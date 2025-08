Es oficial: Cristina Hurtado llegó a Caracol Televisión como presentadora de uno de los realities más icónicos del canal

Cristina Hurtado presumió el inicio de las grabaciones de 'A otro nivel' y lo bien que se lleva con el equipo - crédito @crisshurtado/Instagram

Se confirmaron los rumores de que Cristina Hurtado llegaría a Caracol Televisión luego de que renunciara a seguir compartiendo set con Carla Giraldo en el reality del Canal RCN, La casa de los famosos, en donde fue la gran ausente de la segunda temporada.

La presentadora paisa hizo oficial su regreso triunfal a las pantallas, pero esta vez, como parte de la competencia, pues será la encargada de animar la nueva temporada del programa concurso A otro nivel, formato que en el pasado presentó Paulina Vega.

Cristina Hurtado regresa a la televisión colombiana, pero esta vez no será en el canal RCN, la conductora paisa confirmó su salto a Caracol Televisión donde conducirá el reality 'A otro nivel' - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Pocas horas después de que la misma Cristina Hurtado publicara en su cuenta oficial de Instagram las primeras imágenes del inicio de las grabaciones de su nuevo proyecto televisivo, el matutino Día a Día la tuvo como invitada para anunciarla como talento oficial de la casa de Caracol Televisión.

Allí, con contrato en mano, durante el programa en el que la presentadora se reencontró con Carolina Cruz con quien también compartió ser en RCN, se anunció que la presentadora antioqueña será la nueva cara de A otro nivel, concurso musical que se presume estrenará temporada en agosto. “Bienvenida a la familia Caracol. Acá el que llega nunca se va”, dijo Catalina Gómez en el momento en el que la también empresaria paisa compartió la noticia.

“Yo siento que los seres humanos tenemos nuestras metas claras, nuestros propósitos y trabajamos para eso. Yo creo que hacia dónde te visualizas llegas, yo siento que lo quise, lo visualicé, lo llamé, oré mucho y bueno, al que le van a dar le guardan y le calientan”, dijo entre risas.

Con contrato en mano se confirmó la llegada de Cristina Hurtado a Caracol Televisión - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

En redes sociales los comentarios sobre el nuevo fichaje de Caracol Televisión no se hicieron esperar.

“La felicito porque en el otro canal quedaba muy mal con ese programa tan amarillista”, “con elegancia y sin prepotencia que la vida ya le mostró que no es imprescindible la sacaron a usted y dejaron su compañera recuerde sus orígenes”, “bravo Cristina una excelente profesional me encanta”, ”chévere, pero no solo es dársela de empalague que soy tierna sino que en realidad vaya a respetar los compañeros de trabajo", “ella se merece eso y mucho mas Dios te bendiga siempre”, son algunas de las reacciones que han dejado los cibernautas hasta el momento.

Así reaccionó Jossé Narváez, esposo de Cristina Hurtado al enterarse de su llegada a Caracol Televisión

La también modelo paisa explicó en Día a Día que una de las primeras personas que se enteró de la noticia fue su esposo, y recordó ese momento con la expresión: “Eso es la mano de Dios”. Durante su intervención, aseguró que recibir esta oportunidad la llenó de alegría.

Cristina Hurtado ya había adelantado pistas en su cuenta de Instagram acerca de su inicio como presentadora en Caracol Televisión - crédito @crisshurtado/Instagram

Durante la entrevista, la presentadora paisa destacó que “de todos los formatos musicales que tiene Caracol, el jurado de este es el que la tiene más difícil. Aquí tenemos gente profesional, con experiencia y que ya sabe lo que está haciendo”, lo que incrementa el atractivo de A Otro Nivel para ella. Además, subrayó que este programa ocupa un lugar especial entre sus preferencias por esas particularidades.

Había existido cuatro acercamientos previos con Caracol Televisión. En dos ocasiones anteriores, declinó la oferta por compromisos laborales; en la tercera, también rechazó la propuesta, pero confesó que en esta cuarta oportunidad, con la invitación para A Otro Nivel, experimentó una sensación de honor y satisfacción profunda. “No es que sea el destino, es que tú debes tener claro qué quieres, qué te llena y dónde te sientes bien”, reflexionó Cristina Hurtado, quien tiene 41 años.

El anuncio, realizado por Hurtado el 4 de agosto en Día a Día, tomó por sorpresa a Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Cruz e Iván Lalinde. Los presentadores la felicitaron calurosamente, la abrazaron y desearon el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. “Estar en Caracol Televisión hace parte de la realización de mis sueños. Llevo tres noches sin dormir bien por la emoción”, confesó Hurtado, profundamente conmovida y conteniendo las lágrimas, antes de confirmar que será la nueva presentadora de A Otro Nivel.

Jossé Narváez puso en manos de Dios el ingreso de su esposa Cristina Hurtado a Caracol Televisión - crédito @crisshurtado/Instagram