Temblor en Colombia: así reaccionaron los colombianos al movimiento de 4,9 de magnitud

En la noche del 10 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un sismo que sacudió el sur occidente del país

Katerin Leguizamón Viasus

Las grabaciones de los colombianos
Las grabaciones de los colombianos son la muestra de las sensaciones vividas durante el temblor - crédito Captura de video @AndresOspinaVel/x

El 10 de agosto de 2025, a las 7:16 p.m., la tranquilidad de la región occidental de Colombia se vio interrumpida por un fuerte sismo que sacudió a Cali, el Eje Cafetero y varias otras ciudades del país.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.9 en la escala de Richter y tuvo como epicentro el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, y una profundidad de 131 kilómetros.

Pese a que no fue un movimiento superficial, el fenómeno no pasó desapercibido, dado que se alcanzó a sentir con fuerza en Cali, donde provocó que muchos ciudadanos salieran momentáneamente de sus viviendas o los lugares donde se encontraban por precaución ante posibles réplicas. Similares reportes llegaron desde Armenia, Pereira y Manizales, así como de otras zonas cafeteras e incluso de Ibagué.

Por medio de las redes sociales, los internautas aseguraron que, si bien el temblor se sintió con fuerza, su duración fue corta, pero alcanzo a causar sensación de temor ante la posibilidad de posibles réplicas de mayor magnitud que pudieran generar afectaciones de consideración.

El impacto del movimiento telúrico en las redes fue de tal magnitud que por varias horas se posicionó la etiqueta “#Temblor” entre los temas de discusión más frecuentes en las publicaciones de los colombianos, tal y como sucede con cada evento similar en el país.

En redes los colombianos compartieron sus experiencias durante el movimiento telúrico - crédito @Adriau/x

Asimismo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció a través de su cuenta oficial de la red social X explicando que tan pronto se produjo el sismo se activaron los servicios de socorro de la ciudad, en articulación con la Secretaria de Gestión del Riesgo. Por eso, anunció que, aunque no se registraron afectaciones físicas ni situaciones de riesgo para los ciudadanos, continúan en monitoreo constante de la situación.

“Caleños, a las 7:16 p.m. se sintió un sismo en varios sectores de Cali. El epicentro fue en El Dovio, Valle. De inmediato, junto con @RiesgoCali y los organismos de socorro, iniciamos un barrido por la ciudad: no hay afectaciones ni situaciones de riesgo. Seguimos en monitoreo permanente”, escribió el mandatario caleño.

El alcalde de Cali informó
El alcalde de Cali informó que no se registraron afectados - crédito @alejoeder/x

Por su parte, el SGC recordó que esta zona del país está atravesada por distintas fallas tectónicas, lo que la convierte en una de las más activas sísmicamente de la región. Sumado a la profundidad del evento, fue un factor que permitió que el movimiento se sintiera en amplias zonas, aunque no causara graves afectaciones.

A su vez, la entidad anunció que la red de 339 estaciones sísmicas distribuidas por todo el territorio permitió realizar un monitoreo inmediato y entregar boletines actualizados a las autoridades regionales sobre el panorama en todo el país.

Las autoridades municipales y departamentales de Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, así como organismos de socorro y el sistema de gestión del riesgo, instaron a la serenidad y pidieron que cualquier daño o incidente fuera reportado oportunamente para atender situaciones derivadas del sismo.

Los colombianos en redes divulgaron grabaciones improvisados del momento - crédito @AndresOspinaVel/x

A su vez, las autoridades recordaron que, ante un movimiento telúrico, es fundamental mantener la calma, evitar correr, protegerse bajo superficies sólidas o junto a muros estructurales lejos de objetos que puedan caer, no usar ascensores, y esperar a que pase el sismo para verificar el estado de las edificaciones antes de entrar.

También recomendaron tener un plan familiar y un kit de emergencias, interrumpir servicios de gas, agua y electricidad si es seguro hacerlo, utilizar el teléfono solo para reportar incidencias a líneas oficiales, mantenerse atentos a posibles réplicas, seguir las indicaciones de organismos de socorro y evitar difundir información no confirmada.

