“Estamos de culo pa’ arriba”: la dura frase del cantante Alzate sobre la situación de Colombia bajo la gestión de Gustavo Petro

El cantante de música popular Jorge Andrés Alzate Ríos, reconocido artísticamente como Alzate, realizó fuertes declaraciones sobre la situación actual de Colombia durante una entrevista con la periodista española Eva Rey en su programa digital Desnúdate con Eva.

El artista fue consultado sobre su postura política y, aunque afirmó no inclinarse por ninguno de los dos extremos representados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario Gustavo Petro, dejó clara una crítica directa al Gobierno nacional.

La conversación se produjo pocos días después de que el 1 de agosto de 2025 el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, fuera condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La pregunta sobre Petro y Uribe que reveló la postura del artista

En ese contexto, Eva Rey le preguntó a Alzate con cuál de los dos personajes, Uribe o Petro, se quedaría. La respuesta fue inmediata: “Ninguno de los dos; desde hace mucho rato, mi país no tiene líderes de verdad. Aquí solo hay literalmente extremos. Aquí no hay líderes (...) Y me ha tocado sentarme a hablar con muchos, con los dos extremos. Los aborrezco a los dos”.

Alzate aseguró que no se encontró con Petro, pero admitió, entre titubeos, que sí tuvo algún encuentro con Uribe Vélez, aunque evitó confirmarlo de manera directa. La comunicadora española interpretó esto como un “sí” implícito, lo que llevó a profundizar en el tema judicial del exmandatario.

El diagnóstico de un deterioro en los últimos tres años

“¿Te puedo preguntar qué ha sentido por su condena?”, indagó Rey. El artista contestó: “No me importa. No me importa. Me importa mi país. Y como estamos, estamos graves. Y sé que en los últimos cuatro años, tres años, he visto la decadencia más grande de este país que no había visto nunca. Así no me gusta ninguno de los dos extremos. Esta vez es grave lo que está sucediendo y es un S.O.S. Se nos metieron. Este país está de culo pa’ arriba en seguridad en todo y lo puedo decir yo que lo recorro”.

Durante el diálogo, Rey quiso precisar si la crítica estaba dirigida principalmente a la administración de Gustavo Petro, algo que Alzate no negó. La periodista señaló: “Entonces lo que quedó claro es que a ti, Petro no te gusta ni un pelito”.

El músico fue tajante: “Cero. Ninguno de los dos extremos”. La entrevistadora insistió: “Sí, pero me acabas de decir que en los últimos tres años la degradación ha sido mucho más grande”. Ante esto, Alzate respondió: “Es horrible. Y el que está”, a lo que Rey agregó: “El que lleva dos tres años es Petro”. Finalmente, el intérprete expresó: “Si me quieres hacer decirlo, listo, estamos de culo pa’ arriba con este señor”.

Las declaraciones del cantante se suman a un clima político marcado por la polarización y la confrontación entre seguidores y opositores del actual presidente. Alzate, conocido por éxitos como Maldita traición y Ya me cansé, dejó en claro que no se identifica con ninguna de las figuras políticas más relevantes de las últimas décadas en Colombia, pero sí manifestó su inconformidad con lo que considera un deterioro evidente en aspectos como la seguridad.

La entrevista, publicada en las plataformas digitales del programa, generó reacciones en redes sociales, en las que los seguidores y críticos debatieron sobre la pertinencia de que figuras del entretenimiento se pronuncien sobre temas políticos. Para algunos, las palabras del artista reflejan un sentir ciudadano frente a los problemas actuales; para otros, se trata de opiniones personales que pueden generar divisiones entre su público.

De esta manera, muchos usuarios comentaron: “Perdón pero y este señor quien es? Que ha hecho por el país o porque es famoso”; “Arrogante !!”; “alzate habla de Colombia pero el no vive en Colombia , a bueno y tampoco se gana un mínimo como muchas personas en Colombia jejejejeje”; “Así se habla álzate hoy estamos en la olla petristes”.