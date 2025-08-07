Damas Gratis en el Movistar Arena: hasta la banda argentina habría sido víctima de delincuentes; reportan el robo de una guitarra del escenario

La banda argentina habría sido también víctima de los desmanes en Bogotá - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte/Captura video

Luego de la batalla campal previa al concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, y tras la cancelación del mismo, continúa la polémica por los actos violentos.

El evento, programado para la noche del 6 de agosto de 2025, concentró a varios miles de seguidores de la banda argentina, uno de los máximos exponentes de la cumbia villera.

Fuentes presentes en el recinto relataron que, antes de que el grupo subiera al escenario, se desataron enfrentamientos con cuchillos entre varios grupos y algunos asistentes comenzaron a destrozar partes del lugar para emplearlas como defensa.

La organización determinó la suspensión inmediata del concierto en un intento de frenar los incidentes y resguardar a los asistentes.

La reacción, aunque necesaria, resultó insuficiente para contener los destrozos y agresiones dentro del recinto, que además de los heridos, terminó con significativos daños materiales.

En las redes sociales circula un video, en el que se muestra a un asistente con la que sería la guitarra que se encontraba en la tarima - crédito @ColombiaOscura_/X

Los afectados, en su mayoría lesionados por armas blancas y objetos contundentes, recibieron atención médica tras ser evacuados del lugar.

Presunto robo del instrumento

Mientras transcurrían las horas, se sumaban detalles sobre lo ocurrido. En redes sociales circuló un video que amplificó la indignación de los fans: “hasta se robaron una guitarra del escenario”, aseguró una de las personas que difundió el registro.

La grabación muestra a un hombre entre la multitud, portando en alto el instrumento musical, y charlando con sus acompañantes tras los violentos hechos. El fragmento audiovisual, captado por otro asistente, reflejó la confusión y el descontrol vividos esa noche, y se volvió viral al simbolizar el caos que sepultó la celebración musical.

El vocalista de la banda argentina se despido ante la cancelación del concierto en Bogotá - crédito pablitolescanook/Instagram

El mismo cantante de la banda argentina, Pablo Lescano, a través de sus redes sociales se despidió de Bogotá ante la situación: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”.

El mensaje está acompañado de una captura de pantalla del artista con cinco diferentes mensajes de sus seguidores disculpándose por la violencia en el Movistar Arena.

“Pablito disculpa por todo lo que pasó hoy, mucha gente quedamos con las ganas de vivir ese concierto y espectacular que nos ibas a brindar, es una lástima que por unos desadaptados tengamos que pagar todos”; “Perdón Pablito que pena en serio por ese show que pasó en el Movistar, muchos estábamos ahí con ganas de escucharte y gozar el concierto”.

Detalles del incidente

Imágenes compartidas en redes sociales capturaron el momento en que varios fanáticos del fútbol protagonizaron graves disturbios durante el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, lo que precipitó la cancelación del evento por motivos de seguridad.

Escenas de enfrentamientos y caos, tanto en las graderías como en los accesos del recinto, se multiplicaron en plataformas como X, donde usuarios denunciaron el temor y la confusión que generó la situación, así como la presunta insuficiencia de la fuerza pública desplegada en el operativo.

Imágenes compartidas en redes sociales capturaron el momento en que varios fanáticos del fútbol protagonizaron graves disturbios durante el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá - crédito redes sociales/X

Según relataron asistentes al evento y publicaciones en redes sociales, el altercado comenzó alrededor de las 9:00 p. m., minutos antes de que la banda argentina subiera al escenario. El incidente se originó cuando, al parecer, grupos de hinchas de equipos de fútbol capitalinos se enfrentaron violentamente en el interior del coliseo cubierto.

El conflicto escaló de manera rápida, con el lanzamiento de objetos de la logística, como canecas y sillas, lo que generó pánico y obligó a muchos asistentes a abandonar el lugar mientras otros buscaban refugio dentro de la misma estructura.

Durante las horas posteriores, múltiples cuentas en X identificaron presuntamente a una de las personas involucradas en el incidente como Liceth Martínez Peláez, cuya imagen y nombre circularon ampliamente, aunque hasta el momento no ha existido confirmación oficial de las autoridades sobre su implicación.

Según estos reportes, la señalada habría cerrado su cuenta de Facebook luego de ser identificada, recurriendo los usuarios a imágenes compartidas en el perfil de su hermana, donde se la vincula como seguidora de Millonarios.