Colombia

Petro afirmó que solo su gobierno “ha logrado detener la pérdida del mar” y lanzó pullas a Uribe, Santos y Duque

En medio de las tensiones fronterizas con Perú, el mandatario colombiano exaltó la gestión de su mandato y criticó la “falta de patriotismo de la oligarquía”

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Gustavo Petro afirmó que su gobierno es el único que no ha perdido territorios marítimos - crédito Colprensa y @petrogustavo/X

Un nuevo mensaje del presidente Gustavo Petro sobre temas fronterizos y soberanía territorial está causando debate en redes sociales, luego de que el primer dignatario afirmara que su mandato ha sido el único que “ha logrado detener la pérdida del mar”, en el contexto de las tensiones fronterizas que protagoniza el jefe de Estado colombiano con el gobierno peruano por la isla de Santa Rosa, en el Amazonas.

En su perfil de X, Petro publicó una imagen en la que se ven las pérdidas territoriales del país desde 1907, y los tratados vigentes con los que se cedieron esos territorios.

Con la imagen, escribió un mensaje en el que expresó que “así eran las fronteras de nuestro país, cuando lamentablemente se disolvió la gran Colombia. Juzguen la falta de patriotismo de la oligarquía que dejó perder buena parte de nuestro territorio”.

Gustavo Petro recordó las pérdidas territoriales en el país desde 1907 - crédito @petrogustavo/X

Entonces, se dirigió a sus últimos tres predecesores y los culpó de contribuir con la pérdida territorial, a juzgar por sus palabras.

“En los gobiernos de Uribe, Santos y Duque ya se venía perdiendo el mar territorial”. Entonces concluyó que “solo este gobierno logró detener la pérdida del mar”.

Gustavo Petro rechazó la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa, durante el discurso presidencial del 7 de agosto

El presidente Gustavo Petro, desde Leticia, afirmó que la isla ubicada en el río Amazonas no pertenece formalmente a ninguno de los dos países y exigió al gobierno peruano negociar una solución conforme a los tratados internacionales.

Durante la conmemoración del 7 de agosto de 2025 en Leticia, Amazonas, el presidente centró su discurso en la crisis diplomática con Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa.

El mandatario aseguró que “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, invitando al diálogo y a la cooperación bilateral.

Petro expuso que la celebración de la fecha patria tuvo lugar en Leticia, y no en el tradicional Puente de Boyacá, como mensaje en medio de la controversia sobre la isla formada en el río Amazonas.

El presidente Gustavo Petro confirmó la reunión unilateral que tendrá con Perú, tras la disputa territorial por la isla Santa Rosa - crédito @petroguistavo/X

El presidente señaló que Perú ha ocupado esa zona “de manera irregular” y enfatizó la importancia de respetar los tratados internacionales para definir conjuntamente la titularidad del territorio. “No voy a decir que la isla es colombiana, eso no dice el tratado”, expresó, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que enfrentaría Leticia en caso de perder acceso al río Amazonas.

En su intervención, agregó que “hay serios riesgos de que Leticia se quede sin acceso al río Amazonas” y denunció que Perú no ha querido sentarse a negociar, asegurando que “Perú lo violó”.

El jefe de Estado remarcó que, aunque hay ciudadanos peruanos residiendo en la isla Santa Rosa, el problema central es la autoridad que ejerce la soberanía en ese territorio.

Petro solicitó diálogo con el gobierno peruano y anunció una comisión binacional

“El problema es quién ejerce la soberanía. Discutámoslo”, sostuvo y pidió que los países involucrados discutan el límite y la vigencia del tratado de 1934, el cual, según Petro, no ha sido cumplido por el vecino país. En ese sentido, anunció la creación de una comisión binacional para inspeccionar la frontera, e insistió en la apertura de mecanismos de diálogo para definir el futuro del territorio y proteger el ecosistema amazónico.

Colombianos se disculpan con Perú y rechazan declaraciones de Gustavo Petro por isla Santa Rosa - crédito @elmuqui_/TikTok

El presidente también advirtió sobre la intención de acudir a instancias internacionales si no se logra un acuerdo directo con Perú. Recalcó que la disputa sobre la isla Santa Rosa constituye un asunto pendiente en la relación bilateral y que la prioridad debe ser la cooperación para la protección de la selva y el respeto a la soberanía nacional.

La isla Santa Rosa está ubicada cerca de la ciudad de Leticia y de la localidad peruana de Santa Rosa de Yavarí, formando parte de la zona conocida como la triple frontera, donde confluyen los límites de Colombia, Perú y Brasil.

