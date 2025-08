Matías Mier celebró su cumpleaños con dedicatoria a su esposa y en redes sociales le recordaron a Melissa Martínez

A Matías Mier le salió caro ser romántico con su esposa Valentina Rendón, pues en redes sociales le recordaron su pasada relación con Melissa Martínez - crédito @mati.mier y @melissamartineza/Instagram

Matías Mier, actual jugador del equipo de fútbol PS Barito Putera de Indonesia, causó revuelo en redes sociales tras la celebración de su cumpleaños número 35.

Por un lado, el deportista uruguayo se emparrandó al ritmo de vallenato en vivo, mientras que, por el otro, dedicó emotivas palabras a la madre de su hijo, Valentina Rendón, que muchos aseguran también se las había dicho en el pasado a Melissa Martínez, su exesposa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dedicatoria de Matías Mier a su esposa causó que seguidores de Melissa Martínez le recordaran a la presentadora - crédito @rechismes/Instagram

Casi tres años han pasado desde que Matías Mier rompió de forma inesperada su matrimonio con Melissa Martínez, decisión que los seguidores de la presentadora aún no le perdonan y se encargan de recordarle todo el tiempo su pasada relación al futbolista uruguayo.

En esta oportunidad, la principal crítica que recibió Mier fue el hecho de que su esposa Valentina Rendón le organizara una fiesta con todo el estilo de Melissa, ya que, varios internautas aseguran que fue la comentarista deportiva la que le enseñó a escuchar vallenato y le despertó ese gusto, al igual que por el aguardiente.

En medio de la serenata vallenata, Mier se apoderó del micrófono para expresarle a su actual pareja lo enamorado que está de ella y agradeció la familia que formó a su lado.

“Vos y él son lo mejor que me pasaron en la vida. Te amo con toda mi vida”, le dijo el uruguayo antes de darle paso a un artista vallenato que le interpretaría una canción a Valentina dedicada por él.

Matías Mier recibe críticas por celebrar su cumpleaños al estilo de su exesposa Melissa Martínez - crédito @mati.mier/Instagram

De inmediato los internautas reaccionaron recordándole al deportista la manera repentina en la que acabó su relación con Melissa Martínez, al tiempo que, otros compararon su actual matrimonio con el de la presentadora atlanticense.

“Eso era todo lo que él buscaba, una familia”, “son felices y ya”, “felicidades a la hermosa familia”, “ella es premium”, “las mimas palabras que le decía a Melissa”, “la prueba de que quería ser el dominante en la relación”, “las cuentas no mientes”, “todos los infieles usan el mismo parlamento”, “Y sabe que fue Melissa la que le enseñó a tomar guaro y escuchar vallenato”, “palabras de cachón”, son parte de los comentarios con los que los cibernautas insisten en rumorar que Mier traicionó a Melissa con la mamá de su hijo Moisés.

Melissa Martínez se refirió al fin de su relación con Matías Mier asegurando que sufrió por los comentarios en redes sociales

Durante su participación en un pódcast al que asistió como invitada, Melissa habló por primera vez de lo que sintió cuando se informó de la separación de Matías Mier. Según explicó, sufrió demasiado con todos los comentarios que veía en redes sociales.

Foto: Instagram @melissamartineza

“Lo que más me dolió en ese instante fue la exposición a la que se me sometió. Cuando se hablaba de mí, tenía que ver con comentarios de un partido, un vestido, un viaje, pero cuando hay opiniones sobre una realidad que solo tú conoces…”, empezó diciendo la periodista de 38 años.

La experiencia del divorcio llevó a Melissa Martínez a entender que “no debo exponer toda mi vida íntima en mis redes sociales y eso me ha blindado”.

La comunicadora compartió en el programa SiSePuedeCast que, aunque ha perdonado y sanado, el proceso mediático pudo ser distinto: “Es un capítulo en donde he perdonado mucho, he sanado. Creo que todo tenía que pasar así, no con ese marco, con esos titulares y esa exposición en redes sociales”.

Martínez reveló que tras dos años de terapia ha superado gran parte del proceso, recalcando en el pódcast que la exposición mediática a la que se ven sometidos los famosos puede resultar dañina para quien la atraviesa: “Puede ser muy dañina, pero que no tendría que ser más dañina de lo que uno mismo está sintiendo”.

Ahora, Melissa Martínez se muestra más cautelosa con la información que comparte sobre su vida privada y destaca la importancia de mantener un equilibrio entre su vida pública y personal.