Aida Victoria Merlano hizo triste revelación tras el nacimiento de Emiliano: “Cuando esté mejor, aparezco”

La empresaria barranquillera compartió su experiencia tras el nacimiento de su hijo, revelando el agotamiento físico y emocional que enfrenta - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores la llegada de Emiliano, su primogénito en compañía de Juan David Tejada, con quien completa casi un año de relación. A través de sus redes sociales, la barranquillera ha compartido algunos de los momentos que han marcado estas primeras semanas junto al pequeño.

Por ejemplo, las extenuantes jornadas de trasnocho para el cuidado del niño, así como el aumento del tamaño de sus senos por la producción de leche materna, cambios en las rutinas de sueño y cómo ha debido adaptarse a esta nueva rutina como madre primeriza.

Sin embargo, recientemente compartió con sus seguidores que no se encuentra bien emocionalmente y su salud mental se ha visto afectada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Aida Victoria Merlano no se siente bien emocionalmente tras el nacimiento de Emiliano - crédito @letengoelchisme/IG

Así lo expuso la creadora de contenido a través de una de sus InstaStories, donde aparece cargando al pequeño y se refleja en el espejo, sentada y visiblemente cansada.

De acuerdo con Merlano Manzaneda, esta situación por la que atraviesa la tienen “full bajoneada” y se debe a un cambio en su situación hormonal, por lo que dejó un mensaje esperanzador: “Cuando esté mejor, aparezco”, concluyó.

Esto desató una ola de mensajes de apoyo a la emprendedora, que destacó por los buenos consejos que recibió de parte de sus seguidores, entre los que destacan: “Es una de las etapas más complejas del embarazo, disfrútala”; “estás pasando por esa etapa de ser madre primeriza y sentir que no puedes con todo”; “se llama estrés o depresión post-parto, bendiciones Aida”; “es normal, no te estreses, estabas acostumbrada a otras dinámicas”, entre otros.

Cómo ha logrado recuperar su figura tan rápido

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido ha recibido cientos de comentarios, pues a pocos días de haber dado a luz, su figura luce radiante.

Esto llevó a que sus seguidores preguntaran si al salir del parto se sometió a una liposucción, a lo que respondió: “Mi muñeca hermosa, en este cuerpo no hay lipo. ¿Y sabes lo que no hay tampoco? Nalgas. Eso se desapareció. Yo las vi cuando me preñaron y las dejé de ver cuando parí. ¡Dios mío! Pero bueno, si pude una vez, puedo dos y tres, porque mis nalgas eran de gimnasio”, dijo entre risas.

Los seguidores destacaron la sorprendente recuperación física de Merlano tras el nacimiento de su primer hijo - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Esto llevó a que la también empresaria compartiera los trucos que, según ella, han sido claves para recuperar su figura, y que pueden servir también a mujeres que no estén en la misma etapa de la vida.

“Hipopresivos. Busquen en Google: tutorial de hipopresivos. Son unos ejercicios que uno hace... eso es magia. Me fajé desde el primer momento: faja posparto, nada de fajas convencionales. Por otro lado, alimentación saludable. A mí los lácteos me inflaman, así que: cero lácteos y cero azúcar. ¿Me he dado gusticos? Sí, dos veces, pero hasta ahí”, explicó.

Así ha sido su experiencia como mamá

La barranquillera aprovechó la oportunidad para bromear sobre la situación con Emiliano - crédito @aidavictoriam/IG

Según contó en sus redes sociales a través de una divertida publicación, le está yendo maravilloso: días llenos de magia y color. Sin embargo, reconoció que su apariencia actual podría asemejarse a la de una bruja, debido a su aspecto desaliñado.

Por otro lado, entre risas, aprovechó para bromear sobre la etapa que vive junto a Emiliano, a la que describió como unas “pijamadas deliciosas”, en las que tiene la oportunidad de despertarse cada dos horas con los llantos del niño.

“Nos despertamos cada dos horas, ¿y dormir pa’ qué? Después de esto me voy a volver vegana, yo no vuelvo a tomar ningún producto lácteo… ¡pobres vacas!”, concluyó la barranquillera entre risas y lamentos por la situación con el pequeño Emiliano.