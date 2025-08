Luis Gilberto Murillo defendió propuesta de eliminación del inglés como requisito para ser embajador: no es “desconocer su valor”

El excanciller Luis Gilberto Murillo aseguró que se busca que cualquier ciudadano pueda representar a Colombia en los cargos diplomáticos, así no domine el inglés - crédito Luisa González/Reuters

El excanciller y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo respaldó la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de eliminar el inglés como idioma de obligatorio manejo para los aspirantes a embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. La cartera ya publicó un borrador de la resolución para hacer modificaciones al Manual de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Estos conceptos generales no son fundamentales para el desempeño del empleo público de embajador como agente directo de presidente de la República en la dirección de las relaciones internacionales, más aún, cuando el legislador no tuvo intención de prever este requisito para este cargo en concreto”, indica el texto.

Según el ex jefe de la cartera, los cambios que se harán en torno al dominio del idioma para este tipo de cargos diplomáticos están basados en la inclusión. La idea del Gobierno nacional es que cualquier persona en Colombia pueda ocupar estos puestos, representando así al país y a su diversidad.

La Cancillería propuso eliminar el manejo del inglés como requisito para ser embajador en Colombia - crédito Cancillería de Colombia

“No se trata de eliminar el inglés ni de desconocer su valor. Se trata de algo más profundo: que cualquier colombiano o colombiana, sin importar su origen social, territorial o económico, pueda representar al país. Ese fue mi propósito cuando fui canciller, y sigue siendo un objetivo legítimo para democratizar el servicio exterior”, detalló el exfuncionario en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que hay personas competentes que hacen parte de poblaciones históricamente excluidas. Son ciudadanos que se han formado, que han ejercido liderazgos y que han trabajado por sus territorios, en defensa de los derechos humanos, creando empresas, investigando y educando. Ahora, requieren de oportunidades laborales “basadas en criterios objetivos” para continuar con su trayectoria.

“Su liderazgo y conocimiento de Colombia, de sus territorios, les han preparado para representar al país, incluso sin dominar el inglés. Porque la representación no es solo un idioma: es también pensamiento, perspectiva y arraigo (…). Muchas de estas personas ya se han formado, algunos pocos lograron vincularse al servicio diplomático”, añadió.

En ese sentido, explicó que quienes hacen parte de la población campesina, étnica, obrera y rural pueden aspirar a ocupar cargos relacionados con el servicio exterior. Para ello, es necesario que se les brinde la formación necesaria para que puedan cumplir con sus responsabilidades con excelencia.

El excanciller Luis Gilberto Murillo defendió la propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de eliminar el inglés como requisito para embajadores - crédito @LuisGMurillo/X

El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto en una alocución llevada a cabo el 5 de agosto de 2025. En su intervención, el primer mandatario criticó el hecho de que se haya cuestionado a sus embajadores por no cumplir con el requisito del dominio del inglés para ejercer el cargo. Aseguró que los funcionarios, cuyos nombres no reveló, se formaron en un colegio en el que la enseñanza de ese idioma es indispensable.

“Entonces aparece un magistrado por ahí, que no quiero criticar, diciendo que no puedo enviar embajadores porque no tienen inglés, y salieron del colegio San Carlos, que son bilingües”, dijo.

Por otro lado, rechazó otra propuesta relacionada con el idioma: la enseñanza obligatoria del inglés como segunda lengua en los colegios públicos de Colombia. La iniciativa surgió como una iniciativa ciudadana a modo de consulta popular y la Registraduría Nacional del Estado Civil ya dio su aval para que los impulsores continúen con el proceso de convocatoria de la población a las urnas.

La Registraduría Nacional del Estado Civil aceptó la consulta popular de origen ciudadano para incluir el inglés como segunda lengua de enseñanza - crédito Ministerio de Educación

De acuerdo con el jefe de Estado, la idea es problemática debido a su obligatoriedad. “Ahí nos quieren obligar a que el segundo idioma sea el inglés. Sí, claro, que es importante el inglés, pero no por obligación como segunda lengua oficial de los colegios, por Dios. La Constitución ordena una lengua oficial, y es el español”, expuso el jefe de Estado.