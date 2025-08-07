Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

La situación se agrava por el confinamiento de más de 1.500 familias en el cono sur de Bolívar, quienes permanecen encerradas en sus viviendas por el temor a los bombardeos y la presencia de actores armados - crédito Comando General Fuerzas Militares de Colombia/Ueslei Marcelino/Reuters

La crisis humanitaria se ha intensificado en los últimos días en Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, donde más de 150 personas de las veredas Tierranueva y Los Robles han abandonado sus hogares, según confirmó el alcalde de ese municipio, Milton Olaya, producto de los enfrentamientos armados entre grupos armados ilegales que buscan el control de la explotación de oro en la Serranía de San Lucas.

El éxodo incluye a mineros de zonas como el corregimiento de Canelos, Mina Walter y Mina Fortuna, que, ante la falta de alimentos y el temor a los combates, optaron por desplazarse a pie hacia el casco urbano de Santa Rosa del Sur. “No tienen víveres, no tienen alimentos, y prefieren arriesgar la vida por venir a buscar sus alimentos al casco urbano de nuestro municipio Santa Rosa del Sur de Bolívar”, detalló el funcionario.

La situación se agrava por el confinamiento de más de 1.500 familias en el cono sur de Bolívar, quienes permanecen encerradas en sus viviendas por el temor a los bombardeos y la presencia de actores armados. El obispo de Magangué, monseñor Ariel Lascarro describió el ambiente como uno de “zozobra” e “incertidumbre”, donde la ayuda humanitaria solo puede llegar si se obtienen “permisos” de los grupos armados.

“Estamos pidiendo respeto a los civiles, a las comunidades, porque son más de 1.500 familias en toda la región, el cono sur de Bolívar. Son miles de familias que están confinadas, asustadas por el bombardeo entre estos grupos y el Ejército. Todo eso crea miedo. Mucha gente está saliendo a pie”, explicó el obispo en una entrevista con Noticias Caracol.

El control territorial y la disputa por recursos como el oro, otros minerales y la coca han convertido al sur de Bolívar en un escenario estratégico para el ELN y el Clan del Golfo. Esta pugna ha provocado un desabastecimiento de combustible y alimentos, lo que agrava la vulnerabilidad de la población.

“La gente con miedo tiene que salir porque los enfrentamientos son cerca a sus casas, es mejor irse a otro lugar donde no los hay, entonces me parece que ahí es donde el Gobierno tiene que tomar las riendas del asunto porque es el dueño del país y tiene que acercarse y decir ‘vamos a solucionar esto’. Hay que volver al diálogo, a ese encuentro entre el ELN y el Gobierno para dialogar sobre lo que está sucediendo”, dijo el obispo al citado noticiero.

Por otra parte, el alcalde Olaya también informó sobre el secuestro de tres personas en Santa Rosa del Sur y Montecristo, mientras que el Ejército sostiene que realiza esfuerzos para restablecer el orden público y garantizar la movilidad en la zona.

Un “secuestro de gente”

A pesar de estas acciones, el religioso expresó escepticismo sobre la posibilidad de que los grupos armados depongan las armas, dado que “quién va a dejar eso si el oro es lo que está allí en conflicto, muchos minerales, además la coca y es un corredor”.

El sur de Bolívar enfrenta así una crisis que, en palabras del obispo, no se asemeja a un confinamiento por pandemia, sino a un “secuestro de gente, donde le dicen ‘no pueden salir, están encerrados, sin permiso no puede salir’. Es un confinamiento que no es una pandemia, sino una guerra, no solamente en Bolívar sino en muchas partes del país”, describió.

Manuel Berrio, secretario de Seguridad de Bolívar, describió la gravedad del conflicto que ya ha afectado directamente a miles de personas a raíz de las confrontaciones entre grupos como el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han provocado que al menos 7.000 personas permanezcan aisladas en sus territorios.

“En Montecristo tenemos más de 5.000 personas confinadas en este momento, y aproximadamente 1.200 estudiantes que hace 10 días no están recibiendo clases. Y en Montecristo tenemos 2.000 familias más confinadas, y aproximadamente 500 estudiantes que tampoco están recibiendo clases, los docentes ya habían dicho que iban a salir del territorio primero porque no tenían que comer y segundo por el temor”, expuso el funcionario a El Tiempo.