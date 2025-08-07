Así han reaccionado algunos políticos a la marcha a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez

Movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe en Medellín- crédito Centro Democrático

Varios políticos se han pronunciado a través de sus cuentas en X, tras las marchas a nivel nacional a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en contra del fallo que declaró culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal al exmandatario que recibió una condena de 12 años.

Por ello, algunos senadores se unieron a la convocatoria e invitaron a la comunidad a marchar pacíficamente en rechazo al fallo emitido el 28 de julio de 2025.

“¡Colombianos llegó el día! Vamos a la calle porque el presidente Uribe no está solo y no permitiremos que Colombia se convierta en una dictadura", afirmó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Por su parte, la congresista María Fernanda Cabal señaló: ¡Adelante Neiva! #UribeInocente Este es un país que se resiste a la injusticia y al desgobierno”.

El precandidato presidencial y abogado, Abelardo de la Espriella, señaló: “Hoy no marchamos solamente por un hombre, marchamos por la seguridad que perdimos, por la salud que destruyeron, por la justicia manipulada. Uribe es nuestro símbolo, pero Colombia es nuestra causa.

“Hoy, todos a la calle. Por la libertad y la democracia, por una justicia justa. Hoy es Álvaro Uribe, mañana el perseguido puede ser cualquiera de la oposición, cualquier ciudadano. Cuando los regímenes autoritarios actúan, todos los ciudadanos estamos en peligro. Queremos una Colombia libre y tenemos que luchar por ella con valentía”, afirmó la candidata presidencial y periodista Vicky Dávila.

“Hoy, #7DeAgosto, las calles hablan claro:¡Uribe es inocente y millones lo respaldamos! No nos van a callar, no nos van a dividir. Estamos con quien le dio la cara al terrorismo, defendió la democracia y enfrentó a los criminales. Quieren borrar su legado, pero aquí estamos, firmes, recordándole al país quién fue el que dio la pelea cuando más se necesitaba. ¡Uribe no está solo!#UribeInocente“, afirmó el representante José Jaime Uscategui.

Álvaro Uribe Vélez seguirá trabajando en pro de Colombia: “Aumentaré la lucha”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado el 1 de agosto de 2025 a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

A pesar de la condena, Uribe aseguró el 6 de agosto de 2025 que continuará desarrollando actividades políticas, con especial énfasis en las elecciones presidenciales de 2026.

Así lo afirmó en un video difundido en redes sociales, donde expresó: “Continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”.

En la misma intervención, Uribe detalló su comparecencia reciente ante el juzgado, explicando: “Esta tarde comparecí al juzgado de Río Negro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes con la identificación de preso”.

La sentencia judicial establece restricciones sobre sus actividades públicas y políticas, pero el líder del Centro Democrático indicó que la privación de la libertad no condicionará su influencia en el ámbito nacional.

Uribe reiteró su intención de protagonizar el próximo ciclo electoral y de promover su visión política, a pesar del fallo adverso.

La condena surge de un proceso judicial iniciado en 2018 por la Corte Suprema de Justicia, que investigó presunta manipulación de testigos.

La investigación fue asumida luego por la Fiscalía General y concluyó con la sentencia a 12 años de prisión. El fallo fue dictado por la jueza Sandra Heredia tras una serie de diligencias judiciales y audiencias prolongadas.

La reacción a la decisión judicial no se hizo esperar. Partidarios y dirigentes del Centro Democrático respondieron impulsando una masiva convocatoria de respaldo al expresidente que se realiza el 7 de agosto de 2025 en todo el territorio nacional.

En el extranjero, la jornada tiene presencia en Miami, Houston, Nueva York y Orlando, así como en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia, con concentraciones en espacios públicos y plazas principales.