Colombia

Excreadora de contenido para adultos confesó por qué dejó Onlyfans y le envió un consejo a las que quieren empezar a trabajar en la página

La emprendedora colombiana compartió su experiencia sin tapujos, advirtiendo sobre los mitos y riesgos emocionales que enfrentan quienes piensan que el éxito en plataformas para adultos es inmediato o sencillo

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Angie Gómez revela la dura
Angie Gómez revela la dura realidad detrás de OnlyFans y lanza una advertencia a quienes buscan dinero fácil -crédito @tennder.med/IG

La modelo y creadora de contenido Angie Gómez rompió el silencio sobre su experiencia en la industria del contenido para adultos, compartiendo un contundente testimonio sobre lo que realmente implica trabajar en plataformas como Onlyfans.

A través de un extenso video compartiendo en su perfil de Tiktok, Gómez se dirigió especialmente a las mujeres que consideran incursionar en este mundo, con un mensaje claro: “Las voy a aterrizar, las voy a bajar de esa nube”.

Angie comenzó su testimonio reconociendo que no se arrepiente de haber creado contenido para adultos, pero aclaró que eso no significa que lo recomiende, porque en su experiencia tuvo que atravesar por varias situaciones incómodas y aprender la realidad de lo que pasa con el trabajo en esas páginas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No me arrepiento, pero jamás voy a incitar a nadie a hacerlo, porque les voy a abrir los ojos”, indicó Gómez.

El sincero testimonio de Angie
El sincero testimonio de Angie Gómez sobre el precio emocional de crear contenido para adultos - crédito @soyangiego/IG

Una de las principales advertencias que hizo fue sobre la falsa percepción de que este tipo de trabajo genera “plata fácil” y, sobre todo, “plata rápida”, ya que este es uno de los incentivos que tienen la mayoría de mujeres que se meten a realizar contenido para adultos, y la realidad sería totalmente diferente, según Angie Gómez.

“Si usted me dice: ‘Angie, qué hago, necesito plata rápida’, olvídese que la página azul le va a dar plata rápido”, afirmó, mientras explicaba que en su caso pasó más de un año antes de ver ingresos constantes, y durante tres años su economía fue inestable.

Un mes daba plata, el otro no, al otro sí, al otro no…”, confesó.

Hacer contenido para OnlyFans: un proceso similar al de emprender, pero con más estigmas

En su relato, Angie hizo una comparación entre abrir una cuenta en OnlyFans y montar un negocio virtual, asegurando que se tienen que llevar a cabo los mismos procesos, esfuerzos y trabajo, por lo que recomienda más sacar adelante un emprendimiento por los frutos que este puede dar.

Testimonio de Angie Gómez sacude mitos sobre el éxito fácil en OnlyFans - crédito @soyangiego/TikTok

“El mismo proceso que tienes que hacer para posicionar tu página azul es el mismo que se necesita para posicionar una marca o una tienda online. Si tienes toda esa energía para crear contenido, mejor inviértela en un emprendimiento”, indicó la excreadora de contenido para adultos.

Según la ahora emprendedora, muchas jóvenes creen que el éxito será inmediato, pero advirtió que “si solo te conocen en tu casa, olvídate de hacer plata rápida”, pues en su experiencia entendió que solo las mujeres con gran reconocimiento artístico, como Aida Victoria Merlano, Karina García o MAV, son las que pueden lograr tener esas ganancias millonarias porque ellas ya tienen fama y posicionamiento, mientras que a las demás les toca ganarse ese espacio para obtener esas ganancias soñadas.

Más allá del aspecto económico, Angie también habló sobre los efectos psicológicos del trabajo en contenido para adultos, indicando que muy poco se habla respecto a lo que deben escuchar, ver y tolerar las mujeres que están detrás de las cámaras y las afectaciones que les deja a las que no están preparadas para recibir ese tipo de acciones.

“¿Tú estás preparada mentalmente para que piensen que eres una perra, prepago o fácil?”, preguntó, señalando que muchas personas asocian a las creadoras con estereotipos negativos que impactan su autoestima y su vida amorosa. Además, confesó lo que ella llegó a sentir y pensar cuando estaba en ese mundo.

Gómez desaconseja a las mujeres
Gómez desaconseja a las mujeres buscar 'dinero fácil' en plataformas como OnlyFans - crédito @soyangiego/IG

“Yo decía: ‘¿yo sí merezco un hombre bueno? Sentía que si me enamoraba, me iban a decir: ‘Yo no te voy a tomar en serio, usted enseña la nalga por allá’”, contó.

Seguido a esto se refirió a una situación que para ella es importante tener en cuenta, pues relató cómo el contenido filtrado sin consentimiento puede destruir emocionalmente a una persona.

“He conocido amigas que cuando se les filtró contenido se escondieron por meses. (...) No solo te juzgan a ti, juzgan a toda tu familia. Yo pensaba ¿Qué va a decir mi mamá si le preguntan ‘¿Esa es su hija metiéndose un dildo?’”, mencionó y agregó que hoy en día muchos estudios que reclutan a creadoras ya cuentan con psicólogas, por el daño emocional que se puede generar.

La advertencia de la excreadora para quienes aún consideran abrir OnlyFans

Finalmente, Angie Gómez dejó una reflexión a modo de consejo: “Si usted está buscando conseguir plata fácil, no sé, ya le toca pararse en una esquina y ver si así consigue plata el mismo día, pero si usted piensa que plata fácil es, es abriendo una página azul, no. Abrir una página azul es tal cual como montar un negocio. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente la página azul es súper mal visto, tú te expones demasiado, pero es el mismo procedimiento“, puntualizó.

Temas Relacionados

Creadoras de contenido para adultosOnlyfansModelos OnlyfansAngie GómezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Valdez llegó como nuevo patrocinador del River Plate de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros anunció la alianza entre la empresa de café colombiana y uno de los clubes más importante de Argentina

Juan Valdez llegó como nuevo

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

En uno de los partidos más destacados de la fecha, los dos equipos llegan necesitados de resultados por la mala campaña que viven en la liga

Millonarios vs. Deportivo Cali EN

El comediante Hassam reveló cómo unos familiares ofrecieron espectáculos a su nombre y estafaron a terceros: “Eso fue un negociazo”

El humorista confesó que su identidad fue utilizada sin permiso por familiares y allegados para vender espectáculos, lo que generó pérdidas económicas y desconfianza entre sus clientes

El comediante Hassam reveló cómo

Resultados del Super Astro Luna: signo y números ganadores del 7 de agosto de 2025

Esta la lotería colombiana difundió la combinación ganadora de su último sorteo

Resultados del Super Astro Luna:

Policía entregó balance de lo ocurrido en el Movistar Arena que dejó un muerto y varios heridos

Las autoridades han iniciado una noticia criminal para identificar y judicializar a los responsables de los disturbios que provocaron lesiones y daños en el recinto

Policía entregó balance de lo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

El comediante Hassam reveló cómo

El comediante Hassam reveló cómo unos familiares ofrecieron espectáculos a su nombre y estafaron a terceros: “Eso fue un negociazo”

Concierto de Damas Gratis en Bogotá no será reprogramado tras violentos enfrentamientos en el Movistar Arena: promotores anunciaron acciones legales

Creadora de contenido demandó al presunto escolta de Melissa Gate y denunció que fue amenazada e insultada: “Temo por mi vida y por la de mi familia”

Nampa Básico reveló qué pasará con sus presentaciones en el Movistar Arena, tras los desmanes en el concierto de Damas Gratis: “Muy lamentable”

Luisa Fernanda W sobre las fans de Pipe Bueno, la confianza en su relación y sus límites personales: “No tengo que manejar nada”

Deportes

Juan Valdez llegó como nuevo

Juan Valdez llegó como nuevo patrocinador del River Plate de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

Luto en el periodismo deportivo colombiano: el cartagenero Eugenio Baena Calvo murió a los 71 años

Nairo Quintana reveló si continuará en el ciclismo profesional en el 2026: “No he tenido la fortuna ni la fortaleza de estar ganando como antes”

Así reaccionó la prensa alemana al partido de Luis Díaz ante Tottenham: “Repetidas imprecisiones”