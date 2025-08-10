Violencia en Santander: en menos de 12 horas se reportaron cuatro homicidios

Las víctimas fueron ultimadas a bala - crédito Colprensa

En menos de 12 horas, cuatro homicidios en Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja han generado alarma en Santander.

Los hechos, ocurridos en distintos puntos del departamento, son materia de investigación por parte de las autoridades que buscan esclarecer las circunstancias y dar con los responsables.

El primer caso se registró en Bucaramanga, en el barrio San Cristóbal Norte, hacia las 7:42 p.m. del sábado 9 de agosto, cuando Jhon Sneyder Vega Silva, de 34 años, fue atacado por un hombre que vestía pantalón azul, gorra multicolor, tapabocas y camisa amarilla.

El agresor se acercó a pie, desenfundó un arma de fuego y disparó sin mediar palabra. Vega Silva fue trasladado por particulares al Hospital del Norte, pero llegó sin signos vitales.

Fuentes consultadas por Blu Radio indicaron que las autoridades tratan el caso como un presunto ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato.

Poco después, el segundo homicidio se presentó cerca del puente El Bueno, en la vía Bucaramanga-Girón. La víctima fue Fabián David Luna Gómez.

Según el reporte de las autoridades, Luna Gómez se encontraba con una mujer y ambos presuntamente consumían sustancias alucinógenas cuando se materializó el ataque.

La víctima, quien era domiciliario, intentó escapar, pero fue alcanzado y recibió tres disparos en la cabeza.

Aunque las autoridades llegaron inmediatamente al lugar tras el aviso de la comunidad, el hombre ya no tenía signos vitales.

En Barrancabermeja, la violencia cobró dos vidas. Uno de los hechos ocurrió en el barrio San Martín, sector la Ladrillera, donde Yorman Gutiérrez Cano, de 22 años, fue asesinado mientras realizaba labores junto a su padre.

El coronel Ángel Vivas, comandante de la Policía del Magdalena Medio, afirmó que dos hombres armados llegaron a pie, ubicaron al joven y le dispararon en tres ocasiones, causándole la muerte inmediata.

El cuarto homicidio tuvo lugar alrededor de las 3:00 a.m. en la comuna 4, sector de la Península.

La víctima, un joven aun sin identificar, fue baleada y trasladada por la Policía a la Clínica Magdalena, donde llegó sin signos vitales.

El CTI de la Fiscalía adelanta las labores de identificación y la investigación del caso. Por su parte, las autoridades desplegaron operativos especiales en las zonas afectadas para dar con los responsables y frenar la violencia.

Joven de 20 años y su mamá fueron atacadas con arma blanca en Bucaramanga

Un caso grave de violencia de género ocurrió la madrugada del martes 5 de agosto de 2025 en Bucaramanga, Santander.

Dos mujeres, madre e hija, resultaron gravemente heridas tras ser atacadas con arma blanca en su domicilio, ubicado en el barrio María Paz, al norte de la capital departamental. El hecho fue reportado cerca de las 5:20 a.m.

Krisney Albano García Medina, de 24 años, recibió al menos 20 puñaladas durante el ataque. De acuerdo con el reporte, “la joven registró 15 heridas en el brazo izquierdo y cuatro en la región pectoral”.

El agresor, identificado preliminarmente como expareja sentimental de la víctima, irrumpió en la vivienda después de aprovechar la salida del padre de la joven. En la casa se encontraban la joven, su madre y un hijo menor de edad.

La madre de Krisney, Deside Coromoto Medina, de 51 años, intentó intervenir para proteger a su hija y también fue atacada.

Según reporte de las autoridades, “sufrió nueve heridas provocadas con arma blanca: dos en los brazos, dos en el cuello, dos en la espalda y una en la región cervical”.

Tras cometer la agresión, el hombre huyó del lugar y permanece prófugo, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda e investigación.

Ambas víctimas recibieron atención inicial en el Hospital del Norte y, debido a la gravedad de las lesiones, fueron remitidas al Hospital Universitario de Santander, donde siguen bajo estricto control médico. El hijo menor, que presenció los hechos, no resultó lesionado.

La Fundación Mujer y Futuro, indicó que solo en agosto se han registrado cinco casos graves de violencia contra la mujer en Santander y que este tipo de hechos exige retaliación jurídica e intervención prioritaria.