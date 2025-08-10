Los 10 nombres de futbolistas colombianos más extraños, uno de ellos son los meses del calendario: “Son unos visionarios”

Creadora de contenido dio su top de futbolistas colombianos con los nombres "más extraños" - crédito @Soy.mumu/Tiktok

En el fútbol, ciertos nombres permanecen en la memoria colectiva con la misma fuerza que sus logros deportivos. Figuras como el argentino Lionel Messi, el brasileño Ricardo Kaká o el colombiano Radamel Falcao García son recordados no solo por su talento, también porque sus nombres quedaron asociados a momentos clave en la historia del deporte.

Para algunos, el significado de los nombres puede ser interpretado como un presagio de lo que será esa persona en el futuro y esta teoría, en el mundo del fútbol, no es la excepción.

Futbolistas como Efmamj jasond González, Zinedine Zidane Bedoya y Elybelton Palacios integran el selecto grupo cuya identidad trasciende por lo peculiar de sus nombres, mientras otros jugadores siguen desarrollando su carrera lejos de los reflectores y sin el mismo reconocimiento mediático.

La cuenta de TikTok Soymumu se dio a la tarea de recopilar a los futbolistas colombianos con los nombres más inusuales, abarcando tanto figuras de la primera división como de categorías inferiores. En sus publicaciones, la creadora realiza menciones honoríficas y comenta detalles sobre cada caso, a menudo mencionando con tono irónico la creatividad de las familias al bautizarlos.

“El top de nombres extraños lo saqué de jugadores que, más allá de su talento o recorrido, tienen nombres espectaculares”, introduce la tiktoker. Entre las menciones honoríficas, décimo y noveno lugar, se encuentra Néiser David Villarreal Quiñones, extremo de Millonarios, y Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, mediapunta en Junior de Barranquilla y elegido Mejor Futbolista de Sudamérica en 2014.

El top elaborado por Soymumu lo encabeza Helibelton Palacios, actual jugador de Millonarios. Entre risas, la creadora destaca: “Helibelton es uno de mis favoritos, solo con escuchar el nombre ya uno lo recuerda”. Stalin Mota, exvolante profesional, ocupa el séptimo puesto tras su retiro del fútbol.

En sexto lugar figura Dahwling Leudo, jugador oriundo de Quibdó (Chocó). Sobre este mediocampista, la creadora comenta: “Casi no me aprendo ese nombre. Me demoré demasiado viendo cómo se escribía, porque, además, la hache es intermedia. Mi teoría es que se lo pusieron en honor a Darwin y de pronto se equivocaron al escribirlo”.

El quinto puesto corresponde a Michael Nike Gómez, delantero nacido en Barrancabermeja (Santander), actualmente en el Rayo Zuliano de la Primera División de Venezuela. La tiktoker analiza su caso: “Este es el tipo de situaciones que lo dejan a uno pensando. Sus papás son unos visionarios. Los papás de él son los reyes de la manifestación. Michael Nike”.

En el cuarto lugar, Heisen Hower Izquierdo Rentería, centrocampista nacido en Cali en 1995, no solo destaca por su nombre, sino por la singular elección de sus padres.

“Para este apellido pongámosle un nombre que no tenga absolutamente nada que ver con el apellido, ni con el país, ni con la ciudad. Si me lo preguntas, los papás de Heisen Hower Izquierdo eran unos grandes visionarios. La verdad, yo creo que nunca jugó en la Selección, porque si no, yo me acordaría”, comenta la creadora.

“El tercer lugar es para Beckham David Castro”, señala la tiktoker, mientras que la medalla de plata es para Zinedine Zidane Bedoya, joven promesa de solo quince años en el fútbol colombiano. “Lo que me parece demasiado de loco es que el cabezazo de Zidane en el Mundial fue en el 2006. No había nacido”.

En primer lugar, aparece Efmamj Jasond González, apodado el “Almanaque” González o el “Calendario” González. El origen de su nombre tiene explicación: sus padres lo formaron a partir de las iniciales de todos los meses del año. “No sabían cómo escoger un solo mes del año, todos les gustaban y por eso le pusieron así”, cuenta Soymumu.

La creadora de contenidos reflexiona sobre la influencia de estos nombres en la carrera de los futbolistas: “Me encanta la creatividad que tienen las personas para ponerle nombres a los hijos y me encanta que los papás saben que los hijos antes de nacer van a ser futbolistas profesionales”.