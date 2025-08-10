Colombia

Violencia en Santander: en menos de 12 horas se reportaron cuatro homicidios

Las autoridades locales ya se encuentran en la búsqueda de los presuntos responsables de cada asesinato

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Las víctimas fueron ultimadas a
Las víctimas fueron ultimadas a bala - crédito Colprensa

En menos de 12 horas, cuatro homicidios en Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja han generado alarma en Santander.

Los hechos, ocurridos en distintos puntos del departamento, son materia de investigación por parte de las autoridades que buscan esclarecer las circunstancias y dar con los responsables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer caso se registró en Bucaramanga, en el barrio San Cristóbal Norte, hacia las 7:42 p.m. del sábado 9 de agosto, cuando Jhon Sneyder Vega Silva, de 34 años, fue atacado por un hombre que vestía pantalón azul, gorra multicolor, tapabocas y camisa amarilla.

El agresor se acercó a pie, desenfundó un arma de fuego y disparó sin mediar palabra. Vega Silva fue trasladado por particulares al Hospital del Norte, pero llegó sin signos vitales.

Fuentes consultadas por Blu Radio indicaron que las autoridades tratan el caso como un presunto ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato.

Jhon Vega Silva recibió varios
Jhon Vega Silva recibió varios impactos de bala - crédito Pexels

Poco después, el segundo homicidio se presentó cerca del puente El Bueno, en la vía Bucaramanga-Girón. La víctima fue Fabián David Luna Gómez.

Según el reporte de las autoridades, Luna Gómez se encontraba con una mujer y ambos presuntamente consumían sustancias alucinógenas cuando se materializó el ataque.

La víctima, quien era domiciliario, intentó escapar, pero fue alcanzado y recibió tres disparos en la cabeza.

Aunque las autoridades llegaron inmediatamente al lugar tras el aviso de la comunidad, el hombre ya no tenía signos vitales.

El CTI se encargó de
El CTI se encargó de hacer el levantamiento de Fabián David Luna Gómez - crédito @CTI/Sitio web

En Barrancabermeja, la violencia cobró dos vidas. Uno de los hechos ocurrió en el barrio San Martín, sector la Ladrillera, donde Yorman Gutiérrez Cano, de 22 años, fue asesinado mientras realizaba labores junto a su padre.

El coronel Ángel Vivas, comandante de la Policía del Magdalena Medio, afirmó que dos hombres armados llegaron a pie, ubicaron al joven y le dispararon en tres ocasiones, causándole la muerte inmediata.

El cuarto homicidio tuvo lugar alrededor de las 3:00 a.m. en la comuna 4, sector de la Península.

La víctima, un joven aun sin identificar, fue baleada y trasladada por la Policía a la Clínica Magdalena, donde llegó sin signos vitales.

El CTI de la Fiscalía adelanta las labores de identificación y la investigación del caso. Por su parte, las autoridades desplegaron operativos especiales en las zonas afectadas para dar con los responsables y frenar la violencia.

Joven de 20 años y su mamá fueron atacadas con arma blanca en Bucaramanga

Un caso grave de violencia de género ocurrió la madrugada del martes 5 de agosto de 2025 en Bucaramanga, Santander.

Dos mujeres, madre e hija, resultaron gravemente heridas tras ser atacadas con arma blanca en su domicilio, ubicado en el barrio María Paz, al norte de la capital departamental. El hecho fue reportado cerca de las 5:20 a.m.

Crédito: Suministrado a Infobae

Krisney Albano García Medina, de 24 años, recibió al menos 20 puñaladas durante el ataque. De acuerdo con el reporte, “la joven registró 15 heridas en el brazo izquierdo y cuatro en la región pectoral”.

El agresor, identificado preliminarmente como expareja sentimental de la víctima, irrumpió en la vivienda después de aprovechar la salida del padre de la joven. En la casa se encontraban la joven, su madre y un hijo menor de edad.

La madre de Krisney, Deside Coromoto Medina, de 51 años, intentó intervenir para proteger a su hija y también fue atacada.

Según reporte de las autoridades, “sufrió nueve heridas provocadas con arma blanca: dos en los brazos, dos en el cuello, dos en la espalda y una en la región cervical”.

De la fundación Mujer y Futuro rechazaron los hechos de violencia de género en el departamento - crédito Redes sociales/Facebook

Tras cometer la agresión, el hombre huyó del lugar y permanece prófugo, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda e investigación.

Ambas víctimas recibieron atención inicial en el Hospital del Norte y, debido a la gravedad de las lesiones, fueron remitidas al Hospital Universitario de Santander, donde siguen bajo estricto control médico. El hijo menor, que presenció los hechos, no resultó lesionado.

La Fundación Mujer y Futuro, indicó que solo en agosto se han registrado cinco casos graves de violencia contra la mujer en Santander y que este tipo de hechos exige retaliación jurídica e intervención prioritaria.

Temas Relacionados

Violencia en SantanderHomicidio en SantanderAsesinato en SantanderCrimen en SantanderAsesinato en BucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Defensa resaltó las incautaciones de cocaína en 2025: se han decomisado 601 kilos hasta el momento

Según el general (r) Pedro Sánchez, Colombia alcanzó en 2025 su mayor cifra histórica de incautaciones de cocaína como resultado de operativos conjuntos entre fuerzas militares, de Policía y apoyo internacional

Ministerio de Defensa resaltó las

“Hay una tremenda amenaza de exterminio de la oposición”: Paloma Valencia por condena a Álvaro Uribe y atentado contra Miguel Uribe

Valencia atribuye la ofensiva contra el expresidente a sectores de izquierda representados por el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro

“Hay una tremenda amenaza de

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Black, atleta del Putumayo que en 2023 fue tendencia por renunciar al ‘reality’ de supervivencia, habló de la transformación de su vida luego de crear contenido para adultos: “Tuve una revelación que me acercó a Dios”

De OnlyFans a pastor: exparticipante

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

En un video publicado en redes sociales se observa cómo dos cuerpos empacados en bolsas son llevados en motocicletas, vulnerando todos los protocolos judiciales establecidos para el levantamiento de víctimas de homicidio

Personas tienen que recoger y

Procuraduría pidió medidas urgentes para preservar el Cementerio Central de Bogotá tras evidenciar deterioro en bóvedas y espacios comunes

El Ministerio Público le solicitó a las autoridades tanto de la ciudad como nacionales que proporcionen datos sobre el estado actual del óvalo histórico en el Cementerio Central de Bogotá

Procuraduría pidió medidas urgentes para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque armado contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: esto se sabe

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Hernán Orjuela se despachó contra

Hernán Orjuela se despachó contra los que cometieron desmanes en el Movistar Arena de Bogotá

Sofía Vergara reveló su ingrediente secreto para mantener una piel hidratada y brillante: “Me envuelvo en plástico y a dormir”

La cantante Francy confesó la obsesión que tuvo por las cirugías estéticas: llegó a realizarse hasta nueve procedimientos en un solo día

Jaziel, exparticipante de ‘La voz kids’, sorprendió con relato sobre el abuso del que fue víctima durante años: “Mi padrastro está libre”

Paola Jara cumplió el sueño de una fan: la dejó subir a la tarima para cantar con ella durante un concierto en Antioquia

Deportes

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma,

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Community Shield con el Crystal Palace: vencieron al Liverpool por penales

Nairo Quintana dejó ver la herida que sufrió tras su fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que lo dejó por fuera de la competencia

Video: Andrés Llinás reaparece tras su operación y envía emotivo mensaje a los hinchas de Millonarios

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”