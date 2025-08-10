Colombia

Aida Victoria Merlano hizo triste revelación tras el nacimiento de Emiliano: “Cuando esté mejor, aparezco”

La creadora de contenido, que se estrenó como mamá a finales de julio, les contó a sus seguidores que su salud mental no está pasando por un buen momento

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La empresaria barranquillera compartió su
La empresaria barranquillera compartió su experiencia tras el nacimiento de su hijo, revelando el agotamiento físico y emocional que enfrenta - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores la llegada de Emiliano, su primogénito en compañía de Juan David Tejada, con quien completa casi un año de relación. A través de sus redes sociales, la barranquillera ha compartido algunos de los momentos que han marcado estas primeras semanas junto al pequeño.

Por ejemplo, las extenuantes jornadas de trasnocho para el cuidado del niño, así como el aumento del tamaño de sus senos por la producción de leche materna, cambios en las rutinas de sueño y cómo ha debido adaptarse a esta nueva rutina como madre primeriza.

Sin embargo, recientemente compartió con sus seguidores que no se encuentra bien emocionalmente y su salud mental se ha visto afectada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Aida Victoria Merlano no se
Aida Victoria Merlano no se siente bien emocionalmente tras el nacimiento de Emiliano - crédito @letengoelchisme/IG

Así lo expuso la creadora de contenido a través de una de sus InstaStories, donde aparece cargando al pequeño y se refleja en el espejo, sentada y visiblemente cansada.

De acuerdo con Merlano Manzaneda, esta situación por la que atraviesa la tienen “full bajoneada” y se debe a un cambio en su situación hormonal, por lo que dejó un mensaje esperanzador: “Cuando esté mejor, aparezco”, concluyó.

Esto desató una ola de mensajes de apoyo a la emprendedora, que destacó por los buenos consejos que recibió de parte de sus seguidores, entre los que destacan: “Es una de las etapas más complejas del embarazo, disfrútala”; “estás pasando por esa etapa de ser madre primeriza y sentir que no puedes con todo”; “se llama estrés o depresión post-parto, bendiciones Aida”; “es normal, no te estreses, estabas acostumbrada a otras dinámicas”, entre otros.

Cómo ha logrado recuperar su figura tan rápido

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido ha recibido cientos de comentarios, pues a pocos días de haber dado a luz, su figura luce radiante.

Esto llevó a que sus seguidores preguntaran si al salir del parto se sometió a una liposucción, a lo que respondió: “Mi muñeca hermosa, en este cuerpo no hay lipo. ¿Y sabes lo que no hay tampoco? Nalgas. Eso se desapareció. Yo las vi cuando me preñaron y las dejé de ver cuando parí. ¡Dios mío! Pero bueno, si pude una vez, puedo dos y tres, porque mis nalgas eran de gimnasio”, dijo entre risas.

Los seguidores destacaron la sorprendente
Los seguidores destacaron la sorprendente recuperación física de Merlano tras el nacimiento de su primer hijo - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Esto llevó a que la también empresaria compartiera los trucos que, según ella, han sido claves para recuperar su figura, y que pueden servir también a mujeres que no estén en la misma etapa de la vida.

“Hipopresivos. Busquen en Google: tutorial de hipopresivos. Son unos ejercicios que uno hace... eso es magia. Me fajé desde el primer momento: faja posparto, nada de fajas convencionales. Por otro lado, alimentación saludable. A mí los lácteos me inflaman, así que: cero lácteos y cero azúcar. ¿Me he dado gusticos? Sí, dos veces, pero hasta ahí”, explicó.

Así ha sido su experiencia como mamá

La barranquillera aprovechó la oportunidad para bromear sobre la situación con Emiliano - crédito @aidavictoriam/IG

Según contó en sus redes sociales a través de una divertida publicación, le está yendo maravilloso: días llenos de magia y color. Sin embargo, reconoció que su apariencia actual podría asemejarse a la de una bruja, debido a su aspecto desaliñado.

Por otro lado, entre risas, aprovechó para bromear sobre la etapa que vive junto a Emiliano, a la que describió como unas “pijamadas deliciosas”, en las que tiene la oportunidad de despertarse cada dos horas con los llantos del niño.

“Nos despertamos cada dos horas, ¿y dormir pa’ qué? Después de esto me voy a volver vegana, yo no vuelvo a tomar ningún producto lácteo… ¡pobres vacas!”, concluyó la barranquillera entre risas y lamentos por la situación con el pequeño Emiliano.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoHijo de Aida Victoria MerlanoEmilianoJuan David TejadaDepresión pospartoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Alejandro Riaño está estrenando amor: el comediante presentó a su nueva novia tras ser captado en concierto de Fuerza Regida

El intérprete del personaje Juanpis González hizo pública su actual relación sentimental y presentó a la mujer que le ‘robó’ el corazón luego de su separación de María Manotas: la pareja ya había sido pillada muy romántica en el Movistar Arena de Bogotá

Alejandro Riaño está estrenando amor:

Hallaron cuerpo sin vida y con múltiples puñaladas en Barranquilla

La víctima, que presentaba heridas por arma blanca, se trataría de un habitante en condición de calle

Hallaron cuerpo sin vida y

En extraños sucesos, niña de 12 años murió luego de recibir un disparo en Rionegro, Antioquia

La menor de edad se encontraba pescando con su padre a orillas del río, cuando un hombre les disparó, impactándola de gravedad

En extraños sucesos, niña de

Esta es la ley que aprobó el Congreso y que ahora tiene a 1.102 municipios debiendo unos 50 billones de pesos, según el Gobierno

Ante la Corte Constitucional ya cursa una demanda interpuesta por el Ministerio de Hacienda, argumentando un grave hueco fiscal para la Nación y las administraciones locales, incluida la de Bogotá

Esta es la ley que

Desmantelan depósito ilegal del Clan del Golfo con arsenal de guerra en Bolívar

Las tropas militares indicaron que este centro de acopio era utilizado por el grupo armado para sostener su presencia y capacidad de fuego en la región

Desmantelan depósito ilegal del Clan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Riaño está estrenando amor:

Alejandro Riaño está estrenando amor: el comediante presentó a su nueva novia tras ser captado en concierto de Fuerza Regida

Yina Calderón reveló que participó en casting para presentación, pero luego desistió porque “no había mucho dinero de por medio”

Carla Giraldo envió contundente mensaje a quienes critican su nueva relación sentimental, y presumió a su joven novio

Valentina Taguado, de ‘Masterchef Celebrity’, respondió a las críticas por ayudar a Valeria: “No los han querido pero nadita”

Los alucines y otros podcasts que necesitas escuchar en Spotify Colombia el fin de semana

Deportes

Video: Andrés Llinás reaparece tras

Video: Andrés Llinás reaparece tras su operación y envía emotivo mensaje a los hinchas de Millonarios

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista