Colombia

Así han reaccionado algunos políticos a la marcha a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella fueron algunos de los políticos que mostraron su apoyo al exmandatario colombiano

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Movilizaciones a favor del expresidente
Movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe en Medellín- crédito Centro Democrático

Varios políticos se han pronunciado a través de sus cuentas en X, tras las marchas a nivel nacional a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en contra del fallo que declaró culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal al exmandatario que recibió una condena de 12 años.

Por ello, algunos senadores se unieron a la convocatoria e invitaron a la comunidad a marchar pacíficamente en rechazo al fallo emitido el 28 de julio de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¡Colombianos llegó el día! Vamos a la calle porque el presidente Uribe no está solo y no permitiremos que Colombia se convierta en una dictadura", afirmó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Paloma Valencia afirmó que no
Paloma Valencia afirmó que no quiere que Colombia se convierta en una dictadura - crédito @PalomaValenciaL

Por su parte, la congresista María Fernanda Cabal señaló: ¡Adelante Neiva! #UribeInocente Este es un país que se resiste a la injusticia y al desgobierno”.

María Fernanda Cabal afirmó que
María Fernanda Cabal afirmó que Colombia es un país que se resiste al desgobierno - crédito @MariaFdaCabal

El precandidato presidencial y abogado, Abelardo de la Espriella, señaló: “Hoy no marchamos solamente por un hombre, marchamos por la seguridad que perdimos, por la salud que destruyeron, por la justicia manipulada. Uribe es nuestro símbolo, pero Colombia es nuestra causa.

Abelardo de la Espriella afirmó
Abelardo de la Espriella afirmó que Uribe es un símbolo para Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA

“Hoy, todos a la calle. Por la libertad y la democracia, por una justicia justa. Hoy es Álvaro Uribe, mañana el perseguido puede ser cualquiera de la oposición, cualquier ciudadano. Cuando los regímenes autoritarios actúan, todos los ciudadanos estamos en peligro. Queremos una Colombia libre y tenemos que luchar por ella con valentía”, afirmó la candidata presidencial y periodista Vicky Dávila.

Vicky Dávila invitó a marchar
Vicky Dávila invitó a marchar por la democracia y la libertad - crédito @VickyDavilaH

“Hoy, #7DeAgosto, las calles hablan claro:¡Uribe es inocente y millones lo respaldamos! No nos van a callar, no nos van a dividir. Estamos con quien le dio la cara al terrorismo, defendió la democracia y enfrentó a los criminales. Quieren borrar su legado, pero aquí estamos, firmes, recordándole al país quién fue el que dio la pelea cuando más se necesitaba. ¡Uribe no está solo!#UribeInocente“, afirmó el representante José Jaime Uscategui.

José Jaime Uscátegui afirmó que
José Jaime Uscátegui afirmó que no los van a callar - crédito @jjUscategui

Álvaro Uribe Vélez seguirá trabajando en pro de Colombia: “Aumentaré la lucha”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado el 1 de agosto de 2025 a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

A pesar de la condena, Uribe aseguró el 6 de agosto de 2025 que continuará desarrollando actividades políticas, con especial énfasis en las elecciones presidenciales de 2026.

Así lo afirmó en un video difundido en redes sociales, donde expresó: “Continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”.

En la misma intervención, Uribe detalló su comparecencia reciente ante el juzgado, explicando: “Esta tarde comparecí al juzgado de Río Negro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes con la identificación de preso”.

Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria el 1 de agosto de 2025, pero su detención se oficializó el 6 de agosto - crédito @AlvaroUribeVel/X

La sentencia judicial establece restricciones sobre sus actividades públicas y políticas, pero el líder del Centro Democrático indicó que la privación de la libertad no condicionará su influencia en el ámbito nacional.

Uribe reiteró su intención de protagonizar el próximo ciclo electoral y de promover su visión política, a pesar del fallo adverso.

La condena surge de un proceso judicial iniciado en 2018 por la Corte Suprema de Justicia, que investigó presunta manipulación de testigos.

La investigación fue asumida luego por la Fiscalía General y concluyó con la sentencia a 12 años de prisión. El fallo fue dictado por la jueza Sandra Heredia tras una serie de diligencias judiciales y audiencias prolongadas.

La reacción a la decisión judicial no se hizo esperar. Partidarios y dirigentes del Centro Democrático respondieron impulsando una masiva convocatoria de respaldo al expresidente que se realiza el 7 de agosto de 2025 en todo el territorio nacional.

En el extranjero, la jornada tiene presencia en Miami, Houston, Nueva York y Orlando, así como en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia, con concentraciones en espacios públicos y plazas principales.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezPaloma ValenciaAbelardo de la EspriellaMachas en favor de UribeMaría Fernanda CabalGobierno PetroColombia-NoticiasMarchas 7 agosto

Más Noticias

Él es Mario Bert, el empresario chileno que conquistó a Carolina Sabino, participante de ‘Masterchef Celebrity 2025’: " Mi príncipe"

La actriz bogotana que regresó al país para hacer parte de la décima temporada del reto culinario cumplió 30 años de relación junto al padre de su segundo hijo llamado Benjamín: “El amor de mi vida”

Él es Mario Bert, el

Damas Gratis en el Movistar Arena: hasta la banda argentina habría sido víctima de delincuentes; reportan el robo de una guitarra del escenario

En las redes sociales está circulando un video en el que se puede apreciar a un sujeto con una guitarra, al parecer, de la banda argentina

Damas Gratis en el Movistar

Equipo de ‘Vos Podés’ se pronunció ante escándalo desatado por una sus invitadas contra Tatiana Franco: “Se emprenderán las acciones jurídicas pertinentes”

La cuenta oficial del reconocido pódcast compartió un comunicado oficial en el que cuestionan las acciones de algunas invitadas al programa y en el que asegura que esta situación ha afectado la reputación de este espacio informativo

Equipo de ‘Vos Podés’ se

En el Eje Cafetero también le rinden homenaje al Ejército Nacional en su aniversario número 215: estos son los detalles

La Octava Brigada del Ejército organizó actos conmemorativos por la Batalla de Boyacá y el aniversario del Ejército, con desfiles y eucaristías en Quindío, Caldas y Risaralda

En el Eje Cafetero también

Cambio Radical publicó duro mensaje por los tres años del Gobierno Petro: “Solo ha entregado crisis, retroceso y decepción”

El partido opositor cuestionó la gestión presidencial, señalando incumplimiento de promesas y deficiencias en áreas clave como salud, educación y energía, mientras exige liderazgo efectivo y resultados concretos para el país

Cambio Radical publicó duro mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Joven de 23 años murió

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

ENTRETENIMIENTO

Él es Mario Bert, el

Él es Mario Bert, el empresario chileno que conquistó a Carolina Sabino, participante de ‘Masterchef Celebrity 2025’: " Mi príncipe"

Equipo de ‘Vos Podés’ se pronunció ante escándalo desatado por una sus invitadas contra Tatiana Franco: “Se emprenderán las acciones jurídicas pertinentes”

Víctima de divulgación de fotos íntimas por su hermano, entrevistada por Tatiana Franko, opinó sobre la polémica con ‘Vos podés’ y salió en su defensa

Karol G presumió que su documental en Netflix continúa rompiendo récords en diez países: estás son las cifras

Así reaccionó Karina García tras debutar como presentadora en televisión nacional: recibió varios consejos de sus seguidores

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Tottenham, segundo amistoso de pretemporada para el colombiano

Santa Fe vs. Millonarios: el clásico capitalino del 13 de agosto que tiene en vilo a las autoridades tras batalla campal en el Movistar Arena

Luis Díaz estuvo cerca de jugar en el fútbol mexicano, según contó un técnico histórico: “Deben estar arrepintiéndose”

Luis Díaz jugará como titular por primera vez con la camiseta del Bayern Múnich, ante Tottenham: así formará el cuadro alemán

Esta es la posición en la que quedó Colombia en el ranking FIFA tras su subcampeonato de la Copa América Femenina