Petro aseguró que “Barranquilla se ha ganado el premio del empobrecimiento en Colombia”, por aumento de pobreza extrema

El presidente Gustavo Petro aseguró que el incremento del salario mínimo no está siendo útil para algunas ciudades del Caribe - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El 8 de agosto, en el evento de entrega de 6.500 hectáreas de tierra en Tierralta (Córdoba), que hacen parte de la Reforma Agraria, el presidente Gustavo Petro se refirió a la reducción de la pobreza en Colombia. Pues, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la pobreza monetaria en el país bajó a un 31,8%, el porcentaje más bajo reportado desde 2012.

En su intervención, el jefe de Estado aseguró que Bogotá destaca como la ciudad con mayor disminución de los índices de pobreza en Colombia, mientras que Barranquilla es la ciudad que más está creciendo en pobreza extrema.

“Miren esa paradoja, yo diría que Barranquilla está en un pleno proceso de empobrecimiento, pero para la prensa es la joya de la corona, porque la maneja un amigo de ellos, una familia, y mucha gente de Barranquilla se cree el cuento”, detalló el primer mandatario.

Desde su perspectiva, la problemática se está centrado, sobre todo, en el Caribe, puesto que la segunda ciudad con mayor incremento de pobreza extrema es Riohacha (La Guajira). “No sucede con Montería, no sucede con Sincelejo, no sucede con Cartagena, no sucede con Santa Marta, ni con Valledupar. Pero, Barranquilla se ha ganado el premio del empobrecimiento en Colombia al elevar la pobreza extrema más que cualquier otra ciudad”, expuso.

En ese sentido, explicó que mientras el Gobierno nacional incrementa el salario mínimo para los trabajadores, las ciudades como Bogotá se benefician mucho más que otras como Barranquilla, Cali y Riohacha.

