Álzate reveló entre lágrimas cómo enfrenta la fama en redes sociales y su relación familiar: “Me quieren ver borracho”

Álzate se destapó sobre su incapacidad de generar contenido en las redes sociales - crédito Desnudate_con_eva/Instagram

El cantante antioqueño Jorge Andrés Alzate Ríos, más conocido como Álzate, se ha destacado por su aporte a la música popular colombiana y temas como Ni que fueras la más buena, Voy a beber, Copita de licor, Maldita traición, entre otras, compartió su visión sobre la exposición mediática y las demandas actuales de las redes sociales.

Durante su participación en el programa digital Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey, el intérprete mostró un perfil más íntimo y reflexivo sobre su carrera y vida personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la entrevista, Álzate abordó las dificultades que enfrenta al adaptarse a las nuevas dinámicas digitales.

“Hoy en día no quieren mis letras, mi música, hoy en día quieren contenido que no tiene nada que ver y yo no soy capaz. Quieren que yo muestre qué tengo, quieren verme mal con mi esposa, quieren verme drogado, quieren verme borracho. Yo no tengo ni siquiera muchas veces nada que montar en las redes sociales. Puedo decir que de todos mis colegas soy el que vivo más solitario. Tengo literalmente una familia que no muestro y protejo”, explicó el artista.

Álzate indicó que en su casa la fama no es una prioridad - crédito alzatemusica / Instagram

El cantante también se refirió a episodios complejos en su vida, mencionando rumores y señalamientos en medios.

“He sido de todo, la he cagado con toda. He sido producto de escándalos y de todo. Mis padres han salido a trotar y me han visto en un semáforo, en un periódico amarillista con mi moza al lado. Y me ha tocado sentarlos y explicarles. Y en mi casa literalmente vivimos cero fama, cero excesos, una familia cristiana, hijo de misioneros, donde Álzate no existe. Soy el hermano que ha criado a mis hermanos”, relató entre lágrimas.

El cantante paisa expresó su descontento frente a la presión por generar contenido alejado de su vocación artística y la dificultad de gestionar la fama en el contexto actual.

“Para mí el éxito y la fama, siento que Dios le da al que no tiene dientes (...) Me ha quedado grande manejar, sobre todo, la actualidad. Me ha quedado demasiado grande manejar esto de no poder generar otro tipo de contenido que no sea mi música. Me quedó grande y me tiene aburrido, muy aburrido”, confesó.

Álzate relató su paso por la cárcel en Estados Unidos y adelantó su retiro de la música

En entrevista con Los 40 Colombia, Álzate habló sobre su posible retiro definitivo de la música y recordó el periodo difícil que vivió en Estados Unidos, donde permaneció cerca de ocho años.

El artista Alzate confesó que no se le da la creación de contenido que no sea música - crédito @alzatemusica/Instagram

Álzate relató que una de las experiencias que más lo marcó en el país americano fue su detención en Pasadena, California. El músico explicó que, tras salir de su trabajo en la construcción, se dirigía a su casa en un vehículo que había adquirido con su sueldo.

“Entonces, yo venía y ese hijueputa echaba más humo que una viejita fumando. Llamé la atención, porque el carro estaba quemando mucho aceite y me puse... y pasaba por ahí mirando todos esos carros y llamé mucho la atención”, dijo en la entrevista.

Según contó, una patrulla policial lo detuvo y, al no contar con los papeles de estancia legal en el país, lo arrestaron. Finalmente, logró salir de la cárcel a los dos días y evitó ser deportado, una situación diferente a la que han enfrentado otros migrantes.

“Yo estuve escapándome ocho años, ocho años sin ver a mi familia, ocho años sin venir a Colombia, sin papeles en Estados Unidos”, recordó el artista.

Álzate también habló sobre las dificultades económicas que atravesó, como el hecho de vivir en la calle durante ese periodo. Tenía tres empleos, incluyendo limpiar burdeles, trabajar en la construcción y cuidar a una anciana.

El cantante contó que también estuvo en la cárcel - crédito @los40colombia/IG

“Yo no tenía tiempo, no valía la pena tener casa”, expresó. Durante casi dos años, durmió en paraderos de buses y utilizó albergues para asearse. “Hay agua y hay jabón que le regalan a uno allá. ¿Qué más quiere? Entonces me ahorraba lo del arriendo”, agregó.

En relación con su futuro profesional, el cantante confirmó que planea lanzar algunas canciones más antes de despedirse de la música.

“Con la música en este momento, literalmente, darle unas cuantas canciones más, bombazos, antes de despedirme de esto a mis fans. Anunciar tal vez más adelante una despedida, porque no me quiero quedar trasnochando. Dejar un legado, literalmente fuerte que creo que ya lo hemos dejado y lo estamos dejando. Pero siento que necesito unos bombazos más, antes de decir adiós, necesito unas ‘Malditas traiciones’ más, unos ‘Mi venganza’, unas ‘Copitas de licor’ más, ‘Un amor verdadero’ más”, afirmó.