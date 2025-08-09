Miguel Polo Polo arremetió contra Petro y respaldó posibles bombardeos de Estados Unidos en Colombia: “Inservible e incompetente”

Miguel Polo Polo aseguró que el presidente Petro está utilizando a los menores de edad como excusa para no atacar la criminalidad - crédito Presidencia y Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo rechazó las recientes declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro, en las que dejó ver su molestia por la posibilidad de que Estados Unidos ordene bombardeos en Colombia y otros países de América Latina para enfrentar a grupos criminales relacionados con el narcotráfico.

Según el jefe de Estado, el Gobierno colombiano se ha abstenido de atacar a las organizaciones armadas por medio de bombardeos, debido a que hay riesgo de afectar a menores de edad.

“Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar capitán qué vamos a hacer porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional, no me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer”, dijo el primer mandatario en un evento de entrega de tierras llevado a cabo en Córdoba.

Petro defendió la soberanía nacional y cuestionó la efectividad de medio siglo de lucha contra las drogas - crédito X

Al respecto, el congresista Polo Polo criticó al presidente por no ordenar ataques contra los grupos armados. Su aparente inacción estaría motivando a la administración de Donald Trump a actuar en el territorio.

“El presidente de Colombia es tan inservible e incompetente que le toca a un presidente extranjero solucionar los graves problemas de inseguridad y terrorismo que vive nuestro país”, afirmó el legislador en su cuenta de X.

En ese sentido, afirmó que respalda la decisión del Gobierno norteamericano, para que cumpla con funciones que corresponden a la administración de Petro. Además, aseguró que el jefe de Estado estaría actuando como cómplice de los grupos al margen de la ley.

“¡Cómplice! Ni los rescata ni enfrenta a los criminales; por el contrario, utiliza esa excusa para seguir otorgándoles privilegios y permitirles actuar con total impunidad”, añadió.

