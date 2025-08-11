Este fue el reporte de la Fundación Santa Fe tras la muerte de Miguel Uribe Turbay - crédito X

Durante la madrugada del lunes 11 de agosto, se confirmó el deceso del precandidato presidencial y Senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

El político de 39 años estuvo dos meses internado en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, donde estuvo luchando por su vida.

Cerca de las 6:30 a. m., desde el norte de la capital, Henry Gallardo, director general de la clínica, expresó en rueda de prensa: “Queremos saludarlos a todos y darles las gracias por habernos acompañado durante más dos meses en el proceso cuidado del senador Miguel Uribe”.

Reporte oficial de la Fundación Santa Fe tras el deceso del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático - crédito Cortesía

Adolfo Llinás, director médico de la Fundación Santa Fe, leyó el boletín número 17, emitido a las 6:15 a. m .: “La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a las 1: 56 de la madrugada de hoy”.

El galeano continuó diciendo que “el equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”.

El director médico de la clínica concluyó: “A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor".