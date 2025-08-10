Nicolás Petro, hijo del presidente, causa controversia con foto tomada en la Casa de Nariño, en medio de su caso judicial

Nicolás Petro estuvo en la Casa de Nariño y desató una tormenta en redes por la presunta injerencia de su padre, el presidente, en su caso - crédito @nicolaspetrob/Instagram

Una publicación en las redes sociales de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, provocó una amplia ola de comentarios y críticas.

El hecho ocurrió luego de que el exdiputado del Atlántico compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece junto a su pareja, Laura Ojeda, y su hijo menor de edad, en uno de los salones de la Casa de Nariño, por lo que esta imagen fue interpretada por diversos usuarios como un acto inapropiado, debido a los procesos judiciales que enfrenta.

Petro Burgos se encuentra vinculado a investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, situación que lo mantiene en el centro del escrutinio público desde 2023, cuando se conocieron detalles de la indagación durante su periodo como diputado en la Asamblea del Atlántico. Estas pesquisas fueron ampliamente difundidas por medios nacionales, al tiempo que provocaron un debate sobre su rol y presencia en escenarios oficiales.

La fotografía que circula en redes sociales muestra a Nicolás Petro en un espacio reconocido del Palacio Presidencial, acompañado por Ojeda y el hijo que tienen en común, Luka. En la publicación, que fue compartida inicialmente a manera de mensaje de amor, pero fue replicada por diferentes cuentas, lo que incrementó la controversia.

Nicolás Petro compartió en Instagram una fotografía con su pareja y su hijo en la Casa de Nariño, lo que provocó críticas - crédito @nicolaspetrob/Instagram

En otras ocasiones, la misma Laura Ojeda compartió fotografías en los pasillos de la Casa de Nariño junto a su hijo, lo que no provocó reacciones negativas al ser visto como un hecho familiar vinculado al presidente. Sin embargo, la presencia de Nicolás Petro en la sede presidencial generó una respuesta distinta, con críticas que apuntan a su condición de investigado por presuntos delitos.

En el post, se incluyó como pie de foto la frase: “Ellos son la razón de mí corazón llenito de amor y agradecimiento 🩵💙❤️Los AMO infinito♾️”. Sin embargo, el mensaje no fue bien recibido por gran parte de la comunidad digital, donde varios usuarios expresaron su inconformidad ante lo que consideran un lento avance en el proceso judicial que involucra al hijo del presidente.

Algunos de los comentarios que más resaltaron fueron: “Un año y para Canadá 👍”; “Le queda un año, disfruten”; “Dios los siga bendiciendo 🙌”; “No le presten atención a esa gente envidiosa se ven Bellos que nuestro padre celestial los siga guardando hacen una hermosa familia”.

Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, ha estado en la Casa de Nariño junto a su hijo, teniendo en cuenta que son familia del presidente Gustavo Petro - crédito @lauraojedae/Instagram

Esta es la razón por la que Nicolás Petro está bajo la lupa de la Fiscalía por dos delitos

El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos se hizo público a comienzos de 2023, luego de que su exesposa, Daysuris “Day” Vásquez, lo señalara de recibir dinero proveniente de exnarcotraficantes y empresarios cuestionados para la campaña presidencial de 2022, sin que el mandatario tuviera conocimiento.

La barranquillera aseguró que su entonces pareja habría retenido una parte de esos fondos para fines personales, lo que derivó en acusaciones por los mencionados delitos.

Las declaraciones de Vásquez fueron entregadas en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, en la que describió detalles de los supuestos hechos. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación de oficio que llevó, en julio de 2023, a la captura de Nicolás Petro y de la propia mujer. En las audiencias posteriores, el ente acusador imputó los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del Atlántico.

Desde 2023, Nicolás Petro está vinculado a una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntamente recibir dineros ilegales durante la compañía de su padre - crédito @nicolaspetrob/Instagram

Situación actual del proceso

Inicialmente, Nicolás Petro manifestó su intención de colaborar con la justicia y reconoció haber recibido dinero de varias personas, entre ellos Samuel Santander Lopesierra y el hijo de Alfonso Hilsaca, sin embargo, aclaró que el presidente no estuvo al tanto de estas transacciones. Con esa versión, logró un preacuerdo con la Fiscalía, pero más tarde se retractó y decidió ir a juicio.

El caso se encuentra hoy en la audiencia preparatoria, donde la Fiscalía y la defensa discuten la admisión de pruebas para el juicio oral. Los abogados del procesado solicitaron que se excluyan las declaraciones que él mismo dio durante su colaboración inicial, alegando que no pueden ser usadas tras la ruptura del preacuerdo.