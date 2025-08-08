Excreadora de contenido para adultos confesó por qué dejó Onlyfans y le envió un consejo a las que quieren empezar a trabajar en la página

La modelo y creadora de contenido Angie Gómez rompió el silencio sobre su experiencia en la industria del contenido para adultos, compartiendo un contundente testimonio sobre lo que realmente implica trabajar en plataformas como Onlyfans.
A través de un extenso video compartiendo en su perfil de Tiktok, Gómez se dirigió especialmente a las mujeres que consideran incursionar en este mundo, con un mensaje claro: “Las voy a aterrizar, las voy a bajar de esa nube”.
Angie comenzó su testimonio reconociendo que no se arrepiente de haber creado contenido para adultos, pero aclaró que eso no significa que lo recomiende, porque en su experiencia tuvo que atravesar por varias situaciones incómodas y aprender la realidad de lo que pasa con el trabajo en esas páginas.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“No me arrepiento, pero jamás voy a incitar a nadie a hacerlo, porque les voy a abrir los ojos”, indicó Gómez.
Una de las principales advertencias que hizo fue sobre la falsa percepción de que este tipo de trabajo genera “plata fácil” y, sobre todo, “plata rápida”, ya que este es uno de los incentivos que tienen la mayoría de mujeres que se meten a realizar contenido para adultos, y la realidad sería totalmente diferente, según Angie Gómez.
“Si usted me dice: ‘Angie, qué hago, necesito plata rápida’, olvídese que la página azul le va a dar plata rápido”, afirmó, mientras explicaba que en su caso pasó más de un año antes de ver ingresos constantes, y durante tres años su economía fue inestable.
“Un mes daba plata, el otro no, al otro sí, al otro no…”, confesó.
Hacer contenido para OnlyFans: un proceso similar al de emprender, pero con más estigmas
En su relato, Angie hizo una comparación entre abrir una cuenta en OnlyFans y montar un negocio virtual, asegurando que se tienen que llevar a cabo los mismos procesos, esfuerzos y trabajo, por lo que recomienda más sacar adelante un emprendimiento por los frutos que este puede dar.
“El mismo proceso que tienes que hacer para posicionar tu página azul es el mismo que se necesita para posicionar una marca o una tienda online. Si tienes toda esa energía para crear contenido, mejor inviértela en un emprendimiento”, indicó la excreadora de contenido para adultos.
Según la ahora emprendedora, muchas jóvenes creen que el éxito será inmediato, pero advirtió que “si solo te conocen en tu casa, olvídate de hacer plata rápida”, pues en su experiencia entendió que solo las mujeres con gran reconocimiento artístico, como Aida Victoria Merlano, Karina García o MAV, son las que pueden lograr tener esas ganancias millonarias porque ellas ya tienen fama y posicionamiento, mientras que a las demás les toca ganarse ese espacio para obtener esas ganancias soñadas.
Más allá del aspecto económico, Angie también habló sobre los efectos psicológicos del trabajo en contenido para adultos, indicando que muy poco se habla respecto a lo que deben escuchar, ver y tolerar las mujeres que están detrás de las cámaras y las afectaciones que les deja a las que no están preparadas para recibir ese tipo de acciones.
“¿Tú estás preparada mentalmente para que piensen que eres una perra, prepago o fácil?”, preguntó, señalando que muchas personas asocian a las creadoras con estereotipos negativos que impactan su autoestima y su vida amorosa. Además, confesó lo que ella llegó a sentir y pensar cuando estaba en ese mundo.
“Yo decía: ‘¿yo sí merezco un hombre bueno? Sentía que si me enamoraba, me iban a decir: ‘Yo no te voy a tomar en serio, usted enseña la nalga por allá’”, contó.
Seguido a esto se refirió a una situación que para ella es importante tener en cuenta, pues relató cómo el contenido filtrado sin consentimiento puede destruir emocionalmente a una persona.
“He conocido amigas que cuando se les filtró contenido se escondieron por meses. (...) No solo te juzgan a ti, juzgan a toda tu familia. Yo pensaba ¿Qué va a decir mi mamá si le preguntan ‘¿Esa es su hija metiéndose un dildo?’”, mencionó y agregó que hoy en día muchos estudios que reclutan a creadoras ya cuentan con psicólogas, por el daño emocional que se puede generar.
La advertencia de la excreadora para quienes aún consideran abrir OnlyFans
Finalmente, Angie Gómez dejó una reflexión a modo de consejo: “Si usted está buscando conseguir plata fácil, no sé, ya le toca pararse en una esquina y ver si así consigue plata el mismo día, pero si usted piensa que plata fácil es, es abriendo una página azul, no. Abrir una página azul es tal cual como montar un negocio. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente la página azul es súper mal visto, tú te expones demasiado, pero es el mismo procedimiento“, puntualizó.