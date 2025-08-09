Shakira agradeció con emotivo mensaje y dedicatoria a Chris Martin, de Coldplay, durante su concierto y levantó sospechas de un romance: “Gracias por tanto”

Shakira conmueve al dedicarle unas palabras a Chris Martin - crédito @Shakira / Instagram

Durante uno de los conciertos recientes de su gira Las mujeres ya no lloran en Los Ángeles, Shakira sorprendió al público del SoFi Stadium al dedicar la emblemática canción Antología al vocalista de Coldplay, Chris Martin, quien se encontraba entre los asistentes.

La artista colombiana, reconocida por no olvidar a quienes la apoyaron en etapas difíciles, expresó en pleno escenario su gratitud hacia Martin, destacando el papel que jugó en su proceso personal y profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La canción que sigue va para todos ustedes que han estado al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento... Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes. Muchas gracias por tratar de arreglarme”, declaró Shakira antes de interpretar el tema, generando una ovación entre los presentes. Minutos después, la barranquillera hizo un guiño a la popular canción de Coldplay al afirmar: “Mi color favorito esta noche es el amarillo”, en clara referencia a la canción Yellow.

La cantante colombiana agradeció en público el apoyo de Chris Martin en momentos difíciles de su vida personal y profesional - crédito @clubshakiraperu / TikTok

La conexión entre ambos artistas no es reciente. Días antes, Shakira asistió en compañía de sus hijos al concierto de Coldplay en Miami, donde Chris Martin le rindió homenaje mencionando “Hips Don’t Lie” frente al público. Tras el show, la barranquillera compartió historias en Instagram celebrando el momento: “Hips don’t… into Yellow”, acompañando sus palabras con instantáneas junto a sus hijos y la banda.

“¡Nunca pensé que iba a escuchar esto. Gracias Coldplay por mencionarme; es una de mis canciones favoritas de ustedes. Gracias por invitarnos y por compartir tu talento, humanidad y bondad, y por enviar un mensaje de tolerancia y amor al mundo. ¡Todos lo necesitamos!”, manifestó en otra publicación.

En su feed, Shakira subió una fotografía donde posa junto a sus hijos y los integrantes de Coldplay, agradeciendo nuevamente la invitación y el cariño recibido: “¡Gracias por invitarnos a ser parte de un momento tan especial y gracias también por sus amables palabras”.

El británico asistió como un espectador más al concierto de la "loba" en Los Ángeles - crédito @shakira/IG

Estos intercambios de gestos y palabras entre Shakira y Chris Martin han despertado rumores en redes sociales que apuntan a un posible coqueteo entre los cantantes. Sin embargo, esto hace parte de especulaciones de los fans de la barranquillera.

Shakira logra hito sin precedentes en Los Ángeles con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira consolidó su posición como una de las figuras más influyentes de la música internacional al convertirse en la primera mujer latina y única artista extranjera en agotar dos noches consecutivas en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Los conciertos, realizados el 4 y 5 de agosto de 2025, reunieron a más de 90.000 asistentes, con más de 45.000 boletos vendidos por show. Este logro coloca a la barranquillera al nivel de artistas como Taylor Swift, Beyoncé y Pink, al compartir el récord del doble lleno total en este escenario.

Tras sus presentaciones, Shakira agradeció a su audiencia a través de las redes sociales: “¡Los Ángeles! ¡Muchas gracias! 90.000 almas en dos días es un sueño hecho realidad. Gracias, mi gente latina, por estas dos noches históricas en el SoFi Stadium. ¡Inolvidable!”. Entre los invitados al evento sobresalieron Coldplay, Becky G, Sofía Carson y el actor Matt LeBlanc.

En Colombia, la artista estableció también un nuevo récord con el mayor número de entradas vendidas en la historia local: 376.000 boletos en fechas recientes.

Shakira se igualó a Taylor Swift y Beyoncé al tener dos noches sold out en el Sofi Stadium de Los Angeles - crédito @shakira @nicolasgerardin/ Instagram

La gira arrancó en febrero en Latinoamérica, continuó en Norteamérica y ya ha superado los estándares históricos de ventas y asistencia. Según Touring Data, hasta el momento la recaudación supera los 130 millones de dólares, y las proyecciones estiman que la cifra podría ascender a 400 millones cuando concluyan las fechas ya que aún no han sido anunciados los conciertos en Europa y Asia.

El paso de Shakira por el SoFi Stadium se distinguió por una producción renovada, la interpretación inédita de temas como Men in This Town y la colaboración en vivo con Black Eyed Peas, quienes animaron al público e interpretaron junto a la colombiana la canción Girl Like Me. En el backstage y sobre el escenario, la presencia de celebridades y la respuesta del público ratifican el éxito y el impacto cultural de este tour, que sigue sumando hitos para la cantante.