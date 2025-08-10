Gustavo Petro reaccionó al dictamen de salud de Miguel Uribe Turbay e hizo petición: “Se trata de lo fundamental”

Petro se pronunció en redes sociales tras darse a conocer el más reciente dictamen de salud del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia y Colprensa

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el estado de salud del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, luego del parte médico emitido por la Fundación Santa Fe, el 9 de agosto de 2025, en la que da cuenta de un agravamiento de su condición.

El mensaje del mandatario causó sorpresa, debido a la petición que hizo de priorizar la dignidad humana en el caso del congresista.

“El senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo; en su estado, no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental: la dignidad humana”, expresó Petro, sin dar claridad a quién o qué se refería con su solicitud.

Petro manifestó que, en el estado en que se encuentra Uribe Turbay, este "no debe ser manipulado", pidiendo que se priorice la dignidad humana - crédito @petrogustavo/X

