad del crimen sufrido por el precandidato presidencial.

Por Dahana Ospina

Guardar
Andrea Guerrero subrayó la importancia
Andrea Guerrero subrayó la importancia de emplear el término "asesinato" en el caso de Miguel Uribe. - crédito @andreaguerreroquintero/Instagram y @SenadoGovCo/X

La muerte de Miguel Uribe Turbay ha generado un profundo impacto en Colombia. El precandidato presidencial falleció este lunes 11 de agosto tras permanecer más de dos meses en coma en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Desde tempranas horas de la mañana, la noticia recorrió el país y desató reacciones inmediatas de diversos sectores políticos, sociales y mediáticos. El fallecimiento ha sido considerado como un magnicidio, dada la relevancia política y pública de la víctima, y ha puesto nuevamente en el centro del debate la situación de seguridad en Colombia y la vulnerabilidad de los líderes políticos ante la violencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un mensaje que generó polémica

Entre quienes se pronunciaron frente a la muerte de Uribe Turbay estuvo Alfredo Saade, pastor y jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Saade compartió el comunicado de la Fundación Santa Fe y expresó:

“Lamento profundamente la muerte de Miguel. A su familia, abrazos llenos de amor y paz, orando para que Dios todopoderoso llene el espacio vacío que deja.”

El mensaje, aunque cordial, fue cuestionado por la periodista y presentadora deportiva Andrea Guerrero, quien respondió de forma tajante: “El asesinato.” Con esta corrección, Guerrero enfatizó que el fallecimiento de Uribe Turbay no fue producto de una enfermedad o causa natural, sino el resultado de un ataque violento y planificado.

La periodista y presentadora deportiva
La periodista y presentadora deportiva Andrea Guerrero respondió de forma tajante con "el asesinato". - crédito X @AndreaGuerreroQ

La intervención de Andrea Guerrero subrayó en las redes sociales la importancia de emplear términos precisos en la narración de los hechos públicos, especialmente en casos tan delicados como el asesinato de un líder político.

En el contexto colombiano, donde la violencia política ha cobrado la vida de numerosos dirigentes, utilizar eufemismos reduce según usuarios de internet el impacto social de estas tragedias y puede contribuir a la impunidad y la trivialización de los actos violentos.

Reacciones frente al uso del término “asesinato”

Tras la intervención de Guerrero, decenas de ciudadanos y figuras públicas respaldaron su observación. Muchos usuarios de redes sociales señalaron que el correcto uso de las palabras es fundamental para mantener viva la memoria y la exigencia de justicia. Otros consideraron que las autoridades, y especialmente los funcionarios del gobierno, deben tener especial cuidado al referirse a crímenes de alto impacto.

Claudia Tarazona, esposa del senador
Claudia Tarazona, esposa del senador opositor y aspirante a la presidencia de Colombia Miguel Uribe, quien murió a causa de las heridas sufridas cuando recibió un disparo durante un mitin político, asiste a una ceremonia en honor a su marido en el Congreso de Bogotá, Colombia, el lunes 11 de agosto de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)

Silencio inicial y respuestas oficiales

La respuesta de la bancada de gobierno ante la muerte de Uribe Turbay fue más lenta de lo esperado. Varios miembros del gabinete y congresistas enviaron sus condolencias horas después de conocerse la noticia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro expresaron su pesar y pidieron que se esclarezcan los hechos, aunque evitaron utilizar el término “magnicidio”.

Por su parte, la familia Uribe Turbay agradeció las manifestaciones de apoyo, pero reclamó una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades y pidió respeto y precisión en la forma de informar sobre la tragedia.

Contexto: Uribe Turbay y la violencia política

Miguel Uribe Turbay, abogado con amplia trayectoria y precandidato a la presidencia, era considerado una de las figuras emergentes del centro político en Colombia. Su ataque ocurrió durante un evento público el pasado 7 de junio. El atentado, que lo dejó en estado crítico, reavivó la preocupación por la seguridad de los líderes en campaña.

Durante los dos meses que Uribe permaneció hospitalizado, organizaciones civiles y políticas reclamaron mayores garantías y una pronta acción estatal frente al aumento de los ataques a líderes sociales y políticos.

La muerte de Miguel Uribe
La muerte de Miguel Uribe Turbay ha generado un profundo impacto en Colombia. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Un debate nacional sobre el lenguaje y la justicia

La exigencia de Andrea Guerrero de llamar “asesinato” al crimen de Uribe Turbay reabre la discusión sobre el rol del lenguaje en la esfera pública. Para muchos, no se trata solo de un tema de precisión semántica, sino de memoria, justicia y dignidad para las víctimas. El caso de Uribe Turbay, que aún espera por el esclarecimiento de sus autores intelectuales y materiales, se suma a una larga lista de crímenes que marcan la historia reciente del país.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasAndrea GuerreroMiguel Uribepastor SaadeasesinatoMagnicidio en Colombia

Más Noticias

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 11 de agosto

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de

Álvaro Uribe acusa a Juan Manuel Santos de “hipocresía” por asistir a la cámara ardiente de Miguel Uribe

El Centro Democrático también cuestionó la presencia del expresidente y reafirmó su postura crítica frente a quienes señala como responsables del aumento de la violencia en Colombia.

Álvaro Uribe acusa a Juan

Mario Hernández pide unión nacional y dejar la polarización tras asesinato de Miguel Uribe Turbay

El empresario lamentó la muerte del senador y llamó a superar divisiones políticas para construir un país mejor

Mario Hernández pide unión nacional

Podría ser el ganador: resultados del Sinuano Noche este 11 de agosto

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Podría ser el ganador: resultados

Colegios de Bogotá suspenden actos festivos por duelo tras asesinato de Miguel Uribe Turbay

Durante tres días de duelo decretados por la Alcaldía, las instituciones distritales mantendrán clases, pero sin actividades festivas

Colegios de Bogotá suspenden actos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate aseguró saber la

Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Jhonny Rivera respondió a las críticas tras la fuerte caída de Jenny López: “Estaba llorando”

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Deportes

Atlético Nacional dio a conocer

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila

Atlas de México llevaría a un viejo conocido de Camilo Vargas tras salida de su entrenador: ya fue campeón

Luis Díaz siguió los pasos de Manuel Neuer y se metió al arco del Bayern Múnich: “Aprende rápido”