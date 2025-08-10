Justicia por mano propia en Bucaramanga: la comunidad prendió fuego moto de presuntos ladrones

Los vecinos de un sector en el centro de Bucaramanga incendiaron la moto que pertenecía a dos presuntos ladrones - crédito VisualesIA y @CaracolBga/X

La imagen de una motocicleta envuelta en llamas en pleno centro de Bucaramanga se propagó rápidamente en redes sociales, acompañada de mensajes que señalaban a sus ocupantes como presuntos responsables de un intento de robo.

El vehículo, reducido a pérdida total, se convirtió en símbolo de la reacción colectiva de una comunidad que, ante la sospecha de un delito, optó por tomar la justicia en sus manos. Este episodio, registrado en video y difundido ampliamente, ilustra la tensión social que puede surgir cuando la percepción de inseguridad se combina con la inmediatez de la respuesta ciudadana.

En hechos producidos este sábado 9 de agosto sobre la carrera 15, uno de los sectores de más movimiento en Bucaramanga, los dos individuos fueron interceptados por la comunidad tras ser señalados de intentar despojar de sus pertenencias a una persona en el centro de la ciudad. La intervención de los vecinos no solo frustró el supuesto robo, sino que derivó en la incineración de la motocicleta utilizada por los sospechosos.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga acudió al lugar de los hechos para controlar la conflagración. Según reportó El Tiempo, tuvieron que trasladar una máquina contra incendios para atender la emergencia.

El director de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez, indicó que desconoce los detalles del incidente, aunque presume que se trató de una represalia por parte de la comunidad ante los constantes robos en la zona.

La Policía llegó al lugar poco después y procedió a la captura de los dos implicados, según recogió el citado portal informativo, aunque hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por parte de la víctima.

Aunque no se reportaron heridos por el fuego, la motocicleta quedó completamente destruida, lo que evidencia la magnitud de la reacción colectiva. Pero ahora, sin la declaración de la persona afectada, las autoridades enfrentan dificultades para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.

Bucaramanga reporta descenso en casos de hurto con su Plan Candado

A lo largo de 2025, la alcaldía de Jaime Andrés Beltrán anunció que la cantidad de robos en la capital de Santander viene descendiendo, gracias a una serie de medidas conocidas como el Plan Candado, que busca una mayor severidad en la aplicación del Código Nacional de Seguridad, con el apoyo de la Policía Nacional y la propia comunidad bumanguesa.

En la página oficial de la entidad gubernamental, se reportó hasta marzo una disminución en los casos de hurto del 37%, pasando de 1.253 en 2024 a 794 en el primer trimestre. El hurto a residencias también tuvo un descenso hasta el 39%, mientras que el hurto a establecimientos comerciales también vio un descenso del 55%.

En el reporte de mayo pasado, los resultados reflejaron una reducción del 29% en el hurto a personas, pasando de 2.724 casos en 2024 a 1.937 en 2025. El hurto a residencias cayó un 21%, mientras que el hurto al comercio disminuyó en un 51%, evidenciando una tendencia de mejoría en la seguridad ciudadana de los habitantes de Bucaramanga.

Sin embargo, y como la misma Alcaldía reconoció, pese a la efectividad en los resultados operativos, comienza a presentarse un desafío adicional para las autoridades debido a la capacidad limitada de los centros de detención policial, asegurando que se encuentra desbordada y alcanzando un 700% de ocupación.

Esta situación, descrita por la gobernanza local como “un desafío crítico y urgente para el sistema carcelario local”, presenta como próximo desafío revisar las condiciones actuales de reclusión, pero también “avanzar en la formulación de estrategias integrales que permitan atender este problema de manera sostenible”.