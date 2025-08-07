Colombia

Descubra el pueblo de Antioquia que tiene su propia calle teñida de azul: una joya de la moda, la confección y la cultura

Donmatías también ofrece entornos naturales ideales para el descanso y la contemplación

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
El recorrido a lo largo
El recorrido a lo largo de la Calle Azul permite a locales y visitantes sumergirse en el proceso de confección a través de estaciones que ilustran desde el diseño inicial de las prendas - crédito @antioquiaesmagica / IG

Recorrer el territorio de Antioquia es adentrarse en un universo donde la historia, la innovación y la hospitalidad convergen en paisajes y poblados llenos de vida y tradición.

Este departamento colombiano destaca por un entramado de municipios que aún conservan su arquitectura colonial y tradiciones, conformando una ruta obligada para quienes buscan experiencias ligadas a la cultura y el desarrollo regional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los referentes emblemáticos de este panorama es Donmatías, conocido popularmente como “el paraíso azul” de la región. Esta distinción no es casualidad, ya que la localidad forjó un nombre propio en la industria de la confección nacional y actualmente se le reconoce como la “fábrica de confección más grande de Colombia”, con más de seis décadas de tradición textil. El impulso de hombres y mujeres dedicados al diseño y confección de prendas, especialmente jeans, posicionó a Donmatías en la vanguardia del sector, proyectándolo como epicentro del desarrollo económico y de la creatividad manufacturera del país.

La Calle Azul de Donmatías

Este lugar se ha posicionado
Este lugar se ha posicionado como “la fábrica de confección más grande de Colombia” - crédito @antioquiaesmagica / IG

Se materializa en sus calles, siendo la Calle Azul uno de sus símbolos urbanos más destacados. Esta arteria constituye no solo un homenaje al progreso textil del municipio, sino una vitrina viviente que posiciona a Donmatías como referente nacional en la producción e innovación en jeans.

El recorrido a lo largo de la Calle Azul permite a locales y visitantes sumergirse en el proceso de confección a través de estaciones que ilustran desde el diseño inicial de las prendas, pasando por el corte de materiales, la confección misma y el proceso de lavandería industrial, todo ello integrado en un museo al aire libre que pone de relieve el esmero y el talento de la comunidad.

Ubicado a unos 49 kilómetros de Medellín, Donmatías se sitúa en la subregión norte del departamento, a poco más de una hora de distancia por carretera desde la capital antioqueña. Esta cercanía lo convierte en un destino recurrente para residentes de Medellín y turistas que buscan un escape cargado de identidad y experiencias singulares.

Antioquia es un departamento colombiano
Antioquia es un departamento colombiano que cautiva a los viajeros por su vibrante mezcla de naturaleza, cultura, innovación y hospitalidad - crédito @antioquiaesmagica / IG

Cada año, la localidad celebra con entusiasmo su Feria de la Confección y la Cultura, evento que rinde tributo tanto al linaje industrial del municipio como a los oficios de miles de personas dedicadas a la maquila y diseño textil. La festividad, catalogada como la más importante del municipio, invita a los visitantes a conocer de cerca el proceso de creación y manufactura de las prendas que han dado fama y dinamismo a Donmatías en el ámbito regional y nacional.

Sitios para visitar

Sin embargo, la riqueza de este municipio va mucho más allá de la manufactura textil. Donmatías también ofrece entornos naturales ideales para el descanso y la contemplación. Entre sus tesoros más apreciados resaltan:

Donmatías, conocido como “el paraíso
Donmatías, conocido como “el paraíso azul” de esta región del país - crédito @antioquiaesmagico / IG
  • El Embalse Riogrande II, un cuerpo de agua prominente cuya hidroeléctrica es pilar en el desarrollo energético de la zona. Aunque no es navegable, sus alrededores se presentan como un espacio perfecto para caminatas, exploraciones ambientales y momentos de desconexión, brindando la posibilidad de disfrutar a plenitud de la tranquilidad y el paisaje característico del norte antioqueño.
  • La Frisolera, un espacio entre bosques, dotado de fincas de descanso que ofrecen el escenario propicio para quienes desean pasar jornadas relajantes alejados del bullicio urbano. El acceso se realiza por la vía que comunica Barbosa con Cisneros, permitiendo a los visitantes aprovechar los recursos naturales y la calma inherente a la vida rural.
  • El Mirador Cristo Rey constituye otro atractivo imperdible. Ubicado a media hora del casco urbano, el acceso al mirador implica un ascenso por un sendero de más de 200 escalones, recompensando el esfuerzo con una vista integral de Donmatías y su entorno circundante. Este punto se ha consolidado como uno de los favoritos para capturar la mejor imagen del municipio, consolidando la experiencia turística como un recorrido por la historia, la tradición y la modernidad.

Temas Relacionados

DonmatíasViajar a DonmatíasTurismo por AntioquiaViajar por AntioquiaPueblo de AntioquiaColombia-ViajesColombia-Noticias

Más Noticias

El IDU deberá compensar a propietarios de un predio de la avenida Boyacá por indemnización insuficiente al momento de expropiar

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca identificó errores en la oferta de compra, ordenando una nueva valoración que contemple daños

El IDU deberá compensar a

Gobierno Petro vuelve a rajarse en la encuesta Invamer: estas son las mayores preocupaciones de los colombianos

6 de cada 10 personas encuestadas considera que el futuro del país no es alentador

Gobierno Petro vuelve a rajarse

Su cédula digital puede ser inválida en el aeropuerto si comete este error común, tenga en cuenta las recomendaciones

La promesa de modernidad choca con la experiencia de los usuarios. Seguridad y autenticidad, los argumentos oficiales. Pero, ¿qué pasa cuando la tecnología falla justo antes de abordar?

Su cédula digital puede ser

Tragedia familiar: joven le propinó 18 puñaladas a su hermano porque prendió la luz de su cuarto

El presunto responsable permanece prófugo y la comunidad no sale del asombro ante lo ocurrido

Tragedia familiar: joven le propinó

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

El caso ha permitido desarticular parte de la estructura criminal detrás del ataque. Hasta el momento, seis personas han sido capturadas por los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025

Atentado Miguel Uribe: cuándo se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

Ministerio de Defensa entregó balance de seguridad y lanzó contundente mensaje: “Emplearemos toda la fuerza legítima del Estado”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

“Estuve muerto 25 minutos”: DJ Exotic reveló detalles del atentado que casi le cuesta la vida

Sebastián Caicedo se fue contra Petro: “Tremendo logro del gobierno del cambio, ¿Qué hizo en Manta?”

El Charrito Negro no pudo ocultar su reacción con ‘Pre-pago’, canción de un creador de contenido: “Le sangraron los oídos”

‘Desafío Siglo XXI’: Campanita lanzó atrevido piropo para uno de los participantes del ‘reality’ tras su sensual baile

Deportes

Carlos Fernando Galán quiere a

Carlos Fernando Galán quiere a la selección Colombia en el nuevo El Campín y le recuerdan la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

Independiente Santa Fe dio a conocer los precios de la boletería para el clásico con Millonarios: habrá doblete Cardenal

Técnico de Millonarios tiene ultimátum para que el equipo despegue en la Liga BetPlay: esta es la fecha límite

Posible “fuego amigo” del canal de televisión del fútbol colombiano a los equipos: choque de trenes por golpe a millonario negocio

Richard Ríos estuvo cerca de marcar su primer gol con el Benfica: fue titular en duelo por el cupo a la Champions League