Miguel Polo Polo responsabilizó al Gobierno actual por la muerte de Miguel Uribe: “Tienes las manos manchadas de sangre”

El congresista expresó su indignación por la muerte del senador y aseguró que el Gobierno desatendió reiteradas peticiones de protección para el precandidato, lo que habría facilitado el trágico desenlace

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El representante opositor responsabilizó a
El representante opositor responsabilizó a la administración de Gustavo Petro por el fallecimiento del senador, señalando que se ignoraron múltiples solicitudes para reforzar la seguridad del precandidato presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa

La madrugada del lunes 11 de agosto se confirmó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, tras permanecer dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe.

La noticia continúa generando comentarios y reacciones en particular de los opositores al Gobierno nacional.

El representante a la Cámara, en la oposición, Miguel Polo Polo, por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X responsabilizó al actual Gobierno por la muerte de Miguel Uribe Turbay, y afirmó: “ @petrogustavo tienes las manos manchadas de sangre”.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo culpó al Gobierno por la muerte de Miguel Uribe Turbay y señaló que existieron reiteradas solicitudes para reforzar la seguridad del precandidato, que no fueron atendidas.

Polo Polo afirmó que el presidente Gustavo Petro ignoró las peticiones de Uribe Turbay y reiteró su responsabilidad en los hechos, de acuerdo con sus palabras.

“Colombia y el mundo no puede olvidar que, si hay un responsable de que la luz de Miguel se apagara, ese es el gobierno actual. Miguel pidió 25 veces que se reforzara su esquema de seguridad, y 25 veces Petro le dijo que NO. @petrogustavo, tienes las manos manchadas de sangre”, escribió en su cuenta de X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Las palabras de Miguel Polo Polo provocaron respuestas inmediatas.

La concejala de Cali, Ana Erazo, lo criticó por, según ella, intentar politizar la situación y señaló que buscaba aprovechar la tragedia para obtener beneficios políticos.

Erazo lo calificó como alguien que busca generar indignación para ganar el apoyo de sectores radicales y cuestionó su aporte al debate público.

